Дмитрий Селюк: Оставить Виторию было бы ошибкой, и не надо про первое место в группе Лиги Европы

- Накануне матча «Спартака» в Сочи активно вбрасывалась информация, что Витория остается. Мол, некоторые люди в руководстве, можно даже догадаться какие, впечатлены первым местом в группе Лиги Европы.

- Да, я видел, что пошла волна в поддержку Витории. Ощущение, что без коррупционной составляющей здесь не обошлось.

Теперь про работу Витории. Когда начинают приводить аргументы его успешной работы, что он занял 1-е место в группе Лиги Европы, это вызывает недоумение.

Для «Наполи» и «Лестера» этот турнир не так интересен. Интерес для них начинается на последних стадиях плей-офф, но до этой стадии еще нужно дойти. Шансы на выигрыш турнира не столь велики, что дает право сыграть в Лиге чемпионов. А у них идут полным ходом очень сложные чемпионаты своих стран, где расслабляться нельзя ни на минуту.

А уж Лига конференций для таких клубов – турнир дворовых команд. Например, тренер «Лестера» Брендан Роджерс признался, что совсем не следил за жеребьевкой Лиги конференций. Ему даже не интересно, кто достался в соперники его команде в этом турнире.

- Не могу согласиться, что «Лестер» или «Наполи» играли со «Спартаком» в полноги, но, что «Спартаку» откровенно повезло в обоих матчах с «Наполи», это факт. Повезло дико – в Москве должен был проиграть 2:5. а выиграл 2:1.

- И при этом, если б игрок «Легии» забил пенальти, «Спартак» был бы третьим и отправился в Лигу конференций. Селихов втащил команду на первое место. И эйфория всех захлестнула.

Считается, что тренеру надо дать время. Но я пока не вижу, что Витория преобразовал «Спартак», как-то наладил игру. Даже поляки из «Легии» говорили, как можно проиграть такой посредственной команде.

Посмотрите, на каком месте идет «Спартак» в РПЛ и что вчера было в Сочи. Вот вам и ответ.

Виторию надо однозначно убирать, оставлять его - ошибка. А про первое место в Лиге Европы мы уже все сказали.

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Ранее сообщалось, что вероятный новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прибудет в Москву 15 декабря, и в ближайшие дни подпишет контракт с клубом.