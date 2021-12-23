Анастасия Пустовойтова: На поле стараюсь быть неприступной, железной леди

Да, пусть тот матч Анастасия Пустовойтова, теперь уже гордость нашего судейства, вспоминает с ужасом, главное - лед тронулся.

В этом году у Насти случился еще один значимый судейский дебют - финал женского футбольного олимпийского турнира. Пустовойтова стала главным арбитром на Олимпийский играх в Токио и первой девушкой-судьей из России, которой выпала такая честь. И надо сказать, что это назначение - большой успех в целом для всего российского судейства, а не только для женщин-арбитров в нашем футболе. Ведь до Насти всего лишь раз финал олимпийского (правда, мужского) турнира судил рефери из нашей страны. Это было в далеком 1980 году и звали судью Эльдар Азимзаде.

ЗРИТЕЛИ НА ТРИБУНАХ НУЖНЫ И СУДЬЯМ

- Одним словом как можете обозначить этот год для Вас?

- Одним точно не получится! (улыбается)

2021 год получился и трудным, и одновременно очень успешным. Трудным - из-за насыщенности графика и ковидных ограничений. Приходилось судить топовые матчи без зрителей, а без них грустно, футбол воспринимается совсем по-другому. Если говорить про успешную составляющую это года - мне повезло судить совершенно невероятные игры.

- То есть зрители на трибунах и для судей имеют значение?

- Конечно! Когда трибуны гудят, все в движении - это создаёт определенное настроение.

- А как же крики наподобие «Судью на мыло»?

- А я такого не слышу (улыбается). Особенно, в Европе. Там болеют немножко по-другому.

- Какие эмоции после Олимпиады? Не потускнели ещё?

- Эти эмоции ещё долго будут со мной. Вы поймите, попасть в заявку на матчи Олимпиады вообще сложно. А получить назначение на финальную игру - это особое доверие.

- Почему выбрали именно Вас? Там ведь были и другие - более опытные претендентки, которые давно судят мужской футбол.

- Да, в Токио подобралась очень сильная команда арбитров. Причём не только из Европы, но и со всех континентов, которые были представлены на Олимпиаде. Конкуренция среди судей была жёсткая. Поэтому на открывающих олимпийский турнир матчах надо было как можно меньше ошибаться. Причём не только у судьи не было права на ошибку, но и у его ассистента. Иначе шансы получить финальную игру были невелики. Но тут я хотела бы оговориться: каждая игра на олимпийских Играх - как финальная, напряжение и ответственность у судей колоссальные. Кроме того, когда ты видишь эти заветные олимпийские колечки, вообще очень сложно сдерживать волнение. И, конечно, было жаль, что на матчах не было зрителей.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

- Чем запомнилась финальная игра?

- Я вышла на поле и была в таком волнении, что почти ничего не соображала. Это было такое состояние… Не знаю, с чем его сравнить. Наверное, как предобморочное. Но и я, и моя бригада отработали на автомате, в хорошем смысле этого слова. Чтобы вы понимали, какая это степень напряжения - я до сих пор на физическом уровне не могу отойти от той игры. Со мной до сих пор та усталость, которую я испытала после финального олимпийского матча: без дополнительного времени и пенальти не обошлось. В общем, все выложились по полной. И когда после Токио я вернулась в Россию и получила назначения на матчи ФНЛ-1 и ФНЛ-2, скажу честно, эти судейства дались мне непросто именно с точки зрения физики. Действительно много сил оставила на Олимпиаде.

- Но главное - сбылась мечта отсудить на Олимпиаде.

- Определенно! Ведь следующие Игры только через 4 года, и непонятно, отберусь ли я туда. Все-таки мне уже не 18.

- А какие у судей возрастные ограничения?

