Приговор Семаку. Аутсайдер прикрыл «Зениту» калитку в плей-офф Лиги чемпионов

«ЗЕНИТ» ГАРАНТИРОВАЛ ЕВРОВЕСНУ

Чемпион России приехал в Швецию за победой. В худшем случае она давала гарантию выхода в евровесну в Лиге Европе, а в лучшем – помочь побороться за вторую строчку и выход в плей-офф ЛЧ. В первом матче с «Мальме» сине-бело-голубые выиграли уверенно и ярко – 4:0, так что больших проблем в этой игре не ожидалось. Реальность, как это часто бывает, оказалась куда сложнее и печальнее. «Зенит» сыграет только в Лиге Европы.

В составе «Зенита» не приехали на матч вратарь Станислав Крицюк и нападающий Сердар Азмун, так что спорных позиций в старте не осталось: 3-4-3 со свежим левым флангом – выздоровевший Дуглас Сантос в роли латераля и отдохнувший в паузу на матчи сборных и из-за дисквалификации Клаудиньо. С одной стороны, у них было полно сил и желания играть, с другой – не было игровой практики. В отношении инсайда второй фактор оказался весомее – на второй тайм он уже не вышел.

В центре нападения, естественно, вышел один Артем Дзюба, оформивший в выходные хет-трик в матче с «Нижним Новгородом». Его выход с первых минут означал, что в скорости команда несколько потеряет, зато наверняка будет эффективна в борьбе на втором этаже. Выздоровевшие Далер Кузяев и Магомед Оздоев остались в запасе. Вообще им будет трудно вернуться в основу. Уж больно хорошие легионеры играют на их позициях.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОЛ РИКСА

Даром, что хозяева перед этим матчем лишились нескольких игроков основы. Например, защитника Олы Тойвонена. Несмотря на это их главный тренер Йон Даль Томассон заявлял о желании не просто набрать три очка, но и добиться разгромной победы. Начали его подопечные очень активно, завладели мячом и даже создали что-то вроде полумомента. Точнее, создал его Деян Ловрен, руками в штрафной оттолкнувший соотечественника Антонио-Мирко Чолака. Было очень похоже на пенальти, но арбитр из Латвии Андрис Трейманис из Латвии нас простил.

Вряд ли зенитовцы планировали отдать мяч сопернику, но наладить контроль никак не могли. Игроки «Мальме» не форсировали события, подолгу перекатывая мяч на своей половине, а вперед его доставляли только когда соперник шел в прессинг. Подопечные Сергея Семака периодически обрывали этот контроль на чужой половине поля, но быстро убежать в контратаку им не удавалось. Все-таки Дзюба не обладает скоростными данными. Набрасывать ему мяч сразу смысла не было, а как только атака тормозилась, шведы возвращались назад.

Россияне никак не могли выиграть борьбу за центр поля и начали нервничать, чем и воспользовались хозяева. Дождались, когда несколько игроков «Зенита» выбросились в прессинг, и здорово доставили мяч к штрафной, а там Серен Рикс и Велько Бирманчевич вдвоем разыграли элементарную стеночку, поставившую в тупик всю оборону соперника. Рикс и поразил дальний угол ворот Михаила Кержакова прицельным ударом из центра штрафной. Зенитовские защитники стоя взирали за происходящим, как посетители художественной галереи на выставке современного искусства – с легкой примесью интереса и удивления. Это первый гол «Мальме» в группе ЛЧ.

«Зениту» удались несколько неплохих выпадов, но когда половину ударов команды за тайм (два из четырех) наносит крайний защитник (Вячеслав Караваев), диагноз очевиден. Помимо россиянина светлым пятном можно назвать Малкома. Он здорово открывался в зонах между крайними и центральными защитниками и приходил на левый край помогать Клаудиньо и Дугласу Сантосу создавать численный перевес. Как следствие, перекос на левый фланг, из которого ничего путного выжать не удалось.

