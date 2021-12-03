ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Червиченко: Гол Комличенко забит правильно, а «Зениту» повезло – мог и проиграть

Экс-президент «Спартака» считает, что гол Комличенко был забит правильно, а «Зениту» еще и повезло, что не проиграл.
Андрей Червиченко: Гол Комличенко забит правильно, а «Зениту» повезло – мог и проиграть
03 декабря 2021 22:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

- Не буду спрашивать, за кого вы болели, это очевидно…
- Конечно, за «Ростов».

- Главный спорный момент матча – гол Комличенко. Кажется, еще на Венделе было нарушение, потом Комличенко жестко сыграл против Ракитского.
- Насчет Вендела не знаю, возможно, но Комличенко толкнул Ракитского плечом. В Англии такое не судят. Там было еще движение рукой, где-то можно было придраться…

«Зенит» стал заложником своего большого административного ресурса. Не засчитай этот гол Матюнин, все бы кричали, что «Зениту» помогают судьи. А так – «Зенит» ничего не потерял.

Считаю, что этот гол больше был, чем нет. Гол на усмотрение судьи, никто не сможет Матюнина обвинить, что он этот мяч неправильно засчитал. Тем более, ВАР тщательно посмотрел момент.

А вот пенальти «Ростову» больше тянет на отмазку, чем на стопроцентный пенальти. И «Зениту» вообще повезло – на 86-й минуте мяч попал в штангу. Мог и проиграть.

- «Зенит» в первом тайме как-то немного лениво играл. Во втором уже прибавил, жизнь заставила. Тяжело после Лиги чемпионов настроиться? Бразильцы вообще вряд ли понимают, где этот Ростов находится.
- И вот едва не поплатились за свое незнание географии. Пусть открывают новые места.

- «Зенит» как-то невнятно проводит последние матчи. В Мальме очень плохо сыграл.
- Мне кажется, «Зенит» начинает подсаживаться. Как только получается солидный отрыв, «Зенит» начинает что-то изобретать. И получает два-три поражения подряд, и команда за три-четыре тура умудряется растерять все преимущество.

«Динамо» играет дома с «Уфой», скорее всего, победит и приблизится на два очка. И думаю, что чемпионство «Зенита», которое ему так рано отдали, под вопросом.

Как я и полагал, в этом сезоне главным соперником «Зенита» будет «Динамо». И его никаким административным ресурсом не придавишь, потому что у них самих с этим ресурсом все нормально.

Думаю, мы на финише увидим интересную битву двух бело-голубых команд.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Maybach представил первый в мире премиальный баггиПровал Бобровского не помешал "Флориде" победить "Баффало"Новый Opel Astra теперь доступен в кузове универсалКатастрофа в лыжном спринте. Соперники подрезали нашихДагестанский боец ММА: "Дацик издевался над мужиками в тюрьме"Вот зачем шейхам понадобился «Спартак»
Нерукопожатный Матюнин. «Ростов» отобрал очки у «Зенита» в матче с двумя пенальти и странным голом
В первом матче 17-го тура РПЛ лидер чемпионата не смог переиграть «Ростов» (2:2), потеряв важные очки в золотой гонке.
Русский бунт. Протест фанатов ЦСКА поддержат почти все их друзья и враги в РПЛ — и с этим придется считаться
На матчах 17-го тура РПЛ, который стартует 3 декабря, многие фанаты планируют покинуть трибуны по ходу игр.
У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Капризов — отличный заменитель Овечкина! Русский лидер «Миннесоты» поймал голевую волну (видео)
Две заброшенные шайбы и голевая передача Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Джерси» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
801 гол Роналду: составляющие великого рекорда
В матче против «Арсенала» (3:2) форвард «МЮ» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы на уровне клубов и сборных. Их чего сложился этот рекорд - в нашем видео.
Кому и сколько забивал в НХЛ Овечкин: от Гашека до Лундквиста, от Набокова до Бобровского
По состоянию на 2 декабря 2021 года на счету Александра Овечкина 749 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От него пострадал уже 151 голкипер! Подробная статистика - в нашей видеоподборке.
Перевертыши от ЦСКА: после блокбастера с 10 голами триллер с единственной шайбой в овертайме (видео)
Красно-синие выиграли четвертый матч подряд, победив в Москве команду своего бывшего тренера Игоря Никитина (1:0 ОТ).
Хэмилтон заберет поул и гонку, Ферстаппен — лучший круг. Расклады и ставки на Гран-при Саудовской Аравии
3 - 5 декабря на городской трассе в Джидде пройдет 21-й этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов.
Мега-граффити в Уфе, сотни миллиардов выручки и крутые экспрессы в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Очередная порция главных новостей букмекерского рынка.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика