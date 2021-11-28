Удача любит простых. «Зенит» вымучил победу над ЦСКА (видео)

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ, ДЗЮБЕ СНАЧАЛА НАДО СТАБИЛЬНО ИГРАТЬ ЗА «ЗЕНИТ»

Чемпион крупно выиграл три матча РПЛ из четырех последних, чем изрядно напугал фанатов армейцев, но в Москву приехал истощенным тяжелой игрой в Мальме в Лиге чемпионов, завершившейся ничьей. Результат, что таить, неудачный. В евровесну зенитовцы пробились, но совсем не так, как рассчитывали.

Алексей Березуцкий в этом матче не мог рассчитывать на защитника Бруно Фукса, удаленного в первой игре в стартовом составе в РПЛ. Наставнику, предпочитающему играть в три центральных защитника, пришлось вернуть в основу Кирилла Набабкина. В остальном все привычно – Иван Обляков слева в обороне, Алан Дзагоев мозг в середине поля, а за атаку отвечали габаритный Антон Заболотный и скоростной Чидера Эджуке.

Сергей Семак сделал свои выводы из выезда в Швецию. Единственным форвардом с первых минут вышел быстрый Сердар Азмун, тогда как Артем Дзюба остался в запасе. Какой смысл рассуждать о его необходимости сборной России, если даже в «Зените» он не имеет твердого места в основе? С другой стороны, появившись во втором тайме он опять создал гол – вывел один на один Андрея Мостового. А в центре поля в пару к Вильмару Барриосу вышел Далер Кузяев, не игравший в РПЛ из-за травмы с 16 октября.

ВЕЗУНЧИК КЛАУДИНЬО

В первом тайме сине-бело-голубые начали ровно так же, как в Швеции – робко, если не сказать трусливо, безынициативно, пассивно и встречаясь с мячом практически только на своей половине поля. Даже первый голевой момент хозяева получили в той зоне, из которой открыл счет игрок «Мальме» - между Дмитрием Чистяковым и Деяном Ловреном. И вновь, как и пять дней назад, защитники сыграли роль манекенов, безмолвно наблюдавших за ударом нападающего. Благо Михаилу Кержакову удалось перевести мяч в штангу.

Любопытно, что «Зенит» даже больше владел мячом (аж 58%), но не мог перейти центральную линию. Гости из раза в раз начинали атаки коротким и средним пасом, но натыкались на высокий прессинг соперника и просто перекатывали мяч друг другу. Вероятно, идея Сергея Семака заключалась в том, чтобы заманивать армейцев подальше от штрафной и ускорять игру передачами на Малкома, Клаудиньо и Азмуна, но красно-синие отлично держали темп не отпускали оппонентов. Не позволяли они поднимать голову обладающему отличным пасом Ярославу Ракицкому. По такой игре очень пригодился бы Дзюба, которому можно запулить мяч не глядя, но он наблюдал за происходящим со скамейки.

За первую треть матча «Зенит» не наиграл и на треть гола, но класс и везение на стороне чемпиона. Редкий эпизод активности Малкома в правом полуфланге продолжился диагональной передачей назад под удар Клаудиньо, а завершился рикошетом от Игоря Дивеева, не оставившего шансов его тезке Акинфееву. Видимо, удача любит не только храбрых, но и простых. Бил Клаудиньо сильно, но прямолинейно, тем не менее на перерыв гости ушли, имея преимущество в счете.

Отдал – открылся. И забил. Это про Клаудиньо 🔝 pic.twitter.com/qK9VS2OT44 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2021

Игра при этом была нулевой во всех смыслах. Статистика по xG составляла 0,14-0,11 в пользу хозяев, то есть на двоих команды с трудом наиграли на четверть гола.

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ЗАБОЛОТНОГО И РУКА ЧИСТЯКОВА

Второй тайм хозяева начали с двух убойных моментов, созданных Заболотным. Сначала он скидкой вывел на удар Максима Мухина, опередившего Дугласа Сантоса и выстрелившего над перекладиной, а затем форвард зацепился за длинную передачу (попутно уронив Ловрена) и выкатил под удар набегавшему Эджуке – снова выше. xG считает, что эти моменты тянули на 0,86 гола. Это много.

Интересно при этом, как Березуцкий использует Мухина. В «Локомотиве» тот был исключительно разрушителем, а в ЦСКА периодически забегает на одну линию с защитниками соперника и оказывается в чужой штрафной. Видно, что Березуцкий растет, как тренер. Смущает только, что свои навыки он развивает в ЦСКА, а не условном «Урале». Зачем армейцам эта благотворительность?

Могли хозяева отыграться и после того, как Чистяков сыграл рукой в своей штрафной, но Сергей Карасев не посчитал эпизод достаточным для назначения пенальти. По данному моменту стоит уточнить, что рука была опорной, а мяч попал в нее рикошетом от Ловрена. VAR даже не стал брать паузу для рассмотрения эпизода. Ну, а поскольку в судействе у нас разбирается только новый глава РПЛ Ашот Хачатурянц, оставим его без комментария.

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Во втором тайме ЦСКА честно давил, а Березуцкий выпустил в усиление Ильзата Ахметова и Федора Чалова. Игра упростилась в пользу забросов мяча в штрафную, стало много верховых единоборств, и Семак выпустил Дзюбу. Наверняка этим он хотел одновременно повысить шансы зацепиться за мяч впереди и обезопасить себя на стандартах у своих ворот.

Скорости в игре совсем упали. Как в настольном футболе, где каждый крутится на своем пятачке. Питерцы даже не обозначали желание отодвинуть игру от своей штрафной и плотными рядами стояли в своей штрафной. Возможно, Семак знал, что физически команда не готова к высокому темпу, и был готов пожертвовать игрой ради трех очков. Тем не менее, смотреть, как чемпион и гегемон РПЛ сидит в глухой обороне, грустно. Сложно поверить, что это репетиция уже ничего матча с «Челси», ведь он: а) состоится через полторы недели; б) ничего уже не решает.

«Зенит» в итоге не только уверенно выстоял, но и в компенсированное время удвоил преимущество, вернув себе четырехочковое преимущество в таблице над «Динамо». Это пятая подряд победа для сине-бело-голубых над армейцами. В последний раз ЦСКА отбирал очки у чемпиона еще в ноябре 2019-го (1:1), а побеждал – в ноябре 2018-го (2:0). А в последних четырех турах подопечные Березуцкого набрали всего одно очко. В следующем туре они едут в Самару, а «Зенит» примет «Ростов».

РПЛ

16-й тур

ЦСКА – «Зенит» - 0:2 (0:1)

Голы: Клаудиньо, 34 – 0:1. Мостовой, 90+4 – 0:2.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол, Марио Фернандес, Мухин (Бистрович, 84), Зайнутдинов, Обляков, Дзагоев (Ахметов, 65), Эджуке (Чалов, 65), А. Заболотный.

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Караваев, Барриос, Кузяев (Круговой, 67), Дуглас Сантос (Оздоев, 88), Малком (Мостовой, 88), Клаудиньо (Ерохин, 74), Азмун (Дзюба, 67).

Предупреждения: Зайнутдинов, 20. Азмун, 63.

Судья: Карасев (Москва).