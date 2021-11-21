Черевченко вернулся, Фукс – самоустранился. ЦСКА сыграл вничью с «Химками»

ЧЕРЕВЧЕНКО ВЕРНУЛСЯ ИЗ ОТПУСКА

Что же это такое было? Игорь Черевченко менее месяца провел вне «Химок». За это время подмосковная команда провела всего два матча, набрала одно очко и не забила ни разу, опустившись за день до игры на последнюю строчку таблицы. В качестве его преемника назывались фамилии Массимо Карреры и Романа Пилипчука, а в результате возглавил команду старый-новый специалист.

Вернувшись, наставник химчан сделал сразу четыре изменения в стартовом составе по сравнению с предыдущим туром, но единственная весомая неожиданность – Денис Глушаков в запасе. В его отсутствие пару центральных полузащитников составили Филип Дагерстоль и (неожиданно!) Брайн Идову. С учетом специализации нигерийца на обороне можно сказать, что Черевченко сделал ставку на контратаки.

А у армейцев в стартовом составе в рамках РПЛ дебютировал Бруно Фукс, о существовании которого многие уже подзабыли. Об этом инсайдеры, побывавшие на тренировках ЦСКА, говорили заранее, поэтому сенсации в этом уже нет, тем не менее, все равно непривычно. Смешно, что на поле он провел всего 15 минут. С появлением аргентинца красно-синие перешли на 3-4-3. В прошлом туре Владимир Федотов дал Алексею Березуцкому урок по использованию этой модели (4:1, кто не помнит), и армейский наставник решил закрепить пройденное.

И ЦЕЛОГО ТАЙМА МНОГО

Эти изменения действительно дают больше свободы Ивану Облякову и Марио Фернандесу. Теперь сзади есть кому их подстраховать, поэтому латерали могут сделать больший акцент на атаку. По крайней мере, в матчах с готовыми садиться глубоко в оборону соперниками. В первые 3 минуты оба они отметились опасными прострелами.

В первые минуты перспективы изменений Березуцкого казались очевидными, уже на 12-й минуте произошла трагедия – дебютант Фукс прихватил в штрафной готовившегося замыкать прострел Кемаля Адеми и досрочно покинул поле. Решение Владислава Безбородова назначить пенальти сомнений не вызвало, но еще и удалить защитника – это как-то через чур. Да, он своими действиями лишал соперника возможности забить, но тот и до мяча-то еще не дотянулся, да и пенальти с предупреждением кажутся вполне достаточным наказанием.

Уж сколько раз говорили о том, что заработавшему пенальти не стоит его бить, но к некоторым персонажам в голову не пробиться даже крича в ухо через мегафон. Адеми сам пошел бить с «точки» и, естественно, промазал. Так что главным итогом эпизода оказался тот факт, что хозяева оставшиеся 75 минут должны были проводить в меньшинстве.

АДАПТАЦИЯ БЕРЕЗУЦКОГО

Удаление сломало интересный план Березуцкого. Хозяева по-прежнему больше владели мячом, но уже с оглядкой на свои ворота, из-за чего не получалось ни там, ни тут. Химчане чаще опасно входили в штрафную и били по воротам. В одном из эпизодов Марио Фернандес с линии ворот выбил мяч после удара Резиуана Мирзова с острого угла. Ему, кстати, ассистировал Адеми, упустивший возможность пробить самостоятельно, но быстро сориентировавшийся у лицевой линии.

Показательно, что в сумме за первый тайм ЦСКА нанес всего три удара (ни одного попадания), и все – до 8-й минуты, а у «Химок» девять ударов (два в створ).

В перерыве Березуцкий заменил Алана Дзагоева на Федора Чалова и поменял вышедшего местами с Бактийором Зайнутдиновым. Универсальный казахский футболист первую половину встречи провел на позиции правого нападающего, но ничем интересным не отметился. Красно-синие вновь забрали себе мяч и стали раскачивать оборону «Химок», у которых совсем пропала позиционная атака.

ЮБИЛЕЙ АКИНФЕЕВА – 800-й МАТЧ ЗА ЦСКА

За пару дней до игры Илья Кухарчук в шутку сказал в интервью о том, что он нужен сборной России. Понятно, что это была ирония, и этот матч наглядно это подтвердил. Атакующий полузащитник реже всех в команде получал мяч и действовал с ним так неуверенно, что за полчаса до финального свистка уступил место на поле Александру Долгову.

В целом же второй тайм получился слабым для всех. Хозяева не могли доставить мяч в штрафную (самый острый момент армейцев – срезка Дмитрия Тихого после прострела Ивана Облякова), а гости – разыграть лишнего. Игра разбилась на эпизоды, стало много борьбы и мало достойного внимания зрителей. Лишь на последних секундах игравший 800-й матч за ЦСКА Игорь Акинфеев вытащил мяч из самого угла после удара Бесарда Сабовича.

В результате матч завершился закономерной нулевой ничьей. «Химки» не могут выиграть уже четыре тура, а ЦСКА – три. В следующем туре красно-синие принимают «Зенит», а красно-черные – «Краснодар».

РПЛ

15-й тур

ЦСКА – «Химки» - 0:0

Нереализованный пенальти: Адеми, 17 (мимо).

ЦСКА: Акинфеев, Фукс, Дивеев, Бийол, Фернандес, Дзагоев (Чалов, 46), Мухин, Обляков, Зайнутдинов, Эджуке (Яковлев, 74), А. Заболотный.

«Химки»: Лантратов, Стойинович, Тихий, Филин, Боженов (Сабович, 65), Дагерстоль, Идову, Набиуллин, Кухарчук (Долгов, 62), Мирзов, Адеми.

Предупреждения: Дзагоев, 8. Дагерстоль, 39. Мирзов, 43. Набиуллин, 51. Боженов, 54. Фернандес, 57. Сабович, 80. Тихий, 90+1.

Удаление: Фукс, 15.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).