- Не то чтобы какие-то строго определённые. Границ нет. Посмотрите, например, на нашего Владислава Безбородова. Он в идеальной физической форме. Конечно, женщинам сложнее. Но если ты следишь за собой, тренируешься, сдаёшь нормативы, ты можешь продлить свою карьеру. Понятно, что и ФИФА, и УЕФА заинтересованы в молодых, новых лицах, постоянно должно идти обновление, как и в любой футбольной команде. Поэтому, важно быть лучшим во всем.

- Есть какое-то тестирование у судей на физическую готовность?

- Конечно. Перед каждым турниром, в зависимости от степени его важности, мы сдаём определенные нормативы. Причем тесты мы сдаем наравне с мужчинами. Для нас нет никаких поблажек. Если ты вышла на поле, будь добра за всеми успевать. Если ты выбрала эту профессию, то - без вариантов. Если не получается, то лучше возвращайся в женский футбол. Но радует то, что все больше девчонок-арбитров приходят в мужской футбол и остаются там.

МУЖЧИНЫ К НАМ ПРИВЫКНУТ

- Если корректно так ставить вопрос… Проще судить в женском футболе или в мужском?

- Если вам интересно лично мое мнение, то мне очень нравится судить европейские ведущие клубы. Совсем недавно, например, мы закрыли сезон Лиги чемпионов среди женщин матчем «Барселона» - «Арсенал», где каталонский клуб одержал уверенную победу. Понятно, что мужская «Барселона» пока не очень выступает, но тем не менее, испанский клуб - это большое имя и большая история. По накалу, по борьбе, на стадион пришло 12 тысяч зрителей – это круто. Я получаю огромное удовольствие от таких матчей. Но для личностного роста, для развития мне нужны назначения на мужской футбол - ФНЛ, ФНЛ-2. Да, там бывает сложно и кипят свои страсти, но такие матчи много мне дают как судье. Конечно, женский и мужской футбол - это все-таки разные вещи.

- После судейства в России сложно перестраиваться на матчи европейских первенств?

- Единственная сложность для меня в нашем футболе - не каждый мужчина воспринимает тебя наравне с собой. Допустим, может подбежать тренер и в порыве сказать: «Да к кому я обращаюсь, что с тебя взять-то!» И мне приходится терпеть это, делать вид, что я этого не слышу, что мне безразлично. А потом, придя в раздевалку, после игры анализируешь это и думаешь: ну, вот почему так? Ты ведь не допустила ошибок, но все это выслушала... Понятно, что наша профессия всегда была и будет такой. Судьи всегда будут подвергаться давлению. Но когда ты ещё и женщина-судья - ситуация усугубляется. Так что хочется побольше уважения – в том числе в целом к судейской работе, вне привязки к гендерной принадлежности.

А так, женщин в мужском футболе с каждым годом будет все больше, и к этому постепенно все привыкнут. И если теперь вернуться к вопросу о судействе за рубежом, то там, конечно, работа выстроена совсем по другим принципам и на другом уровне. Мы путешествуем бизнес-классом, нас встречают как vip-персон, некоторые страны предоставляют полицейский кортеж, когда мы едем на игру, продуманы любые мелочи. Так что тебя ничто не отвлекает, ты полностью сфокусирован только на предстоящем матче.

НЕ ЖАЛУЮСЬ НА ВАР – ЭТО НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ!

- Поговорим о самом непростом для вас матче в мужском футболе?

- Да, «Чертаново» - «СКА-Хабаровск». Там было много спорных моментов и в конце надо было назначать 11-метровый удар, но, к сожалению, я этого не увидела.

- Как переживаете свои судейские ошибки?

- Раньше я уходила в себя, занималась самокопанием. Но всё приходит с опытом. Сейчас я отношусь к этому более философски.

- Ваше отношение к ВАР? Некоторые до сих пор считают ВАР злом для футбола, который ломает и замедляет игру.

- Вы смотрели фильм «Рука бога»? Помните момент, когда Марадона забил рукой? Вы хотите такие голы? Я лично я не хочу.

- Но ведь это было красиво...

