Первый гол в РПЛ 17-летнего Пиняева, очередной провал Слуцкого. «Крылья» в Самаре переиграли «Рубин»

«Рубину» перед стартом сезона прочили борьбу за места в еврокубках, однако первую половину чемпионату казанцы провели откровенно слабо. 22 очка в 17 играх и десятое место – не тот результат, который ждут от опытного тренера Леонида Слуцкого. По сути, от исхода матча в Самаре зависела оценка клубу из столицы Татарстана за 2021-й. В случае выигрыша можно было поставить тройку, а поражение однозначно тянуло на неуд. До зоны переходных матчей и так рукой подать.

А вот «Крылья» твердую четверку заслужили еще до игры. Выходец из ФНЛ с 24 очками стоял строчкой выше «Спартака». Дело даже не в набранных очках, а в самой игре. Она у самарцев есть, причем очень привлекательная. В предыдущем поединке на своем поле «Крылья Советов» уступили ЦСКА (0:1), но смотрелись интереснее соперника. А были еще победы над «Динамо» и «Краснодаром», хорошая игра с «Зенитом».

Проиграли туром ранее и казанцы, причем осечка в Нижнем была явно незапланированной. Дальше падать команде некуда. Постоянно ссылаться на судейские ошибки и потери в составе – удел слабых. Сомнительно, что Слуцкому не надоест искать всякий раз такие отмазки. На что тогда клубу недешевый тренер, если не справляется с трудностями.

Не смог сыграть в последнем матче года из-за дисквалификации у гостей Хван Ин Бом. Не вышел в старте Деспотович, пропустивший много времени из-за восстановления после травмы, но хотя бы оказался в запасе. Без него атака «Рубина» смотрится беззубой, а хорошей скамейки у Слуцкого действительно нет.

В дебюте гости чаще владели мячом, но первый опасный момент создали хозяева. Сарвели пробил из-за штрафной, Дюпин отбил мяч перед собой, а лучшему бомбардиру «Крыльев» Сергееву не удалось в борьбе добить его в сетку. После этого инициативу казанцы отдали, предпочитая, очевидно, ловить удачу в контратакующей игре. Но не до нее было «Рубину», команда Игоря Осинькина играла интереснее и острее соперника.

Новый сэйв Дюпина пришелся на 14-й минуте. Ежов справа вырезал подачу во вратарскую, Сергеев беспрепятственно пробил головой, а вратарь «Рубина» не пустил мяч в свои ворота. Минут двадцать спустя не мог выручить и он, но спасла гостей крестовина. Удар Зиньковского в касание был очень хорош, сантиметров на десять пониже – был бы шикарный гол.

Происходящее на поле напоминало игру «Крыльев» с ЦСКА. В первом тайме самарцы тогда также обязаны были забивать. С реализацией, однако, не все у них хорошо в последнее время. Не забивала команда с 20 ноября, с поединка против «Урала».

Очередной убойный момент хозяева запороли вскоре после перерыва. Розыгрыш стандарта продолжился передачей в штрафную, где Пруцев обыграл вратаря, но не попал в пустые ворота. Угол был острый, по можно было и забить.

«Рубин» к тому времени получил серьезное подкрепление в атаке. Деспотович сменил Онугху, но поначалу отметился только фолом в атаке. Инициатива была прочно у самарцев, Слуцкий семенил у бровки нервной походкой, словно предчувствуя нехорошее. Его команда следом пропустила. Ежов от угла штрафной сделал точную подачу на дальний угол вратарской, а там Сергеев направил мяч под ближнюю штангу. Зуев, уже висевший на карточке, своего оппонента потерял, а Дюпин не успел переместиться, чтобы закрыть створ.

После игры в 13-м туре с ЦСКА, которую казанцы выиграли 1:0, в следующих матчах они неизменно пропускали. С учетом мяча Сергеева – стало уже 11 голов в пяти неполных встречах. Это, конечно, очень много для клуба, который хочет рассчитывать на что-то серьезное в чемпионате.

Не хватает в составе защитника Самошникова, который уже привлекался к играм за сборную. С матча против армейцев он восстанавливается после травмы. Но с другой стороны, не с «Зенитом» же играл «Рубин». С питерцами казанцы начнут весеннюю часть турнира, причем на выезде. А зимнюю завершили на минорной ноте, пропустив от «Крыльев Советов» второй мяч.

17-летний Сергей Пиняев, вышедший на замену на 79-й минуте, на 85-й отпраздновал свой первый мяч в РПЛ. Соавтором его стал Сергеев, который не пожадничал, имея возможность пробить самому, а поперечной передачей вывел юниора на пустые ворота.

«Крылья» набрали 27 очков, наиграв на пятерку в уходящем году. «Рубину» - двойка. Без всяких оговорок.

Чемпионат России

18-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Рубин» (Казань) – 2:0 (0:0)

Голы: Сергеев, 62 – 1:0. Пиняев, 85 – 2:0.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Бегич, Ежов (Якуба, 90), Иванисеня (Витюгов, 90), Горшков (Чернов, 82), Зиньковский (Пиняев, 79), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович (Мусаев, 83), Тальби, Бакаев, Зуев, Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович, Абильгор, Онугха (Деспотович, 46).

Предупреждение: Зуев (56).