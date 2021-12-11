Леонид Слуцкий: Не думаю, что команда кардинальным образом поменяется в межсезонье

- Как прокомментируете матч?

- Игра у нас не очень получилась. Мы давали слишком много пространства футболистам «Крыльев Советов». Наши атакующие действия не несли той остроты, на которую мы надеялись. Поэтому, как не обидно, но нужно признать, что результат закономерен.

- «Рубин» сегодня вышел на матч с большой атакующей группой, но при этом за весь первый тайм нанес всего один удар, и тот издали. Какой был план на эту встречу?

- Когда мы играем в варианте 4-3-3, с такой большой атакующей группой, ставка делаем на атакующие действия, потому что мы понимали, что изначально, когда у тебя на поле Хакшабанович, Бакаев, Кварацхелия, Дрейер, в обороне могут возникать проблемы. Поэтому ставка была на то, что в нападении мы сыграем ярче, чем в защите. К сожалению, не получилось.

- Насколько сильно сказалась нехватка Ин Бома?

- У нас не такая большая обойма футболистов. Нет особой возможности что-то менять в плане замен. Поэтому потеря такого игрока, как Ин Бом, существенна для нас.

- Сегодня в заявку вернулся Владислав Игнатьев. Почему не стали выпускать его в этой встрече на один из флангов обороны?

- Потом что он ни одной полноценной тренировки не провел. Он был готов сегодня играть не больше десяти минут. Но в последнюю десятиминутку не было смысла его выпускать, потому что вряд ли бы это что-то изменило.

- Бегич провел часть сезона в Самаре. Как оцените его выступление и планируете ли возвращать его в «Рубин»?

- Бегич в аренде на год. Поэтому по окончании срока аренды он вернется. Это вопрос следующего сезона.

- «Рубин не смог выиграть уже в семи матчах подряд. Причем у новичка РПЛ. В чем причина такой тенденции и как решить эту проблему?

- Я не делю соперников на новичков и не новичков. Нужно каждый матч оценивать в отдельности.

- С чем связана замена Уремовича? У него травма?

- Да. Он попросил замену.

- В Голландии после успешного сезона на следующий год вы ушил в отставку. В «Рубине» происходит нечто подобное?

- Сложно проводить параллели. Каждый день – это новый день и ты не можешь его прожить как предыдущий.

- У Онугхи очередной серый матч. Деспотович тоже не был заметен, как и вся атакующая линия «Рубина». Будет ли клуб искать нападающего и другие усиления атаки?

- Понятно, что селекция – вещь круглогодичная, но все понимают, что легионерские позиции у нас заняты, и поэтому селекция возможна только по русским игрокам или тем, кто не попадает под лимит. Я не думаю, что команда кардинальным образом поменяется в межсезонье. Основную ставку будем делать на то, чтобы повести предсезонку той командой, которая есть, потому, что в этом году некоторые игроки не смогли провести сборы. Надо сделать так, чтобы все ребята были здоровы, потому что если кто-то выпадает из состава, у нас сразу возникают серьезные проблемы.

- Звучала версия, что проблемы команды из-за плохих летних сборов. Что об этом думаете?

- Почему они плохие? Пусть тот, от кого эта версия звучала, ее и комментирует.

- Подведите итоги осенне-зимней части чемпионата? Чего не хватило команде?

- Мы очень недовольны. Хотели другого. Выводы, которые мы делаем внутри команды, я бы не стал выносить на общественное обсуждение, но понятно, что недовольны ни тренеры, ни игроки, ни руководство клуба. Нам надо много работать, чтобы все изменить.

- По итогам осенне-зимней части сезона «Рубин» может опуститься на одиннадцатое место. За счет чего команда может подняться в таблице весной?

- Я не пророк и не могу говорить, где мы окажется. Но традиционно после длинных сборов команды, в которых я работал, всегда выдавали очень качественный отрезок. Будем надеяться, что это произойдет и в данном случае.