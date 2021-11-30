«Котов? А кто это?» Очередной «спец» по «Локо» решил попиариться на теме Рангника

«На футболистах вообще никак не сказался уход Рангника, потому что они его видели два с половиной раза. Тяжело сказать держит ли под контролем раздевалку главный тренер Гисдоль, но последние результаты команды под его руководством не впечатляют. Рангник ничего в «Локо» не построил, поэтому ничего после его ухода не сломается. Ломаться нечему. Только в России возможно потратить большую сумму, а потом говорить, что на этом можно заработать в несколько раз больше. И люди еще в это верят. «Локомотив» не тот клуб, который должен кого-то воспитывать и продавать. Они команда победителей», — сказал Котов в разговоре с «РБ Спорт».

Даже не знаешь, как этот бред комментировать. Особенно умиляет фраза про «не тот клуб, который должен кого-то воспитывать». Собственно, в бытность работы в «Локо» Смородская и компания не особо озадачивались тем, чтобы растить свою молодежь. Покупать непонятных котов в мешке было куда прибыльнее, а клуб за это расплачивался плачевными результатами.

В то время, когда президент страны задается вопросом, где наша талантливая футбольная молодежь, почему столько лет Россия в футболе не представлена на Олимпийских играх, такие вот «спецы» ведут спорт номер один в противоположную сторону. Ну да ладно.

Пожалуй, лучше всех в свое время сказал о Котове Юрий Семин. Живая легенда клуба, отвечая на вопрос одного журналиста, все свое отношение к данному специалисту выразил одной фразой: «А кто это?». Нет, Палыч, конечно, знал, о ком речь. Он не переспрашивал, а давал характеристику профессиональным качествам.

После увольнения из «Локо» одиозной тещи другой работы в РПЛ Котов больше не нашел. Сейчас вот уже третий год работает в «Факеле», который пока безуспешно пытается выйти в элиту. Ну, три года – это же нормальный кредит доверия, если речь идет о работе самого Котова. А вот судить о том, как трудилась в «Локомотиве» (и продолжает это делать) команда известного на весь футбольный мир немецкого специалиста, он решил вправе уже по трем месяцам.

Такой вот правдоруб. Их вокруг «Локомотива» развелось подозрительно много.