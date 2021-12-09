«Динамо» заполнится почти под завязку

Питерскому «Зениту» так и не удалось оторваться от конкурентов в турнирной таблице, поэтому предстоящая главная игра 18-го тура может в итоге оказаться и главной игрой в чемпионате. Как минимум, игра в Петровском парке станет борьбой за «зимнее чемпионство» - мы поймем, кто в течение двух с половиной месяцев (сколько будет длиться зимняя пауза в чемпионате) будет возглавлять турнирную таблицу.

Пока «Зенит» еще на первом месте

Роспотребнадзор разрешил посетить трибуны 70 процентам зрителей. Так много в Москве не бывало уже очень давно. Пора бежать на футбол. Тем более, что «Зениту» кто-то осмелился бросить в этом году вызов. Московское «Динамо» сегодня представляет из себя лучшее «Динамо» текущего века - в этом можно не сомневаться.

Это мегаматч, и руководство бело-голубого клуба правильно делает, что готовится подарить всем праздник – приглашает на легендарный стадион, который, по убеждению многих, является самой уютной и самой удобной футбольной ареной в России.

Дети от 7 до 13 лет смогут попасть на трибуны А и С бесплатно.

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Зовут на стадион и звездные красавицы: Виктория Лопырёва обратилась к любителям футбола с пламенной речью.