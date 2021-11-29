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Сегодня каждый из нас - болельщик ЦСКА. Не важно, за какой клуб мы болеем на самом деле

Накануне более четырехсот армейских фанатов подверглись жесткому задержанию после матча с «Зенитом».
Сегодня каждый из нас - болельщик ЦСКА. Не важно, за какой клуб мы болеем на самом деле
29 ноября 2021 11:21
автор: Николай Яременко
автор фото: Д. Тырин / ПФК ЦСКА

Россия - страна без футбола, потому что в ней нет уважения к тому, ради кого это шоу устраивается, ради кого, по идее, строятся стадионы. Нет уважения к болельщику.

Так называемые «правоохранители» давно ушли в Европе из чаш стадиона. Они - уже сам по себе провоцирующий фактор. Помню, как мы ездили в полицию Берлина и нам подробно показывали, как работает сегодня полиция на матчах. Ее главная задача - не показываться на глаза. А вот если не дай бог, надо будет вмешаться - есть откуда появиться и разобраться. А со всеми вопросами поиска хулиганов и прочих нарушителей справится камера на стадионе.

Помню, как один смешной человек из Питера, который был с нами в той поездке, все лез к берлинским ментам с вопросами: «Нет, ты скажи, а потоки людей как распределяешь? Как без оцепления?! И без турникетов??» Встретились два непересекающихся мира.

И стадион, и клубы во всем мире заинтересованы в том, чтобы болельщику было комфортно. Стадион ЦСКА и так-то не слишком удобный, продуваемый всеми ветрами. Но это дом для фанатов клуба. Если не путаемся в датах, то вроде как уже пять лет здесь играют. И никогда не было такой показательной акции со стороны милиции.

И тут не важно, кто и зачем активировал этот позорный сценарий, который менты исполнили: указание сверху - от тех ли, кто позорный проект с фан-айди пропихнуть пытается, от нового ли руководства РПЛ, которое, как выяснилось, тоже ничего против этого пресловутого «паспорта болельщика» не имеет, или же реально самостоятельная реакция на пару идиотов, запустивших файеры. Или же вообще в обществе, где все гайки давным-давно закручены, кому-то показалось, что как раз на футболе чересчур много вольных проявлений, надо бы доприкрутить. И вот тогда под замес попадают и дети, и женщины - те, кем так часто в речах про футбол функционеры прикрываются.

И чего хвататься за голову, когда быдловатый подполковник на секторе вас не слышит, не хочет вникать, что у вас электричка, что вам надо в туалет - в его логику все происходящее укладывается блестяще. «Писайте в стаканы!»

Кому-то казалось, что мир меняется, футбол меняется, что трагедий, подобных лужниковской в 1982 году, когда из-за профнепригодных действий милиции погибли две или три сотни человек (точную цифру засекретили), уже не будет. Нет, подобные действия могут спровоцировать вообще что угодно. Нам ведь опять показали, что футбол не для нас, не для болельщиков, не для фанатов.

источник: «Советский спорт»
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