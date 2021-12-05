Миодраг Божович: Пенальти стал для нас большим шоком

- Сегодня победа далась очень тяжело. Как вам игра? Насколько «Арсенал» был близок к победе? - вопрос Божовичу.

- Мы были лучше. Первый тайм тоже провели неплохо. Там не было моментов, кроме пенальти. Для нас это было очень большой шок. Второй тайм и мы и «Химки» играли повеселее. И у нас, и у соперника были атаки. Когда мы сравняли счет, и мы могли проиграть, и «Химки». Второй тайм был интересный. Хорошо, что мы успели забить два мяча.

- Сегодня одной из перестановок было то, что игроки менялся флангами. Насколько это решение оправдалось?

- Иногда так бывает, потому что есть одинаковые игроки, с одинаковыми качествами. Иногда тренеры их меняют. Они предложили, я согласился. Хорошо, что мы успели забили.

- Было много борьбы по ходу матча, желтые карточки, пенальти. Сейчас с вашими футболистами все хорошо? Нет ли травмированных?

- Смольников и Степанов жалуются, остальные живы-здоровы.

- Последняя игра этого года будет с ЦСКА. Насколько это была важная победа в преддверии такого матча?

- Это важно с турнирной точки зрения, потому что и мы, и «Химки» были в плохом положении. Сейчас у нас ситуация чуть-чуть получше, но нам еще предстоит игра с ЦСКА. Мы должны попытаться зацепиться там за очки, то все будет хорошо.

«МЫ ПРОИГРАЛИ ЦЕНТР ПОЛЯ, ИЗ-ЗА ЭТОГО ВСЕ ПРОБЛЕМЫ»

- Вы сделали три замены в первом тайме. Я правильно понимаю, что Адеми и Филин ушли с поля из-за повреждений, а Данилкин по тактическим соображениям? Какова степень серьезности повреждений у футболистов? - вопрос Черевченко.

- Насчет серьезности надо спрашивать у докторов. Послезавтра будет ясная картина. У Данилкина тоже повреждение.

- Почему не стали делать замены в перерыве?

- Посчитали не нужным.

- Ваше отношение к уходу фанатов с трибун?

- Это дело фанатов. Это не только на нашем матче, а на всех играх этого тура они покидают стадион.

- Что случилось с командой после перерыва? Почему отдали инициативу? Если бы не Лантратов, счет был бы крупнее?

- Ничего не случилось. Проиграли центр поля, из-за этого все проблемы.

- Как пытались удержать ничью до и после пропущенного мяча?

- Мы никогда не удерживаем ничейный счет. Мы понимали важность этой встречи. Она была за 6 очков.

- Насколько значительна потеря Идову перед матчем с «Ахматом»?

- У нас любая потеря игрока - это большая проблема для «Химок».