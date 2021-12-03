Леонид Слуцкий: Сроки восстановления Костюкова зависят от того, что врачи увидят в ходе операции

- Насколько команда успела отойти от тяжелого поражения от «Динамо» в прошлом туре?

- У нас практически все игры получаются очень эмоциональными и драматичными. Поэтому с одной стороны это очень болезненно, а с другой, нам некуда деваться. Надо отходить от этого и готовиться к следующему матчу.

- Победа «Нижнего Новгорода» над «Рубином» в первом круге стала у соперника последней в премьер-лиге, на данный момент. Изменились ли как-то нижегородцы с тех пор?

- На самом деле нет. У них могут быть какие-то текущие кадровые перестановки, но в целом это команда, которая больше ищет свои шансы на контратаках. И как дебютант российской премьер-лиги пытается больше обороняться и больше делать ставку на надежную игру сзади.

- Какой диагноз у Михаила Костюкова и какие планы по его восстановлению?

- Окончательный диагноз будет установлен в ходе операции. Понятно, что она ему потребуется. 6 декабря он улетает в Финляндию, и ориентировочно 13 числа ему будет сделана операция.

- А что касается сроков восстановления?

- Они станут понятны уже после операции, в зависимости от степени повреждения и того, что увидят внутри оперирующие врачи.

- В последнее время ваша команда чередует победы с поражениями. Чего, на ваш взгляд, не хватает для более стабильных выступлений?

- Я не могу оценивать ситуацию сериями. Если мы говорим про матч с «Динамо», там одни причины. А если взять, например, игру с «Ростовом», то другие. У серийности нет никакой закономерности. Есть конкретная причина в каждом отдельном матче. И каждый раз она может быть принципиально иная.

- Ваш первый матч в качестве главного тренера «Рубина» состоялся в Нижнем Новгороде. Будет ли предстоящая игра особенной для вас, из-за того что возвращаетесь на стадион, на котором впервые вывели «Рубин» на поле?

- Нет. Единственное, хотелось бы, чтобы мы избежали экскурсий по Нижнему Новгороду, которые очень сильно запомнились, когда мы там играли с «Тамбовом».