- Прежде всего, это нечестно. В футбол руками не играют. Вспомните, например, гол рукой Тьерри Анри во время стыкового матча со сборной Ирландии (отборочный турнир ЧМ- 2010 - Прим. ред.). Его засчитали, и он вывел сборную Франции в финальную часть. Но разве это было справедливо? Я представляю, что тогда чувствовали ирландские болельщики - они видели игру рукой и - засчитанный гол! И когда потом Анри жаловался в интервью, что на него обрушился шквал негодования и к нему отнеслись так, как будто он кого-то убил - ничего удивительного. Я уже два года работаю с ВАР и понимаю, насколько это важный инструмент, чтобы избегать подобных грубых ошибок. А жалобы на то, что ВАР замедляет игру… Я считаю, что просто нам всем нужно привыкнуть к этому. И еще немаловажный момент: многим болельщикам почему-то кажется, что сидеть на ВАР - это просто. Но это совсем не так! Мне, например, проще в поле работать, чем быть ответственной за ВАР.

- Но ведь после внедрения ВАР судейских ошибок меньше не стало...

- Нам всем нужно время. Мы только начинаем работать с этой системой. Дальше все будет гораздо лучше, поверьте. Да и потом, все новое всегда пугает.

МАТЧ – ЭТО СПЕКТАКЛЬ

- А как Вы относитесь к симуляциям в мужском футболе? Некоторым судьям проще этого не замечать...

- Симуляция симуляции рознь, конечно. Но я не люблю, когда меня обманывают. А ещё больше мне не нравится, когда специально затягивают время. От чего мы все кайфуем в футболе? От голов, от каких-то интересных игровых ситуаций. А когда команда целенаправленно тянет резину, чтобы удержать счет - это неинтересно ни нам, судьям, ни тем более болельщикам. Не будем забывать, что в первую очередь мы играем в футбол именно для них. Футбольный матч - это как спектакль, и его лучше не портить плохой игрой.

- Вам нравится карточки показывать?

- Не могу сказать, что мечтаю показать кому-то красную или что получаю от этого удовольствие. Карточки - это инструмент управления. И, конечно, когда ты заканчиваешь матч, и у тебя ни одной красной, ни одной желтой - это, можно сказать, признак мастерства, и судьи, и футболистов. Тут другой есть момент: раньше у меня бывало так, что я могла пожалеть кого-то из игроков. Видишь фол, кажется, что он не очень грубый, а потом на видео смотришь разбор матча и понимаешь, что зря желтую не показала. Теперь, с опытом, пришло понимание того, что жалость надо оставлять для других моментов. Лучше быть неприступной, железной леди: раз в правилах так написано, то получай, то, что заслужил.

- Часто футболисты вступают с вами в спор на поле?

- Как правило, когда готовимся к матчу, изучаем всех проблемных игроков. Обязательно анализируем, как ведут себя команды, проигрывая. А также психологические характеристики футболистов. Мы должны знать такие вещи перед выходом на поле. Например, что в нападении играет импульсивный футболист, который любит падать, зарабатывать пенальти и прочее.

- Случалось ли под давлением футболиста отменять карточку?

- Такого в моей практике еще не было. Футбольная история знает всего несколько подобных случаев, когда игрок подходил к судье и просил отменить пенальти в пользу своей команды, признаваясь, что сам намеренно обострил ситуацию. Этим футболистам хочет аплодировать и кричать «Браво!» Таким поступком они не только возвращают некую футбольную справедливость, но и спасают арбитра, который за неправильно назначенный пенальти теряет очки своей результативности и шансы на успешную карьеру.

- Вы злопамятный судья?

- С детства так повелось, что долго я не обижаюсь. И возвращаясь к моей работе в мужском коллективе: я вынуждена что-то фильтровать, отбрасывать, как бы мне неприятно ни было. Бог простит, и я прощу.

- Вы сегодня в тройке лучших судей мира. Есть ощущение, что отношение к Вам в мужском футболе за последнее время изменилось, стало более уважительным?

