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«Локо» ушел на Новый год с хорошим настроением. Выиграл у «Уфы» и продолжает гонку за еврокубки

В 18-м туре РПЛ железнодорожники на своем поле победили уфимцев со счетом 2:0.
«Локо» ушел на Новый год с хорошим настроением. Выиграл у «Уфы» и продолжает гонку за еврокубки
12 декабря 2021 21:10
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Локомотив»

Запоминается, как известно, последнее. «Локомотив», отразивший за осень не одну атаку недоброжелателей, уходит на Новый год с изрядной долей оптимизма. Заключительный матч в году москвичи выиграли на своем поле у неуступчивой «Уфы». Она ведет борьбу за выживание, но соперник это крепкий. Тот же «Спартак» недавно чудом унес ноги от поражения в матче с башкирской командой на последней минуте, и то, забив с очень сомнительного пенальти на Соболеве.

Первый тайм встречи в Черкизове моментами не изобиловал. Тому были объективные причины. Во-первых, морозная погода. Во-вторых, у красно-зеленых большие проблемы с составом. Маркус Гисдоль еще ни разу не сыграл с полной основой и укомплектованной скамейкой. Совсем недавно пришлось играть без десяти футболистов старта, тут легче перечислить было, кто из известных имен в строю, чем зачитывать список находящихся в лазарете.

Особенно удручает отсутствие вратаря Гилерме. Он в сентябре многое сделал для сборной России, чтобы она сохраняла шансы на прямое попадание на ЧМ-2022 вплоть до матча в Хорватии. Без него «Локо» наверняка подсознательно действует не столь активно в атаке, понимая, что столь опытного голкипера трудно заменить. Лучше строже играть в обороне, чтобы меньше было нагрузки на молодого Худякова, ведь в нападении тоже большие кадровые дыры. При таком раскладе игру от своих ворот так просто не отодвинешь.

Последним в лазарет угодил Камано. Креативный полузащитник сломался в Марселе, где красно-зеленые завершали еврокампанию. Она им не удалась, потому необходимо было черную полосу перекрашивать в белую во внутреннем чемпионате. И если в первой половине хозяева особо не рисковали, то во второй сделали результат за три минуты в середине тайма.

Сначала Марадишвили сыграл удачно на подборе после удара Смолова и хлестко зарядил в верхний угол. Беленов до мяча в этом моменте не дотянулся. А следом у железнодорожников прошла красивая атака, Рыбчинский влетел в штрафную, на рывке ушел от Мрзляка и прострелил во вратарскую, где Керк пяткой переправил мяч в сетку. Получилось все на редкость эффектно.

На этом москвичи не успокоились и оставшееся время решили не играть на удержание. Шанс у «Уфы» появился только в самой концовке. Лучший бомбардир премьер-лиги Агаларов подхватил мяч, убежал от Пабло и выскочил один на один. Но Худяков спас свою команду, обнадежив тренеров: у Гилерме растет достойная смена.

Вратарь сыграл на ноль, «Локо» прервал свою неудачную серию и уходит на зимний перерыв в непосредственной близости от группы лидеров. За 12 весенних туров все еще можно отыграть. Москвичи продолжают борьбу за еврокубки, а всем восстанавливающимся футболистам красно-зеленых остается пожелать скорейшего выздоровления.

Чемпионат России
18-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Уфа» (Уфа) – 2:0 (0:0)

Голы: Марадишвили, 71 – 1:0. Керк, 74 – 2:0.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Тикнизян, 50), Пабло, Баринов, Рыбус, Рыбчинский (Борисенко, 87), Марадишвили, Бабкин, Зинович (Черный, 90), Керк, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома (Саплинов, 46), Милетич, Мрзляк (Ахатов, 84), Камилов (Голубев, 75), Фищенко, Алиев (Сухов, 85), Агаларов.

Предупреждения: Баринов (11), Зинович (31), Ботака-Иобома (39), Бабкин (41), Мрзляк (52).

источник: «Советский спорт»
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