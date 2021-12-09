Не святая Ольга

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская регулярно нападает на новое руководство. При том, что сама потратила на покупки более 100 миллионов евро (и это без учета агентских выплат), не отбив продажами игроков и половины этой суммы. Не говоря о том, что не было за почти шесть лет, которые Ольга Смородская провела во главе клуба, ни одного чемпионства, однажды «железнодорожники» добрались до «бронзы», да ещё раз взяли Кубок России. Негусто, правда, при таких затратах? В этом тексте мы разбираемся, надо ли было столько тратить, чтобы занимать седьмые места (спойлер – не надо), а также сообщаем, благодаря хорошо информированному и снабженному документами источнику, на что уходили деньги титульного спонсора.

Интереснейшие подробности всплывают, когда начинаешь изучать бумаги, предоставленные нашим источником. Оказывается, среди, мягко говоря, странных трансферов, которые Смородская осуществила за то время, что руководила «Локо» (с 2010 по 2016 год) и рассказывала футболистам, как надо играть («поуже в защите и пошире в атаке»), есть не только покупка «вязанки дров» (со слов легенды клуба – Игоря Чугайнова) Эзекиля Хенти за 5 с лишним миллионов евро и «одного из лучших полузащитников Европы» (тут могли бы быть смайлики) Сенияда Ибричича за те же деньги. Впрочем, осуществляла она их не одна. А вместе с зятем Кириллом Котовым, который безо всякого опыта футбольного менеджера по ее протекции стал рулить всеми спортивными процессами в «Локомотиве».

Говорят, что эта «сладкая парочка» пыталась вновь, пусть и опосредованно, проникнуть в клуб и начать влиять на трансферную политику. Не вышло. И это хорошо. Для футбола, с которым, по словам многолетнего тренера красно-зеленых Юрия Семина, Ольга Юрьевна прочно в конфликте. И, конечно, для команды тоже. Сейчас вы поймете, почему. Давайте рассмотрим во всех подробностях и покупки, и продажи у «Локомотива» в эпоху, прошедшую под дружные скандирования болельщиков: «Увольняйте бабу из клуба».

Начнем с покупок, тем более что их, благодаря стабильному финансированию со стороны РЖД, было гораздо больше, чем продаж. Кстати сказать, всего за период Смородской у власти «Локо» было потрачено более 100 млн евро только на сами трансферы. А точнее – 100.459.553. Плюс к этому – полтора миллиона долларов. Ну и 229 миллионов 71 тысяча 154 рубля. Да еще агентам от щедрот Ольги Юрьевны (легко гулять за счёт казённый!) перепало 14 миллионов 431 800 евро. Плюс 785 тысяч долларов. И 57 миллионов 350 тысяч рублей. Впечатляет? Еще бы: если всё сложить, то получится годовой бюджет целой страны. Пусть и небольшой – типа Тонги или Кирибати. Но давайте смотреть детальнее.

И тут, пожалуй, на первом месте, даже не загадочный до сих пор Хенти, а тот самый боснийский полузащитник Сенияд Ибричич, который, по словам Смородской, входил на тот момент не то в пятёрку, не то в десятку лучших в Европе. И который призван был заменить столь любимого болельщиками «Локо» Дмитрия Лоськова. Так вот, заплатила за Ибричича Ольга Юрьевна (не из своего кармана, конечно) 5 миллионов евро. Намекая на то, что на перепродаже еще и заработать получится. А в итоге? На сдаче в аренду так и не заигравшего топ-хавбека средненьким клубам удалось пару раз выручить по… 50 тысяч евро. А потом продан он был в турецкий «Кайсери» за 500 тысяч в той же валюте. При этом 100.000 заплатили португальскому агенту Паулу Барбозе – за то, что пристроил «неликвид». То есть отбить удалось порядка 10 процентов от потраченного.

