Дом покосился, а чиним крыльцо. Почему Дзюба дороже программы развития детско-юношеского футбола?

ЗАСЛУГА КАРПИНА, ЧТО СОХРАНИЛ НАДЕЖДУ НА УСПЕХ

Закончился основной этап отборочных матчей ЧМ-2022 среди европейских сборных. Стали известны первые 10 из 13-ти обладателей путевок в Катар. Они присоединяться к хозяевам мирового первенства, а также к сборной Бразилии, пока единственной из всех команд других конфедераций досрочно пробившейся на чемпионат.

Сборная России заняла 2-е место в своей группе, несмотря на недавние бесконечные утверждения о возможной победе в отборочном турнире и на чрезмерно завышенные ожидания так называемых «знатоков футбола», не всегда хорошо разбирающихся в тонкостях этого вида спорта. Не хочу обижать упомянутых футбольных поклонников за их высказывания, но чуда не произошло и все иллюзии растаяли довольно быстро. В свою очередь многие истинные специалисты футбола прогнозировали именно такой из наиболее вероятных положительных для России исходов игр (2-е место) в довольно ровной по силам группе. И на самом деле по нынешним временам это достаточно высокое место для нашей команды, которая порадовала нас только конечным результатом, но, откровенно говоря, очень далека от требуемых игровых стандартов, как правило показываемых участниками финалов европейских и мировых турниров.

Поэтому в принципе считаю это заслугой тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным, который сохранил наши надежды на успех в квалификации на ЧМ-2022 в марте следующего года. Там, вместе с 11-ю другими европейскими командами, среди которых такие сильные, как Италия, Португалия, Швеция и другие, наши парни будут оспаривать три оставшихся для УЕФА путевки на чемпионат мира. К предстоящим одному или двум матчам надо очень хорошо подготовиться, ведь по большому счету уровень футбола, показанный сборной в последних официальных играх, трудно назвать удовлетворительным.

Автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Вот высказывания наших известных футболистов об игре нашей команды после матча с Хорватией. Владимир Пономарев, известный защитник ЦСКА: «Игры у сборной России не было… некем и нечем играть, слабая подготовка, никакой тактики. У нас очень слабый и плохой футбол».

Факт отсутствия качественных футболистов и требуемого уровня коллективных действий яростно доказывал своим оппонентам на ТВ другой известный защитник спартаковец Евгений Ловчев, сказав комментаторам: «Вы же обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный…».

Высказывания других российских тренеров и бывших игроков можно коротко резюмировать следующим образом – наши футболисты проиграли хорватам закономерно и по всем статьям – по технике, тактике и физической подготовке. Примерно такой же вывод после игры в хорватском Сплите откровенно сделал Карпин, который затем засомневался в возможности дальнейшей работы с такой сборной. Поддержали его мнение защитники Георгий Джикия и Игорь Дивеев.

ДЕВЯТЫЕ СРЕДИ СОИСКАТЕЛЕЙ В СТЫКАХ

По состоянию на 21 октября 2021 года сборная команда России находилась на 33-м месте в рейтинге ФИФА, что несколько лучше, чем показатели сборных Турции, Шотландии, а также Северной Македонии, но ниже остальных восьми европейских сборных – участников дополнительного отбора на ЧМ-2022. Таким образом, по октябрьскому рейтингу наши на 9-й позиции среди соискателей на поездку в Катар при трех возможных вакансиях. А на недавнем Евро-2020 наша сборная не попала в число не только 13, но и 18 лучших.

Как мы знаем, рейтинги и прошлые неудачи часто опровергаются на практике, но для этого надо много чего исправить и улучшить в техническом, тактическом, физическом и психологическом плане для получения позитивного результата. И честно признаем, что с нынешним крайне низким уровнем показанного футбола нашей команде, если она пробьется в Катар, вновь будет уготована роль аутсайдера и гневная волна негодования всей страны по окончании первенства. К сожалению, у тренеров сборной слишком мало времени для осуществления работы по улучшению игры, а также другие проблемы - ранние для нас сроки проведения очередных отборочных матчей после зимней паузы, явный недостаток квалифицированных исполнителей на большинстве позиций, ряд иных возможных трудностей. По-моему, особенно должна тревожить проблема с качественным составом исполнителей в сборной команде, а не с её психологическим и моральным состоянием, как говорит Карпин.

