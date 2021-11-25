Ты на серию А не смотри свысока. «Лацио» разгромил «Локо» и лишил шансов на выход в плей-офф ЛЕ

РЕКОРДСМЕН ХУДЯКОВ ОБОШЕЛ АКИНФЕЕВА

«Зенит» и «Спартак» на еврокубковой неделе набрали очки, чем порадовали российскую публику. Естественно, хотелось, чтобы и железнодорожники поддержали этот почин, тем более, что им в матче с «Лацио» требовалась победа.

Перед этой игрой вспоминали полуфинальные встречи «Локо» с римлянами в полуфинале Кубка Кубков. Нынче лациале не те, чему подтверждением появление в старте Маттиа Дзаккани и Тома Башича, тем не менее, состав у итальянцев очень приличный, а Маурицио Сарри не дает игрокам расслабиться. Так что задача у москвичей была сложной. Тем более, что в старте вышел чемпион Европы Чиро Иммобиле.

У красно-зеленых хватало своих потерь, но главная – травма Маринато Гилерме, которого заменил 17-летний Даниил Худяков (племянник арестованного накануне экс-директора «Тамбова»). Для него это был дебют в еврокубках. Он стал самым молодым российским вратарем в еврокубках, перебив рекорд Игоря Акинфеева. Кроме того, в запасе остался Федор Смолов, а на острие вышел Виталий Лисакович, которого поддерживали на краях Франсуа Камано и Дмитрий Рыбчинский.

Отметим также, что этот матч может стать последним в «Локомотиве» для серого кардинала Ральфа Рангника, которого активно зазывает на тренерский мостик «Манчестер Юнайтед».

ЗАКОНОМЕРНЫЕ НУЛИ

Днем ранее «Спартак» обыграл в Москве другой итальянский клуб «Наполи», но в тот вечер погода в столице была куда более зимней. Газон выглядел очень хорошо, а поле было зеленым, не требовало оранжевой расцветки и не мешало футболистам. Они начали игру очень активно и на старте встречи обменялись опасными ударами.

Итальянцы в течение десятка минут присматривались к сопернику, а затем забрали мяч под контроль. Железнодорожники не успевали за оппонентами и вынуждены были нарушать правила. Соотношение фолов к 21-й минуте составляло 7-1 в «пользу» хозяев, Франсуа Камано и Максим Ненахов (его Маркус Гисдоль заменил уже на 28-й минуте) заработали по предупреждению, а Дмитрий Баринов избежал его чудом.

Впрочем, напряженно у ворот Худякова было только при угловых опытных и хитрых итальянцев. Один из них завершился опасной скидкой Башича в район дальнего угла, прерванной оказавшегося на линии Мацея Рыбуса, выскочившего из-за спины Иммобиле. В остальном это была вполне равная игра, в том числе и в середине поля. Не по владению мячом (38 на 62 по владению мячом), а по игровой логике. И почти без моментов. Со стороны обеих команд игра была медленной, расхристанной, с обилием брака в передачах и с минимумом обострения. Так что нули на табло к перерыву стали закономерным результатом.

ДВА ПЕНАЛЬТИ ИММОБИЛЕ

В перерыве Сарри признал ошибку и снял с игры Фелипе Андерсона, проигравшего борьбу на правом фланге Мацею Рыбусу. Однако ж пенальти гости заработали на противоположном углу штрафной. Железнодорожники провалились в середине поля, позволив разогнать атаку по центру, и не успели перестроиться. Сильянов не успел в подкат под Дзаккани и в штрафной срубил оппонента. Иммобиле уверенно реализовал пенальти.

Гисдоль выпустил Смолова, перейдя на игру в два нападающих, но «Локо» от этого только излишне раскрылся и стал пропускать быстрые атаки по центру. Хозяева пошли большими силами вперед и прошляпили контратаку, которую прервал Дмитрий Баринов. Полузащитник на полной скорости выбил мяч у Иммобиле, но по инерции врезался ему в ногу, чем форвард не преминул воспользоваться – упал, заработал пенальти и реализовал его. Если в первом случае вопросов по 11-метровому никаких, то во втором…

Гисдоль приходил в «Локомотив» с обещаниями играть в атакующий футбол, а перед этой игрой говорил, что открытая игра сродни самоубийству, но при проигрышном счете терять было уже нечего. Хозяева бросились отыгрываться и даже нанесли первый удар в створ (Лисакович в районе 69-й минуты пробил из-за штрафной), но у своих ворот допустили куда больше голевых моментов. Защитник Франческо Ачерби, например, не реализовал выход один на один с Худяковым, а Ведад Мукики головой из центра штрафной пробил в руки вратарю.

В общем, «Лацио» был куда ближе к тому, чтобы довести счет до разгромного, чем «Локо» отыграться, и в самой концовке реализовал преимущество – после розыгрыша углового Педро удался меткий удар в самый угол. Римляне не приложили больших усилий и все равно спокойно взяли в Москве три очка. В параллельной встрече «Галатасарай» победил «Марсель» (4:2) и на пару с итальянцами гарантировал выход из группы. Красно-зеленые же могут попасть в евровесну, только если выиграют в заключительном туре в Марселе. При том, что сих пор побед на групповом этапе у них нет.

Лига Европы

Группа C

5-й тур

«Локомотив» - «Лацио» - 0:3 (0:0)

Голы: Иммобиле, 56 – с пенальти – 0:1. Иммобиле, 63 – с пенальти – 0:2.

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Мурило, Рыбус, Баринов, Марадишвили (Зинович, 77), Бека-Бека, Камано (Борисенко, 77), Рыбчинский (Смолов, 59), Лисакович.

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Рамос, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Лейва (Катальди, 59), Башич, Фелипе Андерсон (Педро, 46), Дзакканьи (Лаццари, 82), Иммобиле (Мурики, 66).

Предупреждения: Камано, 1. Ненахов, 13. Дзакканьи, 21. Луис Альберто, 35. Сильянов, 55. Лейва, 57. Баринов, 62. Милинкович-Савич, 76. Рыбус, 86.

Судья: Диаш (Португалия).