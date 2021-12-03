Счастливы вместе. ЦСКА помирился с фанатами, которые едут в Самару с протестом

Накануне к акции протеста, запланированной армейскими болельщиками на матче «Крыльев Советов» - ЦСКА в Самаре 4 декабря, примкнули фан-объединения «Спартака», «Ростова» и «Рубина». Они заявили, что также как поклонники красно-синих покинут трибуны стадионов во время игры. Затем присоединились к своим коллегам представители самарцев, «Динамо», «Локомотива» и «Урала». Не у всех клубов лиги, конечно, есть активные группы фанатов, но наверняка список на этом не будет закрыт.

Протест, как известно, вызван грубым задержанием всей трибуны за воротам на «ВЭБ Арене» после воскресной игры ЦСКА - «Зенит» (0:2). На холоде тогда продержали огромную толпу народа, большее четырехсот человек увезли по отделениям полиции, где продержали до середины ночи. Двенадцати фанатам суды проштамповали решения о запрете ходить на футбол два года, и такие меры, последовавшие то ли после файер-шоу фанов ЦСКА, то ли из-за выкриков против принятия закона о Fan ID, болельщики всех команд посчитали чрезмерными.

И еще они увидели в этом чье-то горячее желание покончить в России с таким явлением как футбольный фанат. А общая угроза всегда объединяет. Подчас даже врагов. Очевидно, именно такими соображениями – борьбой за общие интересы против общего недруга - руководствовались фан-движения «Спартака», всю жизнь враждующие с армейскими коллегами. Фанаты ЦСКА поддержку уже оценили, а в пятницу они мирились со своим руководством. Не лишним будут дополнительные сторонники в это нелегкое время.

Сразу после жестких задержаний полицией армейские болелы наехали на клуб. заявив, что помощи и должной реакции в трудную минуту от него не было никакой. Слова были резкие, не оставляющие, казалось бы, шансов на дальнейшее сотрудничество. Но прошло несколько дней, эмоции улеглись, и люди, критиковавшие руководство в целом и гендиректора Романа Бабаева в частности, сдали назад.

«ЦСКА — это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки. Признаем, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА, - написали фанаты в своем обращении для общественности. - Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин. Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.

Мы — фанаты и клуб — дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Это именно то, что всегда отличало нас от всех других клубов и болельщиков.

Пока мы едины, мы непобедимы», - говорится в заявлении фанатов ЦСКА.

Клуб в долгу не остался, ответив взаимностью по отношению к фанатам в лице директора по связям с общественностью Сергея Аксенова. Он подчеркнул, что ПФК ЦСКА в курсе планов болельщиков (а их ожидается на матче с «Крыльями» более тысячи) покинуть трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. «Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе», - сказал Аксенов в СМИ.

Счастливы они вместе или нет – представитель армейцев не уточнил. Но акция фанатов наверняка будет широко обсуждаться. Если кому-то показалось, что файер-шоу было достаточным инцидентом, чтобы повернуть общественное мнение против фанатов, то этого не произошло. Против чрезмерных действий правоохранителей кто только уже не высказался в прессе. Многие увязывали действия полиции с желанием определенных кругов протащить закон о паспорте болельщика. Накануне Fan ID раскритиковал на пленарном заседании Госдумы известный актер Дмитрий Певцов, подчеркнув, что это внесет раскол в и без того расколотое общество.

«Мы сейчас живём в странное время. Нас всех испытывает пандемия, в том числе гражданское общество. Люди делятся на ваксеров, антиваксеров. На тех, кто «за» или «против» QR-кодов. Внедрение паспорта болельщика — ещё одна маленькая дифференциация людей. Маленькая, но важная вещь.

Спрашивали тут, кому это нужно? Это нужно прежде всего правоохранителям. Чтобы им было легче следить за хулиганами и тому подобное. При этом сейчас на стадионах есть такие системы идентификации, что нарушителя можно поймать за пару минут. ЧМ это показал. Можно обойтись без внедрения паспортов и разделения людей на кого-то и кого-то. Важно сохранить равные права для всех, в том числе на посещение спортивных мероприятий. А безопасностью должны заниматься специально обученные люди», — заявил Певцов.

Любой мир лучше вражды, любое объединение – лучше раскола. В этом плане фанатов ЦСКА можно поздравить. Они теперь не одни. Главное, что нужно сделать всем в предстоящем туре, избежать провокаций. Подписать мирный договор, еще не значит избежать войны.