Известно, что готовить игроков будут в клубах, а в сборную они попадут максимум за неделю до первой игры и неизвестно в каком состоянии. Тут и улучшение моральной подготовки не всегда поможет. Кроме этого, в плохой форме находятся наши футболисты, выступающие за рубежом. Из них только Головин попал в состав на последний матч, но был заменен из-за неубедительного выступления.

Автор фото: Михаил Шапаев / РФС

После неожиданно хорошо проведенного матча нашей молодежной сборной против испанцев мне могут возразить, что дела с резервами основной команды не так плохи. Да, в молодежке есть несколько перспективных игроков, и у них возможно хорошее будущее. Но, во-первых, по результатам одной победной игры нельзя делать далеко идущие выводы, а во-вторых, из предыдущего опыта известно, что нередки случаи, когда перспективная молодежь не полностью реализует свой потенциал.

Яркий пример – чемпион Европы 1990 года молодежная сборная СССР, где блистали великолепные исполнители Мостовой, Онопко, Канчельскис, Шалимов, Никифоров, Пятницкий и другие, так и не стала выдающимся коллективом на взрослом уровне. Несмотря на все сказанное выше, постараемся оставаться оптимистами и пожелаем нынешней сборной во главе с Валерием Карпиным успехов следующей весной.

ПОЖИНАЕМ ПЛОДЫ МНОГОЛЕТНЕЙ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ

К сложностям в сборной добавляются неважные результаты и ближайшие перспективы клубного российского футбола. Сейчас наши клубы находятся на 10-й позиции в рейтинге УЕФА с показателями 32,082 балла за последние пять лет. При этом за сезон-2017/18 у наших команд наивысший показатель 12,600 баллов, который мы теряем через один-два сезона и автоматически опускаемся на дно второй десятки рейтинга УЕФА. Это означает, что с 16-го места и ниже наши клубы смогут делегировать на европейские турниры не 5-6 команд, как было ранее и есть сейчас, а только 4, причем только один клуб в Лигу чемпионов и три в Лигу конференций.

Давно нет успехов в выступлениях на международном уровне наших других российских сборных – мужских молодежных и юношеских коллективов разных возрастов, всех женских сборных, в последнее время перестали радовать команды по футзалу (мини-футболу). Отличные показатели только у представителей российского пляжного футбола, которые одержали победы во многих соревнованиях мирового уровня этого сезона, включая ЧМ-2021.

Это великолепно, но для нашего футбола, где он был и остается самым любимым и популярным видом спорта, слишком мало. Таким образом, на лицо все признаки затянувшегося кризиса в нашем футболе, корни которого уходят в организационные и методические ошибки управления футбольным хозяйством, начало которым было положено примерно 15 -16 лет назад. Тогда к управлению спортом номер один в нашей стране пришли люди слишком далекие от футбола, и вот теперь мы пожинаем плоды их многолетней неквалифицированной работы.

ЕСТЬ ЛИ У НАС ПЛАН?

Поэтому кроме пассивного ожидания успехов от нашей главной команды, клубных коллективов в большом футболе, улучшения работы с другими командами и в различных разновидностях футбола надо перейти к исправлению совершенных ошибок, возрождению и поднятию на приемлемый уровень любимой нашим народом и молодежью игры. Раннее я и мои коллеги писали о необходимости начинать процесс возрождения российского футбола с основания – массового детско-юношеского футбола и далее постепенно укрепляя его структуру проводить обновление и совершенствование всего прочего футбольного хозяйства. Ведь в случае, когда дом покосился, то и ремонт следует начинать с укрепления фундамента, а уже затем чинить крыльцо и крышу, а не наоборот, что у нас происходило долгие годы.

Тогда большие средства направлялись на верхушку футбольной пирамиды – профессиональный футбол, а на основу – массовый футбол денег не хватало. Хочется верить, что ситуация измениться, необходимые финансы найдутся и вместе с опытными специалистами они будут направлены на коренное изменение ситуации. Отрадно, что признаки таких действий со стороны Российского футбольного союза начали прослеживаться. Главное, чтобы эти средства и усилия футбольных экспертов направлялись и использовались не напрасно, а эффективно и с благом для дела.

