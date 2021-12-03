Андрей Червиченко: Гол Комличенко забит правильно, а «Зениту» повезло – мог и проиграть

- Не буду спрашивать, за кого вы болели, это очевидно…

- Конечно, за «Ростов».

- Главный спорный момент матча – гол Комличенко. Кажется, еще на Венделе было нарушение, потом Комличенко жестко сыграл против Ракитского.

- Насчет Вендела не знаю, возможно, но Комличенко толкнул Ракитского плечом. В Англии такое не судят. Там было еще движение рукой, где-то можно было придраться…

«Зенит» стал заложником своего большого административного ресурса. Не засчитай этот гол Матюнин, все бы кричали, что «Зениту» помогают судьи. А так – «Зенит» ничего не потерял.

Считаю, что этот гол больше был, чем нет. Гол на усмотрение судьи, никто не сможет Матюнина обвинить, что он этот мяч неправильно засчитал. Тем более, ВАР тщательно посмотрел момент.

А вот пенальти «Ростову» больше тянет на отмазку, чем на стопроцентный пенальти. И «Зениту» вообще повезло – на 86-й минуте мяч попал в штангу. Мог и проиграть.

- «Зенит» в первом тайме как-то немного лениво играл. Во втором уже прибавил, жизнь заставила. Тяжело после Лиги чемпионов настроиться? Бразильцы вообще вряд ли понимают, где этот Ростов находится.

- И вот едва не поплатились за свое незнание географии. Пусть открывают новые места.

- «Зенит» как-то невнятно проводит последние матчи. В Мальме очень плохо сыграл.

- Мне кажется, «Зенит» начинает подсаживаться. Как только получается солидный отрыв, «Зенит» начинает что-то изобретать. И получает два-три поражения подряд, и команда за три-четыре тура умудряется растерять все преимущество.

«Динамо» играет дома с «Уфой», скорее всего, победит и приблизится на два очка. И думаю, что чемпионство «Зенита», которое ему так рано отдали, под вопросом.

Как я и полагал, в этом сезоне главным соперником «Зенита» будет «Динамо». И его никаким административным ресурсом не придавишь, потому что у них самих с этим ресурсом все нормально.

Думаю, мы на финише увидим интересную битву двух бело-голубых команд.