Сенияд Ибричич («Советский спорт»)

Покупка нигерийского форварда словенской «Олимпии» Эзекиля Хенти хотя бы обошлась без такой помпы, хотя заплатить за него «Локомотиву» пришлось те же 5 млн евро. Да еще 150 тысяч досталось агенту: видно, за нелёгкий труд по уламыванию главной звезды мирового футбола. Но тогда приобретению «Локомотива» очень удивился легендарный нападающий сборной Словении Златко Захович. Его цитата: «Отвалить столько за Хенти? Да он не подошел бы даже «Марибору»!» В конце концов – судите сами: трансферная стоимость нападающего, согласно известному порталу, составляла тогда всего 750 тысяч евро (сейчас, понятно, ещё меньше). Получается, 4 миллиона 400 тысяч Смородская просто взяла и выкинула. Или…

Как бы то ни было, форвард-недоразумение довольно долго вообще не мог забить за «Локо». Болельщики над ним уже во весь голос смеялись. А легендарный капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов в открытую назвал «вязанкой дров». Хотя, справедливости ради, один мяч Хенти всё-таки забил. С пенальти… Чуть результативнее (10 голов в чемпионате России почти за 2 года) оказался другой чудо-бомбардир – серб Петар Шкулетич, который обошелся «железнодорожникам» в 4 млн евро. А ушел – вообще бесплатно.

Вершина же финансового гения Смородской и компании – покупка в «Анжи» сладкой парочки: Ласса Диарра и Мубарака Буссуфа. Первый обошёлся аж в 15 млн евро: 14 500 000 – клубу, 500 тысяч – агенту! Продали его через 2,5 года бельгийскому «Генту» за… 400 тысяч в той же самой валюте. Диарра стоил немножко дешевле: 14 миллионов плюс 600 тысяч агенту «за оказание услуг по проведению переговоров с целью заключения трудового договора». Зато ушел бесплатно. Так что в минусе – те же 14.600.000 евро.

Лассана Диарра («Советский спорт»)

Идем дальше. Испанец Альберто Сапатер. Свободный агент – вроде бы бесплатно, да? Но 650.000 евро агентское вознаграждение. Сыграл 27 матчей в чемпионате России за 4 года. Ушел, разумеется, безвозмездно. То есть даром. За эквадорца Фелипе Кайседо отвалили испанскому клубу «Леванте» 7,5 млн евро. И еще 900 тысяч – агенту. А потом продали дешевле в два раза в Эмираты.

Даже если взять историю форварда Даме Ндойе, которую вроде бы принято заносить в плюс Смородской, то и там – убыток составил 4 288 404 евро (всё строго по документам). Подробнее: куплен он был за 6 441 000 евро. 600 тысяч досталось агенту и 27.397 – так называемый взнос солидарности. Продан же в Англию – всего за 3 миллиона. При этом агенту еще перепало из них 220 тысяч евро. Мало того – контракт с ним был заключен за 2 дня до оформления трансферного договора, что может свидетельствовать, как поговаривают эксперты, о притворности сделки.

Мубарак Буссуфа и Даме Ндойе («Советский спорт»)

Впрочем, менее известные футболисты – тоже в эпоху Смородской обходились недешево. Пройдемся пунктирно. Защитник сборной Узбекистана Игорь Голбан. Слышали про такого? Нет? Ничего удивительного. Он и не провел ни одного матча за «Локомотив». И хотя пришел без выплат другому клубу, но ведь 8 миллионов рублей составило агентское вознаграждение. Ушел – бесплатно. Андрей Иванов, тоже защитник. «Спартаку» заплачено за него 2 500 000 €. Результат: 2 игры в чемпионате страны за «Локо». Ну хорошо, еще одна – на Кубок. Ушел – бесплатно. Нападающий Михаил Петрусев – куплен у «Днепра» (Смоленск) тоже за 2 с половиной миллиона, хотя и рублей. Ни одного матча за «Локомотив». Ушел, разумеется, также бесплатно…

Деятельность госпожи Смородской «на выход» вообще выглядит не так интересно, но и тут при ближайшем рассмотрении попадаются интереснейшие нюансы. Так, при переходе в турецкий клуб «Сивасспор» француза Мануэла да Кошта «Локомотив» агентам заплатил 280 000 €. Клубом эти деньги, стало быть, недополучены. Или вот: защитник Игорь Смольников продается «Ростову» за 800.000 евро, который почти тут же, буквально через несколько дней, перепродает его в «Краснодар» в два раза дороже. Сколько опять же недополучил «Локо»? Не говоря уж о том, что в Краснодаре стоимость игрока сборной России Смольникова только выросла – и в «Зенит» он уходил ещё дороже.

К сказанному остается добавить: многие выплаты были произведены необоснованно, при отсутствии оригиналов первичной документации. А ведь в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной деятельности подлежит оформлению первичным учетным документом. Впрочем, все, что касается трансферов, хранится в РФС. Остаётся лишь понять: найдутся ли при таком поведении Ольги Юрьевны желающие открыть архивы?