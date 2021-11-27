Акинфеев против Дзюбы, лучшая оборона против убойной атаки. В воскресенье – ЦСКА - «Зенит»

«Зенит» приедет в гости к ЦСКА после тяжелой игры в Мальме (1:1). Задачу выхода в евровесну клуб из Санкт-Петербурга решил, но это будет не Лига чемпионов, а плей-офф Лиги Европы. При этом игра команды Сергея Семака в Швеции неприятно поразила.

Даже бывшие звезды клуба – Андрей Аршавин и Владимир Быстров – разнесли в пух и прах «трусливый футбол» питерцев в послематчевом разборе на ТВ. Если бы не благосклонность арбитра из Латвии, подаривших гостям два пенальти (один из них не забил Дзюба), не факт, что сине-бело-голубые не проиграли бы аутсайдеру группы.

Чемпион России вообще на выезде играет не так ярко, как дома. В РПЛ это тоже заметно. В двух последних гостевых матчах было поражение в Туле и ничья в Екатеринбурге, при этом на «Газпром-Арене» за этот же отрезок времени были три разгрома кряду – «Спартака» (7:1), «Динамо» (4:1) и «Нижнего Новгорода» (5:1).

Источник фото: ПФК ЦСКА

На фоне усталости зенитовских игроков (армейцы на неделе отдыхали) шансы хозяев на удачный исход возрастают, хотя в их победу мало кто верит. ЦСКА был плох в последних играх, взяв всего очко в домашнем поединке с «Химками» (0:0) в 15-м туре, играя, правда, в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Фукса, а до этого проиграв в Сочи (1:4) и Казани (0:1).

Один гол в трех матчах, а всего за первый круг у команды Алексея Березуцкого 18 забитых мячей. Девятый показатель в лиге. Атака красно-синих не впечатляет, оба чистых форварда – Чалов и Заболотный, судя по всему, не те игроки, от которых стоит ждать голевых подвигов. Совет директоров клуба уже озадачился вопросом усиления, по слухам, покупать будут как раз форварда.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Сейчас с ностальгией вспоминаешь, какие были нападающие у ЦСКА – Вагнер, Думбья, Олич, Жо… Таких исполнителей в команде сегодня и близко нет. Свой высокий уровень держит только Акинфеев, сдал Фернандес, тащивший команду в прежние годы, прибавил Эджуке, одно из светлых мест у нынешних армейцев. Остальные выглядят середняками, с безоговорочным лидером чемпионата – 33 очка, 10 побед - справиться им будет проблематично. Тем более что разыгрался у

«Зенита» Дзюба. В матче с «Нижним» Артем оформил хет-трик, а всего в последних 8 играх у него 10 голов.

«Зенит» за первый круг наколотил соперникам 39 мячей. Всего мяч не дотянул лидер РПЛ до спартаковского рекорда (40) по голам в первой половине турнира. Из 15 предыдущих матчей команда Семака не смогла забить лишь в гостях «Уралу», так что шансов у Акинфеева остаться сухим не так много, хотя по пропущенным красно-синие делят первое-второе места с «Краснодаром» (14), который возглавляет бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

За оборону у «быков» отвечает брат нынешнего наставника москвичей - Василий Березуцкий. Видимо, знают братья, как надо строить игру в защите. А еще у них всегда был потрясающий настрой. ЦСКА, как полагают эксперты, именно это способно помочь в игре с фаворитом встречи, коим несомненно относится «Зенит». Смогли же довольно скромные на клубном уровне шведы играть на равных с лучшей российской командой в Лиге чкемпионов, настроившись как следует на этот поединок. А вообще давно не было, чтобы армейцы в домашнем матче рассматривались в качестве явного аутсайдера.

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