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Алексей Березуцкий: За первую часть сезона могу поставить команде четверку

После матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА - «Арсенал» (2:0), главный тренер армейцев Алексей Березуцкий рассказал, как его команда готовилась к этой встрече, и о травме Бохигена, а его коллега Миодраг Божович отметил, что в такую холодную погоду было тяжело играть
Алексей Березуцкий: За первую часть сезона могу поставить команде четверку
11 декабря 2021 19:19
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ПФК ЦСКА

- Что скажете по игре? - вопрос Березуцкому.
- Тяжелая игра, легких в РПЛ не бывает. Содержанием и результатом матча мы довольны.

 

- Сложно было играть в такую погоду?
- Да. Очень холодно. Поле и мяч другие. Мяч не летит в такую погоду. Все замерзли, было тяжело, но ничего удивительного. В Москве 11 декабря.

 

- Какие корректировки были внесены в подготовку, учитывая все события?
- Их не было. Готовились, как и планировали, как более европейская команда. У нас не было заезда. Мы все собрались перед матчем. Как мы видим, ничего страшного из-за этого не произошло.

 

- Это станет традиций?
- Вполне возможно. Будем думать над этим вопросом.

 

- Замена Бохинена вынужденная? Есть другие травмы?
- Других пострадавших на данный момент нет. Замена Бохинена была вынужденная. У него перед игрой болел голеностоп. Он усугубил травму и попросил замену.

 

- Как игроки реагировали на вчерашние новости, когда их сначала отправили в отпуск, а потом возвратили в команду? Были ли недовольные, и проводили ли с ними индивидуальные беседы?
- Нет. Индивидуальных бесед не было. Но мы вчера целый день были вместе, ужинали в ресторане, и я говорил ребятам, что может произойти.

 

- Довольны ли первой частью сезона?
- Про место сейчас я бы не стоит говорить. Нет смысла. Только в конце сезона надо обсуждать место в таблице. Тем более, еще все в этом туре будут играть. А если оценивать первую часть сезона, могу поставить четверку. Что-то не получалось, есть недовольство какими-то моментами, но по-другому и не бывает. Нам есть, куда расти и что улучшать.

 

 

«Попробовали прыгнуть выше головы, но не получилось»

- Что скажете по матчу? – вопрос Божовичу.
- Поле было тяжелым для игры. Погода тоже не очень футбольная. Первый тайм был равным. ЦСКА забил один хороший момент, который у него был, а мы свой не реализовали. Во втором тайме армейцы были лучше. Они использовали наши ошибки и победили. Мы все понимаем, что по качеству ЦСКА лучше, чем «Арсенал». Мы сегодня попробовали прыгнуть выше головы, но, к сожалению, этого не получилось сделать. Мы в итоге уступили.  

 

- Тяжело играть в такую погоду?
- Было понятно, что будет тяжело. Но молодцы обе команды.

 

- Насколько нервной была подготовка этому к матчу, тем более, что ваша команда даже не успела вчера провести здесь предматчевую тренировку?
- Да. У нас ее не было. Прошла информация, что мы не будем играть сегодня, и мы разъехались с базы. Потом появилась информация, что все-таки играем, ребята собрались в гостинице и поехали на матч, как было запланировано изначально.

 

- Насколько вообще вся эта ситуация для вас странная?
- Ничего особо странного не произошло. Просто информация была, и никто не успел уехать домой. Все были в дороге. Но приехали вовремя. Все, что было нужно для подготовки к матчу, мы сделали.

 

- Как футболисты себя чувствуют после игры? Есть ли травмы из-за холодной погоды?
- Травмы получили Смольников и Давиташвили. Смольников уже два-три матча играет с травмой и сегодня больше не выдержал. У Давиташвили сильный ушиб, но насколько серьезна травма пока неизвестно.

источник: «Советский спорт»
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