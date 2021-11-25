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Борис Игнатьев: Если бы приезд Тедеско влиял на «Спартак», Федун всегда отправлял бы за ним самолет

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев после матча группового этапа Лиги Европы «Спартак» - «Наполи» (2:1) похвалил игру голкипера Селихова и всей команды в первом тайме, а также оценил поступок наставника неаполитанцев Лучано Спаллетти, который после игры не пожал руку своему коллеге Рую Витории.
Борис Игнатьев: Если бы приезд Тедеско влиял на «Спартак», Федун всегда отправлял бы за ним самолет
25 ноября 2021 12:42
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

-Результат матча получился неожиданным для всех. Чем Вы его объясняете?

- Я тоже думал, что будет ничья. Но «Спартак» играл очень хорошо в первом тайме. Этому спос обствовала психологическая раскованность после быстрого забитого мяча. Чувствовалось, что этот гол вдохнул в игроков нашей команды уверенность. Они хорошо двигались, много рисковали при владении мячом. Чувствовалось, что они могут больше, чем раньше это показывали. Два мяча, забитых в первом тайме, это подтверждают. Они довели этот тайм до победы, а дальше мы увидели тот же «Спартак», но против более мобильного и классного соперника. Итальянцы пересмотрели свое отношение. Было видно, что они мастеровитее, и они имеют больше шансов проявить это мастерство. Но хозяева довели дело до победы, и этим заслужили аплодисменты. Теперь надо понять, почему второй тайм так разнился с первым.

- Но это ожидаемо, ведь «Наполи» надо было отыгрываться и они сильнее.

- Они-то прибавили, а вот «Спартак» сбавил. Причем кардинально.

- Может это потому, что соперник ничего не давал «Спартаку» сделать?

- Это понятно. Команда играет так, как ей позволяют. Соперник не давал во втором тайме играть так, как в первом. Поэтому напрашивается вопрос о стабильности. Оба тайма получились разными. Если бы они были одинаковыми, то мы бы говорили о серьезной команде, которая претендует на многие регалии.

- Кто Вам больше понравился по игре?

- Я отмечу Селихова. Он делал все возможное, чтобы не пропустить. Это его большая заслуга. Соболев забил два мяча, и это принесло долгожданную победу.

- На эту игру приехал бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско и есть мнение, что это тоже могло вдохновить футболистов. А Вы как считаете?

- Не думаю. Никто не обращает на это внимание. Тедеско тут ни при чем. Игроки уже забыли про него. Если бы приезд Тедеско так влиял на команду, то Федун на каждый матч посылал бы за ним самолет.

- Лучано Спаллетти после матча не пожал руку Витории. О чем это говорит?

- Негативные эмоции его захлестнули. Уровень культуры у одного человека позволяет ему переступить через эмоции, а другой находится в таком состоянии, в котором предстал перед нами Спаллетти.

- Как расцениваете шансы «Спартака» на выход из группы?

- «Спартак» выйдет в евровесну и это уже успех для нашего клуба. Но будет сложно победить «Легию» на выезде. Хотя нет ничего невозможного. Думаю, с первого места «Спартак» вряд ли выйдет, а вот второе место более реально.

- «Легия» казалась самой слабой командой в нашей группе. В чем сложность обыграть ее?

- Сложность в том, что игра предстоит на выезде, а дома такие команды преображаются. «Спартаку» по силам взять там очки, но наши команды нас таки приучили, что просто нигде не бывает. Но и второе место занять будет очень почетно.

источник: «Советский спорт»
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