Ты просто космос, Саша! Селихов и Бакаев принесли «Спартаку» победу в Польше и первое место в группе

МАТЧ ГОДА!

После победы над «Наполи» игра в Варшаве стала для «Спартака» матчем года. Победа автоматом выводила красно-белых из группы, а поражение лишало шансов на продолжение борьбы. Максимум – в Лигу конференций, но уже в зависимости от результата в параллельной встрече в Неаполе.

Обе команды вышли на поле не в оптимальных составах. Руй Витория из-за травм и дисквалификаций лишился Александра Соболева, Джордана Ларссона и Руслана Литвинова. Игроков основу набралось достаточно, а вот в запасе при всем обилии футболистов рассчитывать было не на кого. В лучшем случае Йоррита Хендрикса и Александра Ломовицкого, но они нынче не для усиления атаки. В старте появились Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

Игроки «Легии» тоже пребывают не лучшем состоянии. В чемпионате Польши команда идет во второй половине таблицы, в Лиге Европы потерпела три поражения подряд и потеряла Артура Енджейчика. Тем не менее, хозяева в случае победы тоже гарантированно выходили в плей-офф, так что настрой у них был беспощадным, а поддержка забивших трибуны болельщиков предельно активной.

КАК ВОВРЕМЯ, ЗЕЛИМХАН!

Витория постепенно приходит к тому, что в ситуации, когда обязательно надо забивать, эффективнее демонстрирует себя расстановка 4-4-2. Поначалу он использовал ее эпизодически по ходу игры, а затем стал использовать гибридный вариант – 3-4-3 без мяча и 4-4-2 в атаке. Еще более гибридную модель он предложил в Польше. Максимилиан Кофрие менял позицию правого защитника (с мячом) на правого центрального (в позиционной обороне), а пару нападающих составили Бакаев и Михаил Игнатов. Числовому описанию эту схему подчинить непросто.

Сход с двумя игроками, встречающими атаки соперника на чужой половине поля, сработал уже на 17-й минуте – Бакаев устроил забег под передачу из глубины, подкараулил корявый пас к своим воротам успевшего первым к мячу Майка Навроцкого, перехватил его, на скорости сместился к центру и четко закрутил мяч в дальний угол. Вот такой Бакаев нужен «Спартаку» и сборной России! В первом тайме он был безапелляционно лучшим на поле, да и в целом провел отличный матч. В отличие, например, от Квинси Промеса.

Меж тем, неясно, можно ли утверждать, что этот классный гол вытекал из логики игры. Поляки много владели мячом и оказывали очень серьезное давление на ворота Александра Селихова. Было несколько очень острых не только подходов, но и заходов в штрафную. Например, когда герой матча в Москве Лерим Кастрати подсуетился и успел к разрезающей передаче, но его прострел в центр штрафной защитники нейтрализовали. В результате первый удар хозяева нанесли только на 20-й минуте против четырех у «Спартака», но, например, один из них – слабый и неточный выстрел Айртона из абсолютно бесперспективной позиции.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Но гол Бакаева произвел переворот в сознании игроков. Спартаковцы в текущем сезоне Лиги Европы доказали, что умеют действовать по результату, и поляки об этом знают. Они занервничали и стали много ошибаться – и на чужой половине поля, и на своей. Казалось, что москвичи могут прижаться к своим воротам, но вместо этого они стали регулярно появляться у чужих.

Классный скрытый пас удался Бакаеву забегавшему в штрафную Зобнину, но это стало неожиданностью и для своих, поэтому Романа никто поддержать не успел. Мозес на линии штрафной рывком освободил себя от опеки и с левой пробил мимо дальнего угла. Все тот же Бакаев простреливал в штрафную, и мяч рикошетом от защитника оказался у одинокого Михаила Игнатова, чей удар не без труда парировал Артур Боруц.

Хозяева по-прежнему больше владели мячом, но скорее формально, потому что при переходе центральной линии теряли представление о том, что делать дальше, и усложняли игру попытками одной передачей разорвать оборону «Спартака». Мастерства и взаимопонимания им для этого не хватало. А в параллельной встрече команды устроили настоящий концерт – неаполитанцы к 24-й минуте вели в счете 2:0, но в следующие девять минут упустили преимущество.

КОМИК МЕЛКАДЗЕ

Вторую половину красно-белые начали, столь же уверенно контролируя происходящее. Большими силами ходили вперед, быстро переходили центр поля в обе стороны, прессингом накрывали соперника на него половине, периодически собирая по несколько подборов подряд. Хозяевам оставались медленные позиционные атаки, рассчитанные больше на удачу, чем на какое-то системное взаимодействие, и редкие контратаки, когда удавалось пройти прессинг соперника.

Тем не менее, силы потихоньку истекали, прессинговать становилось все сложнее, а контратаки спартаковцев все чаще обрывались вдалеке от ударной позиции, и они стали больше играть на удержание в позиционной обороне. Да и освежить игру Витории было некем (хотя замена Промеса напрашивалась отчаянно), тогда как его визави планомерно освежал среднюю линию и атаку. Лишь минут за 15 он выпустил Хендрикса и Георгия Мелкадзе, но последний вышел не футболом заниматься, а вольной борьбой. Смотрелось комично.

Моментов у своих ворот россияне долгое время не допускали, но стали слишком уж заметно проседать. Мозес практически не покидал позицию правого защитника. Стало тревожно. Серьезным звоночком стал опаснейший удар Кастрати головой с линии вратарской после скидки партнера. Селихов ногой в последнюю секунду дотянулся до мяча. Забавно, что в статистику этот удар не попал, потому что арбитры ошибочно определили у косовара положение вне игры.

СЕЛИИХОООВ!!!

В концовке поляки забросали штрафную «Спартака» подачами разной степени остроты. Томаш Пекхарт головой по недосягаемой для Селихова траектории сильно пробил в перекладину. В другом эпизоде вратарь первым же успел на подбор после своего сейва – очень сложный дальний удар удался Навроцкому.

И вот когда уже показалось, что спартаковцы спокойно достоят до финального свистка, примерно на седьмой компенсированной минуте они все-таки получили пенальти в свои ворота. Эпизод получился сумбурным. Самуэль Жиго кончиком бутсы дотянулся до соперника, а не мяча. Казалось, что все кончено. Но случилось чудо – Селихов взял пенальти от Пекхарта, выручив партнеров после ударов с 11-метровой отметки аж во второй раз по ходу этого розыгрыша. После финального свистка москвичи всем составом бросились на вратаря, едва не утопив его в куче мале. Теперь он – главный герой красно-белых в турнире, а Александру Максименко можно уходить в аренду.

Так «Спартак» не просто выстоял и выиграл, вернув должок «Легии» все страдания в прошлом, но и сенсационно выиграл свою группу – «Наполи» все-таки победил «Лестер» (3:2). Это значит, что москвичи пропускают первый раунд плей-офф ЛЕ. Ну, и в вообще у нас точно как минимум два клуба в евровесне, а это вселяет надежду в российский футбол.