Вячеслав Караваев: В сборной Дзюбы нет, и надо отпустить эту ситуацию

- Артем Дзюба не был вызван в сборную. Вы с ним общались на эту тему? – вопрос Караваеву.

- Честно говоря, нет. Мы не обсуждали эту тему. И не стоит этого делать. Да, его в сборной нет, но надо отпустить ситуацию, и больше не рассуждать об этом.

- Без него обстановка в сборной как-то поменялась?

- Все друг с другом общаются, ребята шутят. В плане атмосферы ничего не изменилось. Настроение у нас отличное. Готовимся к матчу в штатном режиме.

- Что вы думаете о предстоящем сопернике - Кипре?

- У каждой сборной есть свои сильные и слабые стороны. На теоретических занятиях тренеры объяснят, как правильно сыграть против Кипра.

- Что вы думаете о капитанской повязке, которая часто переходит из рук в руки в сборной?

- Ничего не могу об этом сказать. Вы сами все видели и знаете.

- Состояние газона на «Петровском» как-то изменилось?

- Все отлично. Тренировочные условия у нас идеальные.

- Без Марио Фернандеса чувствуете себя первым номером в сборной?

- Не думаю об этом и просто и стараюсь выполнять свою работу. Конкуренцию никто не отменял. У нас есть и другие ребята. Никто не говорит, что я номер один в команде.

«ОДНА ИЗ МОИХ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВИЛАСЬ – Я В СБОРНОЙ РОССИИ»

- Как вы узнали о вызове в сборную России? - вопрос Хайкину.

- Из соцсетей. У меня была игра. После нее проснулся, а меня все поздравляют. Очень приятно быть в сборной. Одна из моих целей осуществилась, и я надеюсь, что дальше будет больше вызовов.

- Виталий Кафанов как-то связывался с вами заранее?

- Да. Он позвонил мне за две-три недели до вызова. Хотел пообщаться. Приехать на матч не получилось из-за ковида.

- Вы не будете основным вратарем сборной. Понимаете это?

- Если скажут играть, значит, буду играть. В любом случае все должны быть готовы выйти на поле. Я ведь не просто так приехал познакомиться. Каждый футболист должен быть готов на все сто процентов.

- Что-то непривычное было при работе с Кафановым?

- Мне понравилась ознакомительная тренировка. Виталий Витальевич - легенда и мастер своего дела. Приятно с ним работать.

- Что знаете об интересе «Норвича» и «Уотфорда»?

- Вообще ничего не знаю. Но я видел эту информацию.

- Это же ваша мечта – играть в чемпионате Англии.

- Мечта мечтой, но у меня сезон в самом разгаре. Осталось еще шесть матчей. Думаю только об этом.

- А переезд в Россию не рассматриваете?

- Сейчас ни о чем не думаю, потому что сконцентрирован на чемпионате.