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Зачем новый глава РПЛ сразу же солгал?

Главный редактор «Совспорта» ставит не очень удобные вопросы.
Зачем новый глава РПЛ сразу же солгал?
22 ноября 2021 22:47
автор: Николай Яременко
автор фото: РФС

По-человечески мне Ашот Хачатурянц нравится. Открытый, честно рассказывающий нюансы. Один единственный раз в группе журналистов мы общались в течение двух или трех часов, где он по порядку рассказывал, как сажал судей на… чуть было не написал – электрический стул. Нет, сажал к детектору лжи, но в наших условиях это практически то же самое. Рассказал не под запись много всего, в том числе такого, отчего последние волосы на моей макушке приподнялись и с тех пор отказываются причесываться.

Даже когда спустя время Дюков те же истории рассказывал, он изложил примерно 20-30 процентов от версии Хачатурянца. То есть в рейтинге открытости Хачатурянц для меня лично выше РФСовских небожителей.

Но этого еще недостаточно для проведения реформ в нашем футболе. Вроде бы все говорят правильные слова, а реформы толком-то и не начинались. Я уже три года почти смотрю на Дюкова, слушаю абсолютно правильные речи, но только футбол при этом деградирует все сильнее. И я – при всей симпатии к природной интеллигентности Александра Валерьевича и даже при понимании, что результаты матчей не должны впрямую коррелировать с правильностью выстраиваемых процессов в РФС – мало радуюсь всему происходящему.

Есть у меня один должник, который должен мне около миллиона рублей. Человек уже год аккуратно переводит почти каждый день по сто рублей. К середине века, наверное, сможет полностью погасить. Скажешь, что не отдает? Так нет, отдает же. Каждый день - транш. Но это реальный возврат долга? Нет, конечно. Кто-то из нас двоих раньше помрет, это точно. Но ведь процесс-то идет. Работает человек над решением вопроса.

Вот и наши РФСовские начальники так же работают над улучшением футбола. Вроде транши есть, решения есть, обсуждаются, согласовываются и даже выполняются. Только вот что-то искры не летят и подметки в кровь не стираются.

Хачатурянца избрали главой РПЛ. Пусть никого не обманывает, что за него проголосовали единогласно. Надо ли напоминать, что предыдущий президент лиги точно так же выбирался? Год назад за Прядкина тоже были все разом. Аж дважды подряд. Но когда сверху поправили младших товарищей – все, как выяснилось, готовы свою принципиальную позицию куда подальше засунуть.

И вот тут наступает время поговорить о том самом конфликте интересов, который будет неизменно сопровождать деятельность Арама Хачатурянца. Он ведь не ушел из руководителей судейской конторы? Не ушел. Планирует совмещать. И как это будет выглядеть? Ведь президент лиги – это, по определению, выразитель интересов клубов. Они его для того из своих рядов (или рядом находящихся рядов) и выдвигают. Но он же за судей отвечает! А судья – это антоним слова «честный человек». Шучу. Мы против судей не бунтуем. Но судья любой – это все-таки с противоположного берега человек. Так кто будет для нового президента лиги «своим»? Большой вопрос.

Уверен, клубы до поры до времени будут выжидать. Присматриваться. Их ведь купили увеличенным телеконтрактом. Тут можно и чужих потерпеть. Но что дальше?

Увы, понедельничные заявления Хачатурянца говорят, что для болельщиков он точно будет чужим. Четвертый год отбиваются все фанаты от введения пресловутого fan-ID. Этот документ болельщику не нужен – он только резко уменьшит число активных людей на трибунах. Этот документ клубам не нужен еще меньше – он вообще будет бить по их выручке. Он не нужен никому. Его нет нигде в мире. Его применяли только для идентификации болельщиков во время Сочи-2014, во время Кубка конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020 – на всех тех турнирах (или на той их части), которая проводилась в России. Прикрываясь словами о важности идентификации каждого, о необходимости отсечь хулиганские элементы, на деле страна-организатор ничего для этого не делала. А уж для того, чтобы сегодня найти виноватого, никакой fan-ID и не нужен. Камеры везде выхватывают лица, различают и атрибутируют тебя лучше любого милиционера. Вон поймали тут зенитовского заводящего на матче сборной, дали за рукоприкладство два года бана (запрета на посещение стадиона). Но вступились, наверное, за него какие-то серьезные товарищи сверху – и простили. Может драться на трибуне дальше. Никакой fan-ID здесь никому не указ.

Ни в одной стране мира нет этого безумного «паспорта болельщика». Вообще ни в одной! Можете привести пример? Не сможете! Потому что не найдете. Билет – это достаточный документ для прохода на стадион. Нет билета – нет прохода. Но если есть – это безусловный способ посетить мероприятие. В конце концов, много где билет по паспорту продают. Тебя уже сличили.

И вот что говорит г-н Хачатурянц нам по поводу fan-ID? Это лучше всего процитировать. Там вранье на вранье. «Наша задача – донести до людей, которые будут принимать такое решение, что нужно сделать систему получения легкодоступной. Есть положительный опыт использования Fan ID на чемпионате мира 2018 года. Надо сделать этот процесс максимально понятным и открытым. Вопрос с Fan ID уже решен. Я понимаю, зачем это нужно. У нас не уникальный опыт в этом плане. Я недавно посетил матч «Ювентус» – «Зенит» в Италии. Мне пришлось пройти три проверки. Сначала сравнивали билет с паспортом, рамка и ковид-пасс. При этом стадион был полный. Нужно отнестись с пониманием. История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Женщины и дети должны чувствовать себя комфортно на стадионах. Очень важно, чтобы реализация этого решения была проведена максимально комфортно для всех, иначе это может сказаться негативно на лиге. Я согласен, что основа футбола - это фанаты за воротами. Сохранить их - первоочередная задача. Будет оказана поддержка для разъяснения работы Fan ID. Но еще нет окончательного документа. Работа с фанатами для нас в приоритете. Конечно, потребуются дополнительные усилия, чтобы сохранить группу фанатов, которая дает всю прелесть футболу. После того, как документ будет принят в окончательном виде, я встречусь с фанатами и все им объясню. Мы приложим усилия, чтобы этот документ был максимально прост для клубов».

Подмена понятий во всем. Вместо слов о безусловном вреде и бессмысленности этого нововведения – рассказ о том, что получить fan-ID можно будет легко. То есть не переживайте, что вам отрежут голову – вам это сделают максимально легко и под общим наркозом.

Дальше. Три проверки на матче Лиги чемпионов УЕФА. Что удивительного? Паспорт – раз, рамка – два, кью-ар-код – это три. Да в таком случае у нас проверок много больше. У нас еще менты обшманают тебя многократно.

Дальше вообще каша. Набор шаблонов без расстановки акцентов. А хотелось бы понять, что первично для нового руководителя лиги – «фанаты за воротами» или «женщины с детьми». И тут можно много смотреть на свет любое слово и хвататься за голову.

источник: «Советский спорт»
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