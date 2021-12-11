И мороз нипочем. ЦСКА завершил год уверенной победой над «Арсеналом»

МОРОЗ НЕ ПОМЕХА

Жизнь в стране устроена таким образом, что если у кого-то наверху очень чешутся руки на нововведение, спорить бесполезно. Как только начались активные процессы по введению Fan ID, против которого высказались практически все вменяемые болельщики и журналисты, на стадионе ЦСКА камеры мистическим образом перестали записывать, как фанаты жгут файеры, и в дело пришлось вмешаться доблестной полиции, забравшей в отделы более четырех сотен болельщиков вне зависимости свершения ими правонарушений.

Дальше больше. В следующем туре болельщики команд РПЛ по всей России поддержали коллег, а армейцы ждали заключительную домашнюю игру в 2021 году для проведения акции протеста против происходящего. И снова чудеса. Еще в четверг появились намеки, что игра не состоится, в пятницу об этом говорили уже почти все СМИ. А причина якобы крылась в морозной температуре. Вроде бы руководство ЦСКА чуть ли не отправило уже футболистов в отпуск. И никого не смущало, что решение о переносе на основании погодных условий может принять только делегат в день матча. «Чемпионат» и «СЭ» утверждали, что на переносе настаивало МВД.

Игра в итоге все-таки состоялась, и мороз ей не помешал. Однако болельщики смогли посмотреть ее только на экране, поскольку руководство ЦСКА заранее сообщило, что никого не пустит. Это тем подозрительнее с учетом того факта, что КДК РФС дисквалифицировал только фанатскую трибуну, но клуб сослался на «технические работы» и пустил на стадион только обладателей абонементов в VIP-ложи и Валерия Карпина. По-моему, несложно сложить два плюс два, чтобы понять, в чем истинная причина хаоса. Уж ЦСКА от этой вакханалии точно никакой выгоды. Так кто же вынудил армейцев пойти на этот шаг?

АДАПТАЦИЯ БОХИНЕНА, ШОК ЭДЖУКЕ

Уж не знаю, сколько там узрели на градуснике представители команд и делегат матча, но несмотря на жуткий колотун, было принято решение играть. К ужасу в первую очередь легионеров. И если Марио Фернандес худо-бедно привык к российской зиме, то впечатления нигерийца Чидера Эджуке читались по глазам. Ему в таких условиях играть наверняка не приходилось. А вратари старались двигаться практически без остановки, вне зависимости от того, на чьей половине поля мяч.

Алексей Березуцкий как будто до сих пор не может определиться с оптимальной расстановкой. В этом матче впервые за четыре последних он выставил четверых защитников. Армейцы вышли в расстановке 4-2-3-1 с универсальным Бактийором Зайнутдиновым на позиции правого вингера и без плеймейкера в центре поля. Алан Дзагоев остался на скамейке, а трио центральных полузащитников составили Ильзат Ахметов – Максим Мухин – Эмиль Бохинен.

В пользу норвежца, вероятно, сыграли два фактора – адаптация к таким погодным условиям и гол, забитый в прошлом туре. Но вообще-то это его всего лишь второй выход в старте в текущем сезоне РПЛ. Тем обиднее полузащитнику, что Березуцкий снял его уже в середине первого тайма. Какой-то заметный эпизод, в котором он мог получить повреждение, память не зафиксировала, но после замены он сразу ушел в раздевалку. Вышел место него более креативный Константин Кучаев.

У гостей не было дисквалифицированного Кингза Кангва.

ЗОЛОТАЯ ПЯТКА ЗАБОЛОТНОГО

Сама игра была довольно скучной. Армейцы на первых минутах феноменально много владели мячом, но ничего не создали и несколько сбавили обороты. Возможно, этим можно объяснить выход Кучаева. Нестандартных решений хозяева совсем не предлагали, поэтому туляки уверенно оборонялись, встречая соперника в районе центрального круга.

Показательно, что за первые полчаса команды нанесли всего по одному удару. Гостям не удалось воспользоваться даже тем фактом, что за центр обороны армейцев отвечал Кирилл Набабкин, которого сложно заподозрить в непроходимости и безошибочности.

Тем удивительнее, что на перерыв красно-синие ушли, ведя в счете. Защитники «Арсенала» как будто примерзли к своим позициям и не отреагировали на зрячую подачу Ахметова с угла штрафной. Антон Заболотный выскочил из-за спины Артема Сокола и, опередив Антона Коченкова, пяткой (!) переправил мяч в сетку. Сыграл форвард красиво, но пассивность гостей несколько смазала впечатление от гола.

Златан? Холланд? Жиру? Нет.



Это великий Зе положил красавчик пяткой 😎 pic.twitter.com/WQomQedAZd — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 11, 2021

Тяжелые погодные условия сказались не только на качестве игры, но и на здоровье футболистов. К свистку на перерыв тренеры сделали три замены – помимо Бохинена досрочно поле покинули Игорь Смольников и Зурико Давиташвили. Особенно тревожно было за грузина, столкнувшегося с Игорем Акинфеевым в единственном за тайм опасном эпизоде у его ворот. Хромал он крайне неприятно.

НЕ ЯРКО, НО ЭФФЕКТИВНО

Второй тайм получился чуть менее кислым, за что надо поблагодарить москвичей. К преимуществу надо добавили в конкретике в непосредственной близости от чужой штрафной и провели несколько интересных атак. Тот же Заболотный реализовал собственноручно заработанный пенальти (Урош Радакович врезал оппоненту по ногам на самой линии штрафной) и мог оформить хет-трик - подхватил мяч в штрафной после рикошета и отправил его в ближний угол. Увы, бессердечный VAR высмотрел несколько сантиметров офсайда.

Хотелось бы отметить и Ахметова. Мы привыкли видеть его в роли глубинного диспетчера, а против «Арсенала» он действовал перед штрафной, очень здорово открывался между линиями, активно предлагал себя партнерам и регулярно обострял. Какой-то искры его действиям по-прежнему не хватает, но старание и исполнение задуманного на уровне.

Сложно сформулировать игровые принципы Березуцкого, как тренера, но по итогам осенней части дебютного для него сезона нельзя не обратить внимание на тот факт, что он очень эффективно набирает очки в матчах с командами статусом ниже и выжимает максимум из равных матчей. Эдакий шахматист, всегда находящий возможность совсем немного перевесить чашу весов в свою пользу. Благодаря этому умению армейцы вернулись на третью строчку. По крайней мере, до игр с участием «Сочи» и «Краснодара».

РПЛ. 18-й тур

ЦСКА – «Арсенал» - 2:0 (0:0)

Голы: А. Заболотный, 33 – 1:0. А. Заболотный, 76 – с пенальти – 2:0.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Обляков, Мухин, Бохинен (Кучаев, 23), Зайнутдинов, Ахметов (Щенников, 89), Эджуке (Бистрович, 84), А. Заболотный.

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 39), Радакович, Сокол, Степанов, Костадинов, Давиташвили (Бьернстрем, 46), Гулиев (Луценко, 74), Чаушич, Э. Кангва, Марков.

Предупреждения: Беляев, 49. Дивеев, 69. Радакович, 75. Ахметов, 79.

Судья: Панин (Дмитров).