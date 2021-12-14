Борис Игнатьев: «Спартак» был обязан забивать «Сочи», но это был не его день

- Если не брать результат, как вам игра «Спартака»?

- Первый тайм получился нескладный. Не было конструктивного единения – каждый играл, как хотел. А вот сочинцы выглядели хорошо организованными, сбалансированными, хорошо контролировали мяч. Они выстраивали малые квадраты. Первый тайм прошел с их преимуществом.

- А что скажете о второй половине встречи?

- Во втором тайме гости прибавили в движении, а у «Сочи» был удален мозговой центр – Нобоа, от которого исходила не только двигательная активность, но и разумные действия. Он держал руку на пульсе. Все это лопнуло и «Спартак» получил большое преимущество. Он обязан был забивать, имея много моментов. Но это был не его день. Часто бывает, что когда атакуешь, ты забываешь о возможных контратаках. Соперник хорошо использовал эти моменты и довел счет до стыдливого. Так что «Спартак» вчера обескуражил. Даже во втором тайме не чувствовалось связи между игроками.

- Кофрие снова удалился - в третий раз за сезон. Как вы к этому относитесь?

- Плохо. Это ведь командная игра, а он думает только о себе. Надо действовать в интересах команды и учиться на чужих ошибках. А у него даже на своих не получается.

- Нет ли вопросов по судейству? Не удалили Юсупова за фол на Бакаеве, хотя раньше в РПЛ за такие фолы удаляли. Например, Крыховяка в матче с тем же «Сочи».

- Не хотелось бы туда лезть, потому что заблудишься. Это не мой вопрос. Если бы все было гладко, мы бы больше всматривались в саму игру, а не в то, что происходит во время матча.

- У «Спартака» за три месяца всего три победы в РПЛ в десяти матчах. Почему?

- У него не было подъема. Только до начала чемпионата, когда на предсезонном турнире он показал конструктивную игру. А в остальном он выигрывал только за счет индивидуальных действий. А с точки зрения командных построений, спартаковцы не выглядят цельным коллективом. Им не на чем было выигрывать.

- Но в Лиге Европы комната показывает результат.

- Это дело случая. Эмоциональный подъем. «Легия», например, сама проиграла, когда не забила пенальти. А также помогла Бакаеву забить. За такое защитника надо убирать из команды. Я не видел матчей, которые можно было бы охарактеризовать как качественный продукт в исполнении «Спартака».

- Джикия оценил итоги первой части сезона для «Спартака» на двойку по пятибалльной шкале. А вы что скажете?

- Я согласен с такой оценкой.