Холанду пора потеснить Левандовски. «Боруссия» бросит вызов «Баварии» в главном матче Бундеслиги

Главное немецкое противостояние ожидается на этот раз с большим интересом. «Боруссия» в этом году отлично выглядит во внутреннем первенстве, но должна обязательно побеждать мюнхенцев, чтобы иметь шансы на чемпионство. Шесть матчей кряду дортмундцы «Баварии» проиграли, пора переламывать эту статистику, чтобы рассчитывать на успех.

Дело, как полагают эксперты, во многом в психологическом превосходстве «Баварии» над главным соперником последнего десятилетия. Но шансы переломить печальную тенденцию у желто-черных есть. В Бундеслиге все у «шмелей» вроде бы ладится. В 13 матчах одержано 10 побед, как и у «Баварии», всего очко отставания от признанного лидера. В Дортмунде не скрывают своих планов замахнуться на выигрыш чемпионата в этом сезоне. Тем более что Эрлинг Холанд уже оправился от травмы. Если без лучшего игрока, от которого сильно зависит игра в атаке, «Боруссия» смогла сесть на колесо мюнхецам, то с возвращением норвежского чудо-бомбардира все ожидают только прогресса.

Холланд вышел на 20 минут в выездном матче с «Вольфсбургом» в 13-м туре и сумел отличиться почти сразу после появления на поле. Гости уступали по ходу поединка, но смогли одержать волевую победу 3:1. Гол скандинава пришелся как нельзя кстати. Это хороший знак для команды. Самому же нападающему надо доказывать, что он по-прежнему в порядке и что не зря сегодня охотятся за ним все без исключения топ-клубы мира.

На днях даже пришла новость о том, что новый главный тренер «МЮ» Ральф Рангник может получить бонус в 10 млн евро, если уговорит норвежца перебраться в клуб из Манчестера. Холланд наверняка проводит свой последний год в «Боруссии». Если не сейчас выигрывать чемпионство, пока у тебя в составе такая звезда, то когда же еще.

Источник фото: Twitter ФК «Боруссия» (Дортмунд)

В еврокубках «Боруссия» в отсутствии Эрлинга, а также ряда других футболистов основы своих задач не выполнила. Равноценной скамейки для выступлений на два фронта не хватило. В Лиге чемпионов за тур до окончания групповых турниров потеряны шансы на плей-офф. Выше третьего места «Боруссия» не прыгнет и отправится в Лигу Европы. И это в квартете с не самыми грозными соперниками: «Аякс», «Спортинг» и «Бешикташ». Конечно, планы у руководства клуба после жеребьевки были совершенно другими.

У «Баварии» все стабильно. Командный механизм работает как хорошие часы. Уход Ханса-Дитера Флика в сборную Германии не сказался на игре. Юлиан Нагельсманн сумел как минимум ничего не испортить. Мюнхенцы в каждом матче владеют большим преимуществом, создают много голевых моментов. С реализацией, правда, не все бывает гладко. Недавно по этой причине был проигран матч «Аугсбургу» (1:2), да и победа над еще одним аутсайдером «Арминией» (1:0) вышла очень скромной.

Twitter ФК «Бавария»

Не самым выдающимся был и матч в Киеве в Лиге чемпионов против «Динамо». Выигрыш 2:1 был добыт при не лучшей игре. Специалисты видят проблемы в недонастрое. Трудно постоянно сохранять мотивацию, когда перед тобой заведомо более слабый соперник. И тем более, если все турнирные задачи уже решены на данном этапе. Ведь в той же Лиге чемпионов «Бавария» досрочно вышла в плей-офф с пятью победами в пяти матчах.

Не в пользу «Боруссии» сегодня ситуация с пандемией. Хозяева реализовали все 67 тысяч билетов на предстоящий матч, однако затем отозвали назад. Правительство может ввести ограничения на массовые мероприятия в связи появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Пока нет ясности, введут ли квоты на количество зрителей, а может и вовсе будет полный запрет для болельщиков. Как только все выяснится, «Боруссия» запустит продажу билетов снова. Без своих фанатов станет, конечно, тяжелее рассчитывать на победу.

Источник фото: Twitter ФК «Боруссия» (Дортмунд)

Добавляет интереса к матчу фигура Роберта Левандовски. Поляка прокатили на недавней церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже, отдав приз лучшему игроку года Лео Месси. Большинство болельщиков и специалистов не скрывали своего разочарования, увидев в этом большую несправедливость по отношению к форварду «Баварии». Клуб из Мюнхена сразу после оглашения итогов голосования France football написал в соцсетях, что Роберт для них все равно лучший. А популярный футбольный журнал пообещал подумать, как вручить приз за 2020-й, когда церемонии не было, а нападающий «Баварии» провел потрясающий сезон.

Левандовски может лишний раз доказать, что он крут, уже в предстоящую субботу. Матч для этого вполне подходящий. «Баварию» букмекеры видят фаворитом. При этом шансы хозяев на победу хоть и не плохие, но без везения им точно не обойтись. Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Пройти регистрацию можно тут.