Валерий Карпин: Крупный счет с Кипром не может сыграть в минус перед Хорватией

- Как оцените игру Миранчука? Вы его использовали в трех ролях. В какой он был наиболее органичен?

- Миранчук игровой практики не имеет, и тонуса ему не хватало. Особенно в первом тайме. Было много необоснованных потерь. Во втором тайме он был другой – все стало получаться. Он играл ложную девятку с Хорватией, а со Словенией играл, как сегодня. Когда он в хорошем тонусе, то способен сыграть в атаке на многих позициях. Мастерство, какое бы ни было – это одно. Но нужен игровой тонус.

- Вряд ли кто-то остался доволен качеством игры в первом тайме, но во втором была другая команда. Что вы сказали в раздевалке?

- Ничего такого не говорил. Я не пихал ничего, подкорректировали моменты, как располагаться некоторым игрокам при атаке. Не это повлияло, а второй гол. Скованности уже не было. Перед игрой мы говорили о недооценке соперника. Быстрый гол сыграл злую шутку - появилась расхлябанность. Несколько потерь привели к напряжению у наших ворот – это боязнь за результат. Если бы забили в первом тайме еще один гол, то он был бы похож на второй. Киприоты развалились, и такого заряда, как при 1:0 у них уже не было. Уровень сопротивления у соперника снизился.

- Чем вы больше всего довольны и чем не довольны в игре сборной России?

- Надо брать цельную игру, а не куски. Не могу сказать, что всю игру что-то было плохо или хорошо. Отрезками показывали хороший прессинг, но перестроения иногда были неправильные. Целостного впечатления нет, чтобы сказать, что все удовлетворило. Это больше с психологией связано. Если не получается, это не значит, что игрок не умеет чего-то. Появляется расслабленность, не бегут куда надо. Это все закрепощает.

- Вы заменили Головина. Как у него со здоровьем?

- Заменили потому, что уже думали про Хорватию. Он отыграл по плану – 60 минут. Все сложилось удачно – карточки никто не получил, дали паузу некоторым игрокам. Проблем с Головиным у нас нет.

- С вашим приходом стали появляться молодые имена. Довольны ли Мостовым, забившим мяч?

- Обращать внимание на голы – это для вас. Моя проблема – обращать внимание на игру. Очень доволен им, даже не голом. Если бы он не забил, то мнение о его игре не изменилось бы.

- С чем было связано отсутствие Джикии?

- На решение повлияло повреждение, и то, что он больше всех сыграл за два месяца. Накопленная усталость присутствует. Он сыграл больше восемнадцати матчей за два месяца, и усталость дает о себе знать. Перед игрой с Хорватией рисковать не стоило. Но получилось, как получилось. Травм никто не получил. Глебову только нос подправили.

- Баринов сидел на карточке, поэтому его не выпустили?

- С этим тоже связано. И потом, Баринов провел очень много матчей в этом сезоне. Он на втором месте после Джикии.

- Перед матчем, сборная помогла семье из Питера собрать деньги на коляску. Эти акции перерастают в традицию для сборной?

- Когда это случилось в Казани, я сказал, что хотел бы, чтобы это стало традиций. Ребята хорошо на это реагируют, за что им спасибо. Они откликаются на беды и готовы собрать за день большую сумму. Они показали себя настоящими людьми.

- Для вас матч с Хорватией станет главным в тренерской карьере, или были игры важнее?

- Не знаю, самый ли главный это матч. На каждом этапе они разные. Самый напряженный матч был в 2018 году, когда играли «Ростов» - «Урал», и могли попасть в стыки. Напряжение тогда было намного больше, чем сегодня.

- Турнирная ситуация такова, что с Хорватией устроит и ничья. Это может осложнить задачу?

- Не вижу никакой проблемы. Месяц назад все подписались бы за то, чтобы оказаться в такой ситуации. Мы лучше не по разнице мячей, а по очкам. Не понимаю, какая может быть проблема.

- Нужна ли мотивация для игроков на последний матч?

- Думаю, что нет. Какая еще мотивация, когда на кону выход на чемпионат мира? Сверхмотивация может даже навредить.

- Каковы ваши впечатления от игры в Питере? Чувствуете ли вы, что этот стадион стал для вас счастливым? Может, и другие матчи сборной играть здесь?

- Впечатления приятные после победы. Но по одной игре не стоит говорить о том, что стадион стал для меня счастливым. В Питере, думаю, сборная еще проведет матчи со мной или без меня. Но поле, мягко говоря, не лучшего качества. А если говорить честно, оно на удивление безобразное.

- Какова вероятность, что Джикия выйдет с первых минут в матче с Хорватией?

- Я уже сказал, что он здоров и готов выйти на поле. Он готовится к Хорватии, и если ничего не случится за эти два дня, то он готов сыграть.

- Вас радует или настораживает крупный счет с Кипром, в проекции на Хорватию?

- Конечно, радует. Это никак не может сыграть в минус перед матчем с хорватами. Это могло бы пойти в минус, если бы мы играли против Мальты. Подумали бы после такой победы, что Мальту пешком обыграем. А на Хорватию никого не надо настраивать. Все понимают ее силу, и что стоит на кону.

- Почему не выпустили Сергеева на концовку? Многие ждали его дебюта. И есть ли шанс, что он выйдет с Хорватией?

- Хотел выпустить его, но шесть замен сделать нельзя. А мы использовали пять. Я ему сказал: «Вань, извини, но пока так». Мы сделали замены тех, кто был на желтых карточках. Дивеева поменяли, у Мостового с икроножной мышцей были проблемы. Пришлось его менять. Но время у Сергеева еще будет.

- Почему решили не включать в заявку Кругового?

- Не планировали менять Терехова. Да, для дебюта это был бы удачный матч, но мы должны были делать пять замен. Кудряшов не попал в заявку, потому что есть Караваев, который мог бы сыграть и справа, и слева.

- Во втором тайме фанатская трибуна полностью покинула стадион. Это отразилось на настроении, или ничего особенного не случилось?

- Во время игры я ничего не заметил, только когда судья дал финальный свисток. Поэтому ничего не могу сказать.

- В первом тайме был момент, когда соперник поджал, и выручил Сафонов. Это традиция, что он выручает, когда сборной приходится садиться назад? И довольны ли его игрой?

- Я доволен и Сафоновым, и Гилерме. Работа вратаря - эти мячи отбивать. То, что он отбил на 45-й минуте удар после нашей потери, это да. Но то, что мы прижались, вы где-то не там увидели.