Здесь стоит добавить, что полная стоимость годовой современной программы развития детско-юношеского футбола для всей России в десятки раз меньше зарплаты лишь одного из наших «великих» высокооплачиваемых футболистов, начиная от Дзюбы и заканчивая Кутеповым, которые в последнее время редко попадают в основной состав своих клубов.

Михаил Шапаев / РФС

Работу по восстановлению уровня и престижа нашего футбола необходимо строить на плановой долгосрочной основе. Согласно мировому опыту на это уйдет от 10 до 20, а возможно и 30 лет. Привожу примеры - так, французская федерация, видя кризис своего футбола, приняла в начале 70-х годов 20-го века программу и планы развития футбола в стране. Первых результатов этой плодотворной работы пришлось ждать не менее 12 лет, когда в 1984 году французы стали чемпионами Европы, а через 25 - 30 лет выиграли ЧМ-1998 и Евро-2000. Они прочно вошли в элиту мирового футбола и в 2018 году в Москве повторили свой успех в финале чемпионата мира.

Подобные планы и современные программы развития футбола успешно реализовались в Испании и Германии, ставшими в последние годы чемпионами мира и Европы, в Голландии – чемпиона Европы-1988 и многократного призера чемпионатов мира, в Бельгии – бронзового призера ЧМ-2018 и лидера мирового рейтинга ФИФА, Дании – победителя Евро-1992 и бронзового призера Евро-2020, в Исландии – кумира болельщиков ЧМ-2018 в России.

Понимаю, что наш народ в своем большинстве отрицательно относиться к планированию, вспоминая негативный советский опыт. Однако планирование в развитых странах, включая футбол, носит мягкий непринудительный характер и скорее схоже с программированием, но с обязательным и постоянным контролем за исполнением, достигнутыми результатами и с исправлением ошибок. Этот план должен быть реально выполним, профинансирован, иметь конкретных исполнителей, ставить достижимые цели и задачи. Думаю, что данное предложение о разработке такого реального долгосрочного плана развития всего российского футбола по всем имеющимся направлениям и разновидностям этой игры, а также обязательное принятие и полное выполнение современных и эффективных программ развития детского, юношеского, массового, женского, пляжного футбола, футзала (мини-футбола) и других его направлений с обязательным ежегодным мониторингом и контролем за реализацией должно быть принято на вооружение РФС в самое ближайшее время.

Одновременно на основе этих общероссийских планов можно составить 4-5-летние планы для региональных, областных и городских федераций футбола и/или краткосрочные программы на 2-3 года с более детальными и конкретными целями и финансированием, которые можно будет корректировать и дополнять в зависимости от хода выполнения поставленных задач.

В начале 2000-х годов подобные 5-летние планы развития футбола составлялись с помощью ФИФА национальными федерациями стран СНГ и Балтии, включая Россию, и надо сказать они оказали положительное влияние на развитие футбола во многих постсоветских государствах. В качестве примера, в те годы юношеские и молодежные сборные команды Узбекистана и Таджикистана стали более успешно выступать на чемпионатах Азии и попадали в финальную часть юношеских и юниорских чемпионатов мира, молодежная сборная Белоруссии стала призером чемпионата Европы и завоевала путевку на Олимпийские игры, молодежная сборная Украины становилась призером и победителем европейского первенства, а национальная команда играла в четвертьфинале ЧМ-2006 и попала в восьмерку лучших сборных, юношеская сборная России победила на юношеском Евро, национальная сборная Латвии впервые в своей истории пробилась на Евро-2004.

Подъем в развитии футбола наблюдался тогда и в других федерациях футбола стран бывшего СССР. Несомненно, что четкое планирование, выполнение программ развития футбола и правильная подготовка резерва стали главным объяснением успехов этих команд и федераций.

Валерий Чухрий,

руководитель офиса ФИФА и консультант ФИФА в странах СНГ (2001-2015 гг).