Отправит ли Левандовски «Барсу» в компанию к «Зениту»? Хави в Мюнхене надо рассчитывать на чудо

«Барселоне» необходимо выигрывать в Мюнхене, чтобы не зависеть от результата матча с участием главного конкурента в борьбе за второе место в группе, которое выводит в плей-офф турнира. «Бенфика» в заключительном туре принимает дома киевское «Динамо», аутсайдера квартета, потерявшего все шансы на выход в евровесну. И можно уверенно прогнозировать, что украинцы в гостях не зацепят даже ничью. Пока каталонцы на два очка (7 против 5) опережают португальский клуб, но в случае равенства «Бенфика» сине-гранатовых опередит за счет результата личных встреч.

В Лиссабоне «Барса» проиграла с крупным счетом – 0:3, а на «Камп Ноу» в предыдущем туре команда Хави сыграла с этим соперником 0:0. То был первый лигочемпионский поединок нового тренера каталонцев, и Хави вполне мог его проиграть. А ведь победа гарантировала бы его команде досрочный выход в плей-офф ЛЧ, но хозяева ее в той встрече не заслужили. И теперь даже ничья с «Баварией» с большой вероятностью отправит испанцев в Лигу Европы, в компанию к нашему «Зениту».

ФК «Барселона»

Игра «Барселоны» пока совсем не впечатляет. «Барса» идет только седьмой в чемпионате Испании, отставая на 6 очков от четвертой строчки, то есть от зоны Лиги чемпионов. С учетом плотности в таблице нет никакой уверенности, что осенью 2022 года мы снова увидим каталонцев в главном еврокубке. Это, конечно, будет катастрофой для такого клуба.

В Мюнхен сине-гранатовые отправляются не в лучшем настроении, в последнем туре Примеры проигран домашний поединок «Бетису» (0:1). По ходу матча хозяева потеряли юного таланта Гави, покинувшего поле еще до перерыва. Его участие в матче с «Баварией» пока под вопросом. У команды много проблем, в том числе отсутствие основных игроков из-за травм. Точно не помогут в Германии Брейтуэйт, Роберто и Педри. Зато может вернуться Фати, но вряд ли мы его увидим в стартовом составе.

ФК «Барселона»

У «Баварии» же все безоблачно. В Бундеслиге на выходных повержен в гостях основной конкурент в борьбе за чемпионство. В Дортмунде команда Юлиана Нагельсманна вырвала победу у «Боруссии» (3:2) в красивом матче и теперь на четыре очка опережает «шмелей» в турнирной таблице. Можно немного расслабиться.

В полном порядке Роберт Левандовски. Лидера мюнхенцев не сбил с настроя обидный проигрыш Лео Месси в голосовании за звание лучшего игрока года по версии France Football. Польский форвард очередным дублем в важнейшем матче показал, что он на сегодня самый горячий нападающий Европы. 33-летний бомбардир в шикарной форме. В 18 матчах сезона он наколотил уже 23 мяча.

ФК «Бавария»

«Бавария» играет легко и, как кажется со стороны, в свое удовольствие. На игру с «Барселоной» мюнхенцы выйдут как на товарищескую. С турнирной точки зрения матч для них не имеет значения. «Бавария» выиграла все пять предыдущих встреч, в том числе на «Камп Ноу» - 3:0. В первой игре этих команд преимущество немецкого клуба было подавляющим. Если Нагельсманн не решит выпустить второй состав или полуторный (что скорее), то даже не знаешь, за счет чего испанцы смогут навязать хозяевам борьбу.

В прошлом году «Бавария» также досрочно вышла из группы ЛЧ. На заключительный матч с мадридским «Атлетико» Ханс-Дитер Флик бросил в бой ряд резервистов. Какие принципы у его сменщика Нагельсманна – можно только гадать. Нельзя исключать, что клуб поставит задачу добиться стопроцентного результата на групповом этапе. Набрать 18 очков в квартете, где были «Барса» и «Бенфика» - это, конечно, будет очень круто.

ФК «Бавария»

Проблем с кадрами у мюнхенцев не так много. Последние игры пропускал из-за положительного ПЦР-теста на ковид Йозуа Киммих. Полузащитник сидел всю прошлую неделю на карантине, но к «Барселоне» должен «освободиться».

И все же несмотря на отсутствие серьезной мотивации у «Баварии», на возможную ротацию в составе, букмекеры не очень верят в победу «Барселоны». Два предыдущих домашних матчах в группе мюнхенцы провели мощно, отгрузив обеим соперникам по пять мячей - «Динамо» было разгромлено 5:0, а «Бенфика» - 5:2. Трудно представить, что германская планка опустится сильно ниже.

Но все мы знаем, что в футболе может случиться все что угодно. Помочь «Барселоне» способен запредельный настрой и, конечно, везение. Болельщикам также стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Всего одна ставка – и ты в игре! Пройти регистрацию можно тут.