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Александр Головин: Завтра готов отыграть все 90 минут

Полузащитник сборной России Александр Головин перед матчем отборочного этапа чемпионата мира-2022 со сборной Кипра рассказал, что если завтра выйдет на поле с капитанской повязкой, то для него это будет положительный момент, а также заявил, что никогда не ездил в национальную команду, как в тюрьму.
Александр Головин: Завтра готов отыграть все 90 минут
10 ноября 2021 19:20
автор: Юлия Григорьевская

- У вас недавно была травма. Расскажите, в каком состоянии сейчас находитесь и готовы ли сыграть завтра все 90 минут?
- На 90 минут точно буду готов. После травмы провел уже три игры. Понятно, что это были неполные матчи, но я сейчас нахожусь в хорошем тонусе.

- Если вы пришли сегодня на пресс-конференцию, значит, завтра выйдете на поле с капитанской повязкой?
- Не знаю, буду ли завтра капитаном или нет. Но я готов. Думаю, любой футболист нашей команды готов. Если мне доверят повязку, для меня это будет положительным моментом.

- Сегодня вышло интервью помощника тренера сборной Хорватии Ивицы Олича, в котором он рассказал, что раньше российские футболисты ехали в сборную, как в тюрьму. Он сказал, что Карпин это изменил. Как относитесь к таким словам? И как оцениваете психологическую атаку со стороны сборной Хорватии на нашу команду, ведь Ведран Чорлука тоже недавно нелицеприятно высказался о сборной России?
- Мы сейчас готовимся к Кипру и думаем только об этом матче. Я не читал ни одного интервью хорватских представителей. Могу сказать, что никогда не ездил в сборную, как в тюрьму. И вообще, сейчас нам надо думать не об этом, а о Кипре.

источник: «Советский спорт»
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