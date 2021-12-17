УЕФА ставит на Лигу наций? К турниру добавят 10 сборных Южной Америки. Новый формат - с 2024 года

Об этом сообщил вице-президент УЕФА Збигнев Бонек. Слова прославленного польского футболиста приводит ESPN. «Это последняя Лига наций в таком формате. Мы встречались с представителями Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ). С 2024 года к турниру присоединятся команды этого континента. Пока мы работаем над форматом нового турнира, так как расписание матчей национальных сборных надо вписать в определенные сроки, его нельзя перегружать слишком сильно», — заявил Бонек.

Если в Лигу наций, где выступают 55 европейских сборных, добавить южноамериканцев, то получится своего рода чемпионат мира. Не доставать будет разве что ведущих африканцев и сборной Мексики. Бразилию, Аргентину, Колумбию, Уругвай, Чили и Перу предполагается отправить в Лигу А, а Боливию, Парагвай, Венесуэлу и Эквадор – в Лигу B. При этом планируется, что все матчи будут проходить в Европе, чтобы сократить перемещения между континентами. Ведь большинство игроков южноамериканских сборной играют в европейских чемпионатах.

УЕФА и КОНМЕБОЛ ранее подписали расширенный меморандум о взаимопонимании до 2028 года. В рамках соглашений 1 июня 2022 года в Лондоне пройдет матч между чемпионом Европы сборной Италии и обладателем Кубка Америки Аргентиной. Кроме того, организации намерены открыть совместный офис в английской столице в следующем году.

Такие соглашения, как полагает ряд экспертов, стали ответом на попытки ФИФА продавить свои планы по проведению чемпионатов мира каждые два года, а не раз в четыре года, как это заведено. УЕФА и представители европейских лиг выступали с резкой критикой таких нововведений. Их довод заключаются в том, что футболисты ведущих клубов и так сильно перегружены, ЧМ раз в два года увеличит на них нагрузку. К тому же переход на новую систему поставит под угрозу привлекательность чемпионатов Европы. Если их сдвинуть в промежуток между ЧМ, то тогда каждый год будет крупный футбольный турнир. Это поставит под удар уже другие крупнейшие соревнования, отвлекая внимание зрителей и деньги рекламодателей.

Напомним, что Лига наций была основана в 2018 году, а ее основной задачей стала замена товарищеских матчей сборных на официальные игры. Все участники делятся на четыре лиги, в первых трех выступают по 16 команд, а в лиге D – семь слабейших (3 и 4 в группах). Соответственно в каждом из трех первых дивизионов образуются четыре группы, их победители в лигах B, C и D переходят по итогам розыгрыша рангом выше, а лучшая четверка лиги А встречается в финале четырех.

В 2021 году в финальной пульке играли сборные Италии, Бельгии, Испании и Франции, которая и стала победителем турнира. При этом все эксперты и болельщики отмечали, что в полуфиналах и финалах участники показали классный футбол, а в их составах играли сильнейшие футболисты.

Сборная России выступает в лиге В, а ее соперниками будут команды Исландии, Израиля и Албании. Может быть, доживем когда-нибудь и до бразильцев с аргентинцами.