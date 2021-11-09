Вячеслав Караваев: В сборной Дзюбы нет, и надо отпустить эту ситуацию

- Артем Дзюба не был вызван в сборную. Вы с ним общались на эту тему? – вопрос Караваеву.
- Честно говоря, нет. Мы не обсуждали эту тему. И не стоит этого делать. Да, его в сборной нет, но надо отпустить ситуацию, и больше не рассуждать об этом.
- Без него обстановка в сборной как-то поменялась?
- Все друг с другом общаются, ребята шутят. В плане атмосферы ничего не изменилось. Настроение у нас отличное. Готовимся к матчу в штатном режиме.
- Что вы думаете о предстоящем сопернике - Кипре?
- У каждой сборной есть свои сильные и слабые стороны. На теоретических занятиях тренеры объяснят, как правильно сыграть против Кипра.
- Что вы думаете о капитанской повязке, которая часто переходит из рук в руки в сборной?
- Ничего не могу об этом сказать. Вы сами все видели и знаете.
- Состояние газона на «Петровском» как-то изменилось?
- Все отлично. Тренировочные условия у нас идеальные.
- Без Марио Фернандеса чувствуете себя первым номером в сборной?
- Не думаю об этом и просто и стараюсь выполнять свою работу. Конкуренцию никто не отменял. У нас есть и другие ребята. Никто не говорит, что я номер один в команде.
«ОДНА ИЗ МОИХ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВИЛАСЬ – Я В СБОРНОЙ РОССИИ»
- Как вы узнали о вызове в сборную России? - вопрос Хайкину.
- Из соцсетей. У меня была игра. После нее проснулся, а меня все поздравляют. Очень приятно быть в сборной. Одна из моих целей осуществилась, и я надеюсь, что дальше будет больше вызовов.
- Виталий Кафанов как-то связывался с вами заранее?
- Да. Он позвонил мне за две-три недели до вызова. Хотел пообщаться. Приехать на матч не получилось из-за ковида.
- Вы не будете основным вратарем сборной. Понимаете это?
- Если скажут играть, значит, буду играть. В любом случае все должны быть готовы выйти на поле. Я ведь не просто так приехал познакомиться. Каждый футболист должен быть готов на все сто процентов.
- Что-то непривычное было при работе с Кафановым?
- Мне понравилась ознакомительная тренировка. Виталий Витальевич - легенда и мастер своего дела. Приятно с ним работать.
- Что знаете об интересе «Норвича» и «Уотфорда»?
- Вообще ничего не знаю. Но я видел эту информацию.
- Это же ваша мечта – играть в чемпионате Англии.
- Мечта мечтой, но у меня сезон в самом разгаре. Осталось еще шесть матчей. Думаю только об этом.
- А переезд в Россию не рассматриваете?
- Сейчас ни о чем не думаю, потому что сконцентрирован на чемпионате.