Сандро Шварц: Не хотелось бы, чтобы болельщики ушли после первого тайма, надо разрешать всю эту ситу

- Поделитесь ожиданиями от матча с «Уфой».

- Нас ждет сложный соперник. За шесть последних матчей он ни разу не проиграл. Последняя встреча против «Спартака» получилась у уфимцев хорошая, но они упустили победу на последних минутах. А так, команда хорошо обороняется. Можно выделить Агаларова. Нам надо будет находить свободные зоны для атаки, хорошо контролировать мяч и быстро переключаться в переходных фазах матча.

- Когда смотрите в таблицу, обращаете внимание на то, насколько оборвались от «Сочи» с «Локомотивом» или сколько очков не хватает до «Зенита»?

- Конечно, после каждой матча мы смотрим на таблицу. Но не тратим энергию на дополнительные мысли о турнирном положении. Сейчас мы рады тому результату, который есть.

- Сегодня стало известно, что болельщики «Динамо» покинут фанатский сектор после первого тайма, в связи с акцией протеста против действий полиции на матче ЦСКА – «Зенит». Как относитесь к этой акции, и как команда на нее отрегулирует, когда останется без поддержки на второй тайм?

- Знаю об этом, но не могу полностью оценить ситуацию, которая происходит в связи с этими событиями. Мы понимаем, что в этом случае складывается конфликт сторон. Надо найти решение, чтобы все эти проблемы ушли. Очевидно, что все команды хотят играть при поддержке трибун. Мы понимаем, что после первого тайма у нас не будет такой поддержки. Нам бы этого не хотелось. На игру будет допущено 70% зрителей, и нас это радует.

- Нет Фомина на поле - нет забитого пенальти. Кто-нибудь кроме него умеет исполнять пенальти в «Динамо»?

- Есть такие. Мы помним, что Нжи и Моро промазали свои одиннадцатиметровые удары, но это не первые и не последние игроки, котором не удалось забить пенальти. Фомин – штатный пенальтист, но мы не думаем о том, чтобы он обязательно играл.

- В первом круге матча с «Уфой» вы упустили преимущество в два мяча, и потом со «Спартаком» было также. Это отдельные случаи или вы думаете над тем, чтобы это не стало тенденцией?

- Каждую недели мне задают один и тот же вопросы о пропущенных мячах в том или ином матче. Мы уже много сказали об этом, давайте не будем заострять внимание только о негативе. В Казани мы проигрывали, но смогли перевернуть игру в свою сторону. За последние минуты мы склонили чашу весов в свою пользу. После матча со «Спартаком» прошло шесть недель. Не хочу о нем говорить. Нас ждет «Уфа».

- Как оцениваете решение об увеличение посещаемости матчей зрителями?

- Мы очень рады увеличению квоты. Здоровье – это очень важно, но когда на трибунах больше болельщиков, мы это чувствуем. Болельщики гонят нас вперед, и мы этому рады. Хочу отметить великолепную поддержку наших фанатов в Казани.

- «Уфа» показывает смелый, атакующий футбол. Как считаете, для нашего чемпионата это редкость и можете назвать команды, которые в РПЛ играют в таком же стиле?

- Не могу оценить «Уфу», могу лишь сказать, что она играет смело, активно, агрессивно вступает в отбор мяча. Иногда меняет схему, в зависимости от соперника. Уфимцы хорошо организованы и могут доставить проблемы любому сопернику. Нам надо будет не отходить от своих игровых принципов.

- У «Динамо» три победы подряд. Можно ли сказать, что сейчас команда близка к тому футболу, который вы в идеале хотите видеть?

- Конечно, три победы вселяют в нас уверенность, но нет гарантий, что после таких серий снова будет успех. Надо дальше работать над игрой. Мы ждем победы в следующем матче, и сделаем все для этого.

- Вы уже привыкли к русской зиме в процессе подготовки к матчам, или в Германии условия примерно такие же?

- Качество поля великолепное, мы хорошо работаем в таких условиях, все показывают профессиональное отношение не зависимо от времени года. Много снега и солнце, мне это очень нравится.

- Матч с «Уфой» пропускают из-за дисквалификации Скопинцев и Варела. Что думаете о левом фланге? Лаксальт пока не готов. Может, там будет играть Плиев?

- На эту позицию есть и другие варианты. Практика показывает, что когда кто-то получает дисквалификацию, мы хорошо справляемся. Надо отметить, что команда у нас такая, что есть кем заменить левого крайнего защитника. Есть у нас два варианта: либо сделаем замену по позиции, либо есть вероятность изменения схемы игры.

- Вы говорили про Агаларова. «Динамо» называют одним из претендентов на этого футболиста. Этот форвард вам необходим? И смогли бы интегрировать его в игру «Динамо»?

- Мы сейчас не говорим о будущем, о том, чего сейчас еще нет. Игрок принадлежит «Уфе», и этим все сказано. Если говорить о том, как будем ему противостоять, мы не собираемся бросать все силы, против Агаларова. Для нас важная командная игра.

- Агаларов и ряд других футболистов номинированы на премию «Первая пятерка», как лучшие молодые игроки. Так же так Карапузов, Захарян. Кому отдадите свой голос?

- Хорошо, что есть такой приз. У каждого футболиста из этого списка высокий потенциал. Это талантливые ребята. Важно, что такие звездочки у нас появляются. И это хорошо для российского футбола.

- У «Динамо» несколько игроков висят на карточках. Будете просить их быть сдержаннее на поле перед матчем с «Зенитом»?

- Как я могу сказать ребятам, чтобы они внимательнее играли? Я не могу к ним подойти и сказать: «Думайте о встрече с «Зенитом»». Они не могут играть на 80 процентов. «Уфа» тоже сложный соперник. Если вспомнить матч первого круга, он непросто складывался. Нам надо будет полностью выложиться в предстоящей встрече.

- Недавно Ральф Рангник из «Локомотива» перешел в «Манчестер Юнайтед», сказав, что есть предложения, от которых не возможно отказаться. У вас существует клуб - мечта, предложение от которого вы точно примете?

- Я не думаю об этом. Сейчас все мои мысли о «Динамо». Если говорить о моем клубе - мечты, я бы отметил команду, где сделал первые шаги, «СВ 07 Бишофсхайм»

- Где команда будет готовиться в межсезонье?

- Пока не стоит углубляться в подробное обсуждение. Сейчас думаем о матчах с «Уфой» и «Зенитом». Мы позже дадим информацию о сборах.

- Недавно Валерий Карпин собирал игроков сборной России на встречу. На ней были и футболисты «Динамо» Захарян и Фомин. Согласовывался ли с вами отъезд игроков и не возражаете вы против таких вызовов в сборную из клуба?

- Я не вижу каких-то проблем. Такие встречи должны быть. Обсуждаются планы на новый год. Мы знаем, что сборная России находится в преддверии важных стыковых матчей. Эта встреча никак не повлияла на ход нашей подготовительной работы. Поэтому я нормально к ней отношусь.

- На тренерской скамейке появился монитор, где ваш штаб смотрит трансляцию. Это необходимо для просмотра тактических или спорных моментов?

- Тот монитор на скамейке нам нужен, чтобы мы могли вносить тактические корректировки и быстро доносить их до ребят в раздевалке.