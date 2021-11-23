Для Почеттино плей-офф начнется в Манчестере. «ПСЖ» едет на матч с «Сити» спасать тренера

В матче лидеров группы А может решаться судьба главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Аргентинцем, по слухам, недовольны боссы парижан. Напичканный звездами клуб, судя по его результатам, вроде бы не дает повода для серьезной критики. В чемпионате Франции команда идет на первом месте с 10-очковым отрывом, в Лиге чемпионов всего очко уступает лидеру - «горожанам». Но нет блеска в игре Месси, Неймара и компании. А потому владельцев «Пари Сен-Жермен» сильно беспокоят перспективы победы в главном еврокубке.

Источник фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

Выигрыш Лиги чемпионов – основная задача «ПСЖ» на сезон. Все подчинено достижению этой цели, которая пока французскому клубу была не по зубам несмотря на огромные финансовые вливания последних лет. Натужная игра заставляет боссов нервничать. Всем очевидно, что у Почеттино что-то не клеится.

Лео Месси в прошедшем туре Лиги 1 только открыл счет своим голам в новом чемпионате. Их связка с Неймаром пока не работает так, как от них этого ждут. Еще одна суперзвезда команды Килиан Мбаппе в открытую говорит о своем уходе после сезона, так что ставка в Париже делается на победу в ЛЧ уже нынешней весной.

Источник фото: Marca

Почеттино чувствует сильное давление и недоверие со стороны руководства. Накануне в СМИ появились новости, что Маурисио вроде бы не против того, чтобы возглавить «МЮ», который в воскресенье объявил об отставке Уле-Гуннара Сульшера. Речь, правда, со слов журналистов шла о новом сезоне, но, во-первых, тренера у команды Криштиану Роналду нет уже сейчас, а во-вторых, «ПСЖ» тоже спешит исправить ситуацию. Если не получится это с Почеттино, желающих заменить его будет много. Тот же Зинедин Зидан, трижды кряду побеждавший в ЛЧ с «Реалом», пока слоняется без дела.

В этом плане матч с одним из фаворитов лиги чемпионов «Манчестер Сити», да еще на поле соперника – прекрасная возможность оценить готовность парижан к большим свершениям. Завалят экзамен - не исключено, что последуют оргвыводы. Поражение, кстати, может серьезно осложнить турнирные перспективы «ПСЖ» в случае победы «Брюгге» над «Лейпцигом». Пока бельгийцы отстают в группе А от второго места на 4 очка, а в последнем туре играют в столице Франции. Нельзя сегодня исключить, что это матч станет битвой за выход в плей-офф турнира.

При этом шансы французских гостей на успех в Англии букмекеры оценивают довольно скромно. Коэффициенты на их победу – от 4,5. Таким прогнозам есть весомые доводы. «Сити» в последнее время набрал хороший ход. В 12-м туре АПЛ разгромлен дома «Эвертон» - 3:0. Эта победа позволила подняться команде Хосепа Гвардиолы на второе место, всего три очка отставая от лидера турнира «Челси».

В первом матче соперников «горожане» проиграли, хотя смотрелись интереснее хозяев. Английская команда растранжирила кучу голевых шансов, но это не отменят того факта, что их игра была привлекательнее и солиднее. А новая встреча соперников будет в Англии, так что поддержка трибун обеспечена. Еще один козырь в пользу «Сити».

Источник фото: ФК «Манчестер Сити»

Правда, не поможет «Манчестеру» ее лидер Кевин де Брейне. Бельгиец подхватил коронавирус в расположении своей сборной, когда играл матчи отбора к ЧМ-2022. Гвардиола сообщил 19 ноября, что на возвращение ключевому игроку потребуется 10 дней, и это плохие вести для «горожан». Других кадровых проблем не так много. С начала сезона не играет защитник Менди, в лазарете также Ферран Торрес. Но остальные силы в порядке, есть, кому брать реванш за выездное поражение.

У «ПСЖ» пропустят встречу Паредес и Верратти. Под вопросом выход Неймара, получившего повреждение в игре за сборную, а также Дрекслера, Рамоса и Вейналдума. Но скамейка у французов настолько хороша, что даже с этими потерями состав будет что надо. Вопрос в другом: будет ли достойная фаворита Лиги чемпионов игра?

Без доли везения гостям вряд ли победить «горожан». Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше 400 млн. рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Пройти регистрацию можно тут.