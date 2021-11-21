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Черевченко вернулся, Фукс – самоустранился. ЦСКА сыграл вничью с «Химками»

ЦСКА продлил до трех серию матчей без побед. В матче с «Химками» (0:0) армейцы с 15-й минуты играли в меньшинстве после удаления Фукса и лишь раз попали по воротам. Акинфеев провел 800-й матч за клуб.
Черевченко вернулся, Фукс – самоустранился. ЦСКА сыграл вничью с «Химками»
21 ноября 2021 16:01
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter ПФК ЦСКА

ЧЕРЕВЧЕНКО ВЕРНУЛСЯ ИЗ ОТПУСКА

Что же это такое было? Игорь Черевченко менее месяца провел вне «Химок». За это время подмосковная команда провела всего два матча, набрала одно очко и не забила ни разу, опустившись за день до игры на последнюю строчку таблицы. В качестве его преемника назывались фамилии Массимо Карреры и Романа Пилипчука, а в результате возглавил команду старый-новый специалист.

Вернувшись, наставник химчан сделал сразу четыре изменения в стартовом составе по сравнению с предыдущим туром, но единственная весомая неожиданность – Денис Глушаков в запасе. В его отсутствие пару центральных полузащитников составили Филип Дагерстоль и (неожиданно!) Брайн Идову. С учетом специализации нигерийца на обороне можно сказать, что Черевченко сделал ставку на контратаки.

А у армейцев в стартовом составе в рамках РПЛ дебютировал Бруно Фукс, о существовании которого многие уже подзабыли. Об этом инсайдеры, побывавшие на тренировках ЦСКА, говорили заранее, поэтому сенсации в этом уже нет, тем не менее, все равно непривычно. Смешно, что на поле он провел всего 15 минут. С появлением аргентинца красно-синие перешли на 3-4-3. В прошлом туре Владимир Федотов дал Алексею Березуцкому урок по использованию этой модели (4:1, кто не помнит), и армейский наставник решил закрепить пройденное.

И ЦЕЛОГО ТАЙМА МНОГО

Эти изменения действительно дают больше свободы Ивану Облякову и Марио Фернандесу. Теперь сзади есть кому их подстраховать, поэтому латерали могут сделать больший акцент на атаку. По крайней мере, в матчах с готовыми садиться глубоко в оборону соперниками. В первые 3 минуты оба они отметились опасными прострелами.

В первые минуты перспективы изменений Березуцкого казались очевидными, уже на 12-й минуте произошла трагедия – дебютант Фукс прихватил в штрафной готовившегося замыкать прострел Кемаля Адеми и досрочно покинул поле. Решение Владислава Безбородова назначить пенальти сомнений не вызвало, но еще и удалить защитника – это как-то через чур. Да, он своими действиями лишал соперника возможности забить, но тот и до мяча-то еще не дотянулся, да и пенальти с предупреждением кажутся вполне достаточным наказанием.

Уж сколько раз говорили о том, что заработавшему пенальти не стоит его бить, но к некоторым персонажам в голову не пробиться даже крича в ухо через мегафон. Адеми сам пошел бить с «точки» и, естественно, промазал. Так что главным итогом эпизода оказался тот факт, что хозяева оставшиеся 75 минут должны были проводить в меньшинстве.

АДАПТАЦИЯ БЕРЕЗУЦКОГО

Удаление сломало интересный план Березуцкого. Хозяева по-прежнему больше владели мячом, но уже с оглядкой на свои ворота, из-за чего не получалось ни там, ни тут. Химчане чаще опасно входили в штрафную и били по воротам. В одном из эпизодов Марио Фернандес с линии ворот выбил мяч после удара Резиуана Мирзова с острого угла. Ему, кстати, ассистировал Адеми, упустивший возможность пробить самостоятельно, но быстро сориентировавшийся у лицевой линии.

Показательно, что в сумме за первый тайм ЦСКА нанес всего три удара (ни одного попадания), и все – до 8-й минуты, а у «Химок» девять ударов (два в створ).

В перерыве Березуцкий заменил Алана Дзагоева на Федора Чалова и поменял вышедшего местами с Бактийором Зайнутдиновым. Универсальный казахский футболист первую половину встречи провел на позиции правого нападающего, но ничем интересным не отметился. Красно-синие вновь забрали себе мяч и стали раскачивать оборону «Химок», у которых совсем пропала позиционная атака.

ЮБИЛЕЙ АКИНФЕЕВА – 800-й МАТЧ ЗА ЦСКА

За пару дней до игры Илья Кухарчук в шутку сказал в интервью о том, что он нужен сборной России. Понятно, что это была ирония, и этот матч наглядно это подтвердил. Атакующий полузащитник реже всех в команде получал мяч и действовал с ним так неуверенно, что за полчаса до финального свистка уступил место на поле Александру Долгову.

В целом же второй тайм получился слабым для всех. Хозяева не могли доставить мяч в штрафную (самый острый момент армейцев – срезка Дмитрия Тихого после прострела Ивана Облякова), а гости – разыграть лишнего. Игра разбилась на эпизоды, стало много борьбы и мало достойного внимания зрителей. Лишь на последних секундах игравший 800-й матч за ЦСКА Игорь Акинфеев вытащил мяч из самого угла после удара Бесарда Сабовича.

В результате матч завершился закономерной нулевой ничьей. «Химки» не могут выиграть уже четыре тура, а ЦСКА – три. В следующем туре красно-синие принимают «Зенит», а красно-черные – «Краснодар».

РПЛ
15-й тур

ЦСКА – «Химки» - 0:0

Нереализованный пенальти: Адеми, 17 (мимо).

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Дивеев, Бийол, Фернандес, Дзагоев (Чалов, 46), Мухин, Обляков, Зайнутдинов, Эджуке (Яковлев, 74), А. Заболотный.

«Химки»: Лантратов, Стойинович, Тихий, Филин, Боженов (Сабович, 65), Дагерстоль, Идову, Набиуллин, Кухарчук (Долгов, 62), Мирзов, Адеми.

Предупреждения: Дзагоев, 8. Дагерстоль, 39. Мирзов, 43. Набиуллин, 51. Боженов, 54. Фернандес, 57. Сабович, 80. Тихий, 90+1.

Удаление: Фукс, 15.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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