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С 1 июня 2022 года на стадион без FAN ID не попасть, теперь уже точно. Главное о принятом законе

Парламент принял закон о введении Fan ID для болельщиков.
С 1 июня 2022 года на стадион без FAN ID не попасть, теперь уже точно. Главное о принятом законе
17 декабря 2021 15:59
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Как футбольная (в первую очередь) общественность ни сопротивлялась, в пятницу 17 декабря Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Это значит, что теперь для того, чтобы приобрести билет на спортивное мероприятие, потребуется иметь соответствующую «персонифицированную карту для посещения спортивного соревнования», она же – паспорт болельщика.

ЧТО ТАКОЕ FAN ID?

Это электронный документ, хранящий историю действий его владельца на спортивных мероприятиях. Заявленная цель – идентификация всех присутствующих на стадионе для усиления мер безопасности при проведении соревнований.

КОМУ НУЖЕН FAN ID, И ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?

Паспорт болельщика должен получить каждый, кто попадает на территорию арены – от болельщиков и участников соревнований до их организаторов и обслуживающего персонала. Таким образом, он обязателен и для президента РФС Александра Дюкова, и для стюардов, и для сотрудников ЧОПа, и вообще всех-всех-всех, кроме, вероятно, сотрудников правоохранительных органов и дежурных машин скорой помощи. Оформить его можно на портале госуслуг.

КУДА НЕ ПУСТЯТ БЕЗ FAN ID?

В законе не установлен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной данная идентификация личности каждого болельщика и участника. Это задача правительства, которую оно будет решать «с учетом особенностей отдельного вида спорта и в зависимости от уровня проведения спортивного соревнования». Но ясно, что все официальные турниры уровня чемпионата России попадут в этот список.

Сообщается, что Fan ID необходимо будет предъявить при покупке билета и входе на стадион, а организаторы турниров (в чемпионате России по футболу это РПЛ) обязаны будут отправлять данные в единую информационную систему. Будет ли она создаваться с нуля или за основу возьмут ту, что действовала во время ЧМ-2018, решит кабинет министров.

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ FAN ID?

Да. В данный момент к основаниям в отказе или даже приостановлении действующего паспорта болельщика относятся следующие условия:

- болельщик/участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России;

- имеются данные о намерении совершить такие противоправные деяния.

Формулировки весьма расплывчатые, но можно не сомневаться – болельщики ЦСКА, на которых после матча с «Зенитом» были составлены протоколы об административном правонарушении, имеют минимум шансов вернуться на трибуны. При этом в выдаче Fan ID на Евро-2020 отказали корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову. Он связал это с участием в несанкционированных митингах в прошлом.

Обжаловать данный отказ/заморозку документа можно будет только в судебном порядке.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРОИГНОРИРОВАТЬ FAN ID?

Без него билет просто не продадут, а если обзавестись им иным способом, то не пропустят на стадион. Для тех редких случаев, когда и это не стало преградой, в законе существует строчка о том, что «нарушение порядка идентификации на официальном турнире повлечет ответственность в соответствии с законодательством РФ». Без конкретики, но рисковать явно не стоит.

КОГДА ЗАКОН ВСТУПИТ В СИЛУ?

1 июня 2022 года, то есть же по завершении текущего сезона РПЛ.

КАКОВА РЕАКЦИЯ НА ИНИЦИАТИВУ ВВЕДЕНИЯ FAN ID?

Тут все довольно просто. Все государственные и окологосударственные чиновники (то есть все официальные представители РФС, РПЛ и т.д.) публично выступали за введение паспорта болельщика. Как и депутаты Государственной думы, представители администрации президента, министерств спорта, внутренних дел и цифрового развития.

По другую сторону баррикад было подавляющее большинство болельщиков и независимых журналистов. Крайне редко высказывались за инициативу и сами участники соревнований, так что отчасти их можно записать в молчаливые противники. Тем не менее, их голоса не были услышаны.

Отметим также, что второе чтение данный закон прошел всего лишь день назад, 16 декабря.

КАК FAN ID ПОМОЖЕТ УСИЛИТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ?

В данный момент уже имеются прецеденты, когда болельщикам был запрещен допуск на спортивные мероприятия на основании их правонарушений в прошлом, но только по решению суда. Поэтому единственная серьезная разница при появлении паспорта болельщика заключается в том, что теперь воспрепятствовать проходу зрителей на матчи можно будет без судебного процесса. Напротив, в спорной ситуации именно болельщику придется доказывать в судебном порядке свое право посетить спортивное мероприятие. В этом плане жизнь правоохранительных органов действительно станет проще.

источник: «Советский спорт»
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