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Итоги осени. «Зенит» меняется и учится жить без Дзюбы, но топчется на месте

Чемпион России – не только пример стабильности, но и ее заложник.
Итоги осени. «Зенит» меняется и учится жить без Дзюбы, но топчется на месте
14 декабря 2021 14:00
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«ЗЕНИТ»

Оценка за осень: 4

Чемпион – один из самых сложных клубов РПЛ для оценки на дистанции. Если судить исключительно по результатам, то команда топчется на месте – ровно те же 38 очков после 18 туров, что и годом ранее, и третий подряд невыход из группы в Лиге чемпионов. Даже тот факт, что сине-бело-голубым наконец удалось пробиться в евровесну, нельзя назвать прорывом, поскольку стал результатом не усиления игры, а благосклонности жребия – столь слабого соперника, как «Мальме», просто не отвечающего уровню Лиги чемпионов, в прошлые сезоны в соперниках не было не было

Стабильное первое место в РПЛ тоже можно расценивать двояко. С одной стороны, команда стабильно лидирует в чемпионате и в большинстве очных встреч укатывает конкурентов – 3:2 с «Краснодаром», 1:0 и 2:0 с ЦСКА, 7:1 со «Спартаком», 4:1 с «Динамо». И в заключительном матче года питерцы половину игры тотально доминировали, а отпустили соперника только после потери половины ключевых игроков.

С другой стороны, питерцам заметно не хватает мотивации в матчах с командами ниже классом (ничьи с «Уфой», «Уралом» и «Ростовом», поражения от «Арсенала» и «Сочи») и вообще желания выкладываться на выезде – всего четыре победы в девяти гостевых играх. В результате команда очень много забивает (44 гола в 18 турах это 2,4 мяча за матч), но и стабильно пропускает (20), уступая по этому показателю ЦСКА, «Краснодару», «Локомотиву», «Крыльям Советов» и даже «Уралу».

То же касается и качества игры. Переход Сергея Семака на игру в три центральных защитника ничуть не ослабил атакующий потенциал команды, но неожиданно даже ухудшил действия у своих ворот. Показательно, что в 18 турах прошлого сезона сине-бело-голубые пропустили только 14 мячей – на шесть меньше, чем в этом году.

А кто из футболистов играет выше своего прошлогоднего уровня? Как минимум не прибавили Деян Ловрен, Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Вячеслав Караваев и даже Артем Дзюба. Любопытно, что с последним связано главное позитивное изменение в игре команды. Отказавшись от него в качестве главного орудия атаки, Семаку удалось сделать команду быстрее, мобильнее, непредсказуемее и, как следствие, интереснее и острее в атаке.

Все это стало возможно благодаря приходу лучшего игрока чемпионата и настоящего футбольного художника Клаудиньо, при котором расцвели его соотечественники Малком и Вендел. Показательно, что в топ-6 по оценкам Whoscored (в список лучших попали футболисты со средней оценкой от 7,0) четыре бразильца (трое упомянутых выше плюс Дуглас Сантос), Дзюба и Азмун. Но в форвардах нет уверенности – иранец уже за полгода до истечения контракта рвется в Европу, а россиянин слишком обидчив. Стоило ему потерять место в основе, и матч за золото с «Динамо» он предпочитает смотреть с мальдивских пляжей.

Впереди у «Зенита» важные кадровые решения. Стало ли решением вратарского вопроса приглашение Станислава Крицюка? Достаточно ли класса у Ловрена? Сколько еще на высоком уровне отыграет Ракицкий? Не слишком ли велика зависимость от бразильцев, которым свойственны перепады настроения? Можно ли обуздать энергию Дзюбы? Стоит ли удерживать Азмуна, чтобы летом отпустить бесплатно? А если нет, то кого пригласить ему на замену?

В общем, при всем подавляющем перевесе в РПЛ создается впечатление, что чемпион уперся в потолок и не имеет четкого представления, как сделать еще шаг вперед.

источник: «Советский спорт»
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