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Евгений Томашевский: Ждем жеребьевку – одно дело играть с Португалией, другое – с Македонией

Двукратный чемпион России по шахматам Евгений Томашевский не теряет оптимизма после поражения сборной России от Хорватии, и надеется, что наша команда пробьется на ЧМ-2022 через стыковые матчи.
Евгений Томашевский: Ждем жеребьевку – одно дело играть с Португалией, другое – с Македонией
15 ноября 2021 15:44
автор: Юрий Волохов
автор фото: Daily Sabah

- Редко так бывает, что матч такой важности играется в таких условиях, - говорит Евгений Томашевский. – Игра напомнила что-то из чемпионата России начала 90-х. Понимаешь, что матч наиважнейший и в то же время, глядя на поляну, невозможно поверить, что это решающий поединок за выход на чемпионат мира. На одном из сайтов прочитал хорошую шутку – лучшим игроком сборной России в первом тайме был Посейдон.

Тяжело оценивать такой матч, игра была исключительно на результат. По игре мы закономерно уступили, но если б выстояли, никто бы не вспомнил, как протекал матч. Тем более что в нем достигли бы главной стратегической цели двух лет - завоевали путевку на чемпионат мира.

- Да, это было почти реально, если бы Кудряшов не подставил ногу под уходящий мяч.
- Кто-то может сказать, что хорваты нанесли 19 ударов, а, с другой стороны, стопроцентных моментов у них не было. И они явно нервничали, чем дольше не могли забить. Но с другой стороны, все-таки хорваты выиграли по делу. При таком преимуществе на гол они наиграли, и фортуна им улыбнулась. И в то же время, нам не хватило десяти минут дотерпеть. И никто бы уже плохого слова не сказал ни про тренера, ни про кого-то из игроков. Все – герои, все молодцы.

- И даже при такой погоде я полагал, что все будет гораздо хуже. Понятно, что хорваты сильнее, их футболисты выше классом и гол, а то и два они забьют без нашей помощи. Но в результате наши едва не совершили чудо. Хорваты действительно уже с половины второго тайма просто лезли вперед, как очумелые.
- Да, была куча фолов у хорватов, куча передач в никуда, навал в конце уже был. И все опасные моменты возникали после навесов и ударов головой.

Понятно, что поле было за нас, но при этом очень неплохо оборонялись. Выглядели достойно, были очень близки к нужному результату, поэтому нашу команду я ругать не буду.

- Что дальше – уверен, что стыки мы не пройдем.
- Я бы не был столь категоричен. До марта еще очень много времени, случится еще много всяких событий.

И, конечно, огромное значение будет играть жеребьевка. Одно дело играть с Португалией или Польшей, и совсем другое - с Северной Македонией или Румынией. Глядишь, получим Македонию, играем дома. Потом повезет - и жребий нам выпадет еще раз сыграть дома. Отважно отборемся, выстоим, а там, глядишь, по пенальти и пройдем.

источник: «Советский спорт»
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