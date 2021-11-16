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Карпин в капкане. Сходил на эфир и наступил на грабли Черчесова

После поражения от хорватов в решающем матче отбора (0:1) сборная России оказалась с стыках, а ее тренер, кажется, наговорил лишнего.
Карпин в капкане. Сходил на эфир и наступил на грабли Черчесова
16 ноября 2021 14:30
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Зря Карпин ходил на «Коммент.Шоу». Наступил на те же грабли, что Черчесов. Бывший тренер своим походом летом на «Матч ТВ» закопал себя так основательно, что РФС не оставалось ничего, как с ним попрощаться. Валерий Георгиевич тоже наделал кучу ошибок, которые ему непременно аукнутся.

Черчесов провалился на Евро, но не было неожиданностей в тех результатах. Влетели Бельгии и Дании, выиграли у Финляндии. То же может произойти абсолютно с любой европейской сборной. Италия в ночи не смогла запихнуть хотя бы гол в Белфасте, где Северная Ирландия построила у своей штрафной непроходимую крепость. В итоге оказалась в стыках вместе с нами, на одном уровне. Хотя, казалось бы, где Италия в футбольной иерархии и где мы.

Станислав Саламович в своем последнем выступлении в качестве главного пренебрежительно отнесся ко всем: журналистам, болельщикам, давая понять, что мы все такие глупые, что перед своим носом ничего не видим. И главное, он унизил своих игроков. Выгородил только себя, потому и утонул, а не только из-за невыхода из группы на Евро.

Черчесов не оратор, все это знают. Его язык – его враг. Сформулировал бы все немного иначе – сегодня отчитывался бы за поражение в Хорватии он, а не его сменщик. По сути своих высказываний бывший тренер был прав. Но есть вещи, которые надо держать при себе, а он посчитал правильным их обнародовать.

Это все от ущемленной гордыни. Черчесов решил, что ему нужно оправдаться. А надо было дать разъяренной толпе себя немножечко поколотить. Стиснуть зубы, поприжав язык, и все претензии проглотить, чтобы работать дальше. Важный горец допустить подобного просто не смог. Его право.

Карпин ведет себя совсем по-другому. Разве можно представить, что назвал бы себя идиотом Саламыч, а Георгичу это - плевое дело. Это не игра на публику. В этом он искренен, можно не сомневаться. Когда говорит, что верил – русских игроков можно научить играть в другой футбол, не лукавит.

Жизнь ему сегодня доказывает вроде бы обратное. И он нам изливает душу, признаваясь, что находится в шоковом состоянии. Но давайте разберемся, что вызвало у Карпина шок. И чем его понедельничный спич отличается от того, что в августе мы слышали от Черчесова.

По сути – ничем не отличается. Карпин так же унизил своих футболистов. Невольно или умышленно – ответ знает только он сам. Но если тренер говорит, что ему не удалось поломать психологию игроков, то намекает на их слабость, не на свою. Получается, что он, Карпин, молодец и большой профи, знает, как надо играть с хорватами, чтобы победить. А они, игроки, неумехи и лузеры, потому что не смогли выполнить установок тренера.

А может, все на самом деле было наоборот? Может тренер надавал таких заданий, которые привели к подобной картине на поле? Ошибся с составом, неверно вел игру, не разобрал досконально, как соперник играет в центре поля, где накрывал все и всех с невероятной легкостью? А игроки тут оказались крайними, а причина не в них, а в тренере? Может это быть? Вполне.

Мы, однако, не слышим вторую сторону. Игроки сегодня не будут жаловаться. Нет того, кто мог бы зажечь глаголом как Дзюба. Мог бы пояснить, что думают они. Одним ляпом Кудряшова поражение не объяснишь. Не было игры. Не было лидера, и в этом тоже может быть причина и вина не футболистов, а нашего тренера. Он сам своей позицией принизил роль капитана, дал понять команде, что капитан у них – Валерий Карпин. Откуда лидеру тут появиться, если посыл сборной таков, что лидера нет и что он не особо и нужен.

Карпин остынет, но сказанных слов не вернет. Ни об игроках, ни о своем сомнении относительно дальнейшей работы. Тут тоже тренер наставил себе капканов. Уйти сейчас и все бросить? Сочтут трусом, не мужиком. Останется – больше не будет тем Валерой, которому еще недавно пели в раздевалке от всей души.

источник: «Советский спорт»
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