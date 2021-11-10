Александр Головин: Завтра готов отыграть все 90 минут

- У вас недавно была травма. Расскажите, в каком состоянии сейчас находитесь и готовы ли сыграть завтра все 90 минут?

- На 90 минут точно буду готов. После травмы провел уже три игры. Понятно, что это были неполные матчи, но я сейчас нахожусь в хорошем тонусе.

- Если вы пришли сегодня на пресс-конференцию, значит, завтра выйдете на поле с капитанской повязкой?

- Не знаю, буду ли завтра капитаном или нет. Но я готов. Думаю, любой футболист нашей команды готов. Если мне доверят повязку, для меня это будет положительным моментом.

- Сегодня вышло интервью помощника тренера сборной Хорватии Ивицы Олича, в котором он рассказал, что раньше российские футболисты ехали в сборную, как в тюрьму. Он сказал, что Карпин это изменил. Как относитесь к таким словам? И как оцениваете психологическую атаку со стороны сборной Хорватии на нашу команду, ведь Ведран Чорлука тоже недавно нелицеприятно высказался о сборной России?

- Мы сейчас готовимся к Кипру и думаем только об этом матче. Я не читал ни одного интервью хорватских представителей. Могу сказать, что никогда не ездил в сборную, как в тюрьму. И вообще, сейчас нам надо думать не об этом, а о Кипре.