Андрей Червиченко: Опять Дзюба? Его звали не огород Валере вскопать, Карпин правильно его не взял

Мы побеседовали с экс-президентом «Спартака» Андреем Червиченко о невызове Артема Дзюбы в сборную и возможном оптимистичном исходе отборочной кампании.

- У Кипра, видимо, все-таки выиграем. Но как нам не проиграть в Хорватии без Дзюбы?

- Чего все так вокруг этого Дзюбы пляшут? Вот он сейчас играл в Екатеринбурге. Много он забил «Уралу» или что-то такое решающее для исхода матча сделал? Если человек за 90 минут не может забить «Уралу», откуда такая уверенность, что он сможет забить Хорватии?

- Потому что он лучший форвард России последних трех лет…

- Чего же тогда он «Уралу» не забил?

- Зато в Турине вышел на 10 минут, и тут же отдал голевой пас Азмуну.

- Я не говорю, что Дзюба плохой игрок, он отличный нападающий и еще долго будет забивать. Но сейчас все решится в одном матче. И нет никакой гарантии, что Дзюба чем-то поможет в Хорватии. Ради одного матча заставлять Карпина поступаться принципами, считаю, не правильно.

- Да, все дело в принципах Карпина. Из-за этого сборная в решающих матчах фактически осталась без нападения.

- Все правильно Карпин делает. Я бы Дзюбу тоже больше никогда не позвал. Человека один раз позвали, и не на гулянку или огород Валере вскопать, а помочь стране. И все эти – «хочу – не хочу» или «могу - не могу» в такой ситуации не прокатывают. И если ты, имею в виду Дзюбу, пошел до конца и отказался играть за сборную, то тема после этого закрыта. Я не вижу, что тут еще обсуждать.

- Хорошо, считаем, что Кипр обыграем, второе место нам гарантировано с хорошим показателем, чтоб затем в первом стыковом матче сыграть дома. Но в Хорватии, как не проиграть?

- Я не уверен, что мы в Хорватии проиграем. Если все будут играть, если Головин будет в хорошей форме, почему Хорватия нас должна обязательно обыгрывать?

- Там звезды «Интера», «Милана», «Челси»…

- А у нас звезда «Монако». «Спартак» же смог звездам «Наполи» напихать.

Сейчас инкассатор идет по нашей улице. Потому что хорватам нужно обязательно выигрывать, а для этого нужно атаковать. А это даст нам хорошую возможность для контратак. И здесь многое зависит от того, как игроки будут выполнять план Валеры. И еще очень важно биться, не убирать ноги. Если все поведут себя достойно, все закончится не так и плохо для нас.

- Я не очень понял, образ с инкассатором. Никогда такое не слышал. Это поговорка такая?

- Когда всякая басота обсуждает что-то, у них есть такая поговорка про инкассатора. Мол, и нам когда-то повезет. В общем, нам в Хорватии тоже должно повезти.