ДЗЮБА СМАЗАЛ ПЕНАЛЬТИ И ЗАБИЛ ИЗ ОФСАЙДА

В перерыве Сергей Семак ожидаемо сделал двойную замену, убрав с поля Ловрена и активного, но как будто боявшегося рисковать Клаудиньо. С выходом Александра Ерохина и Андрея Мостового «Зенит» перешел на 4-2-3-1 и едва не отыгрался через несколько минут. Это Дзюба здорово покатил на ход врывавшемуся по центру в штрафную Венделу. Бразилец выскочил один на один с вратарем, убрал мяч и получил по ногам. К «точке» подошел Дзюба, но его удар прямо по центру пришелся в ноги завалившемуся в сторону Йохану Далину.

Форварду во втором тайме заметно не везло. Не так уж часто вратари отбивают удары с пенальти по центру. Артем не сдался и вскоре все-таки потревожил сетку, замкнув диагональный прострел Вендела с угла штрафной, но гол не был засчитан из-за офсайда. Тем не менее, перестановки Семака очевидно изменили характер игры. Хозяева прижались к своей штрафной, позволяя питерцам кружить вокруг нее. Удобная ситуация для привыкшего к подобной игре в РПЛ Дзюбы, но зенитовцы на удивление редко навешивали на высокорослого форварда, хотя именно этот прием и принес единственный забитый мяч.

Да и уровень противления даже со стороны аутсайдера группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита» оказался слишком высок. Временами питерцы запирали соперника в штрафной, но перед чужими воротам действовали прямолинейно, поэтому можно говорить о напряжении, но не сетовать на упущенные голевые моменты.

ЗАПРЫГНУЛИ В ЛИГУ ЕВРОПЫ. ВОСТОРГ?

Когда на 86-й минуте Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку за прыжок в ноги, показалось, что все кончено. Но всего через пару минут фортуна повернулась лицом к «Зениту». Эрик Ларссон в верховой борьбе с Дзюбой заехал ему в по шее, и Ярослав Ракицкий уверенно реализовал пенальти. Семак было уже собирался заменить Дзюбу, но, глядя на происходящее, передумал.

«Мальме» во втором тайме практически не контратаковал, но этого и не требовалось. Главное шведы сделали до перерыва. Наверняка они на тот гол закладывались, ведь в предыдущих 15 выездных матчах под руководством Семака «Зениту» ни разу не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Теперь серия достигла 16 матчей.

Несмотря на вырванную ничью, эта игра показала, что питерцам пора задуматься о работе тренера. Чемпионские титулы в РПЛ – это, конечно, замечательно, но их команда добивалась и без дорогостоящих Вендела с Клаудиньо. Бразильский легион на берега Невы прибыл, но сделал «Зенит» «Шахтером» только во внутреннем первенстве, тогда как в Лиге чемпионов сине-бело-голубые даже отдаленно не борются на плей-офф. Уже третье место в группе с «Мальме, у которого весь состав стоит дешевле одного Малкома, за счастье. На этом фоне тот факт, что «Зенит» примет участие в плей-офф Лиги Европы, не очень-то радует.

Лига чемпионов

Группа H

5-й тур

«Мальме» - «Зенит» - 1:1 (1:0)

Голы: Рикс, 28 – 1:0. Ракицкий, 90+2 – с пенальти – 1:1.

«Мальме»: Далин, Ахмедходжич, Брорссон, Мойсандер, Ларссон, Левицки, Инносент, Пенья (Ракип, 78), Рикс, Чолак, Бирманчевич (Ольссон, 69).

«Зенит»: Кержаков, Ловрен (Ерохин, 46), Чистяков, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Дуглас Сантос, Малком (Круговой, 90+3), Клаудиньо (Мостовой, 46), Дзюба.

Предупреждения: Клаудиньо, 36. Далин, 50. Вендел, 55. Ахмедходжич, 56. Чистяков, 62. Мойсандер, 74. Рикс, 90.

Удаление: Чистяков, 86 (2 жк).

Судья: Трейманис (Латвия).