- Безусловно, стали уважать больше. Я стала часто слышать от мужчин с профессиональным статусом и опытом, что они ценят мою работу. Могу с уверенность сказать, что я в целом изменила отношение ко всем женщинам-судьям. И это дорогого стоит. Но есть и другая сторона медали. Вы должны понимать, сколько сил на это потрачено и как сложно удерживать такой высокий уровень.

У СУДЬИ НЕТ ПОЛА

- Вы считаете, Вам больше приходится учиться, чем мужчинам-судьям?

- Не сказала бы. Много учиться сейчас приходится всем. Например, я и Сергей Карасев - мы входим в элитную категорию судей и повышать свой уровень знаний нам нужно одинаково интенсивно. И потом, поймите, сколько бы я ни училась, всегда найдётся кто-то, кто посчитает, что я занимаю чье-то место. Главное, что я сама для себя знаю, что это не так. Назначения на мужские матчи мне нужны, чтобы повышать уровень. И помимо всего прочего, без ВАР-обучения в элитную категорию судей сегодня ты не попадешь.

- Сегодня принято использовать феминитивы, чтобы не дай бог никого не обидеть. Не автор, но авторка, не арбитр, но арбитрисса? Вы хотели бы, чтобы Вас так называли?

- Нет, точно нет! (смеется) Я - футбольный арбитр и никак иначе. Как сказал Пьер Луиджи Коллина - у судьи не может быть пола.

- Вам регулярно надо подтверждать знание английского языка?

- Летом мы всегда сдаем в УЕФА тесты на знание правил. И они на английском языке, естественно. Кроме того, разборы матчей, лекции - все это тоже на английском. Я даже не представляю, как можно сегодня без знания английского работать судьёй.

- Еще один язык освоить не хотите?

- Я пробовала выучить французский, но все, что я могу сегодня - это купить себе в Париже круассан и пожелать всем хорошего дня. Поэтому всем молодым девчонкам, которые начинают свой путь в судействе, хочется настоятельно рекомендовать учить язык. И не один!

- Стать судьей - это был продуманный план?

- Это был экспромт. Я решила попробовать. И сначала не получилось: не сдала правила и осталась на второй год.

- То есть Вы даже не загадывали, что когда-то будете судить мужские команды?

- Честно, я этого и не планировала. После судейства на молодежном первенстве я подошла к своему тогдашнему руководителю Роберто Розетти, и сказала, что не хочу больше судить мужской футбол. Но потом жизнь заставила. Хочешь быть успешным судьёй - надо работать в мужском футболе.

- Эталон судьи для вас существует?

- Нет.

- А как же Пьерлуиджи Коллина?

- Человек сумасшедшей харизмы, конечно. Он, кстати, сейчас наш руководитель (глава судейского комитета УЕФА - Прим. ред.). А в жизни он абсолютно простой человек. Которого все, всегда и везде узнают.

- Футболисты борются за кубки и медали. А награждают ли лучших судей?

- Конечно, у нас есть свои медали. На Олимпиаде вручали. Правда, не такие красивые, как у спортсменов. Также судей награждают после каждого турнира под эгидой ФИФА.

ДОМА ЖДЕТ ЛЕЗВИЕ

- Буквально за каких-то два-три года Вы оказались в обойме самых востребованных судей. О чем теперь мечтать Анастасии Пустовойтовой?

- Впереди чемпионат Европы у девушек, который пройдет в Англии. Затем, в 2023 году - женский чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии. Конечно, хотелось бы туда отобраться. Плюс, не откажусь ещё от одного финала Лиги чемпионов. И одна из главных мечт - премьер-лига. Очень хочется там себя попробовать.

- Противостояние каких команд хотелось бы отсудить?

- Естественно, самое интересное - это дерби. Но эти встречи судить не так просто, как кажется. В любом случае, я буду рада любым командам и надеюсь, они также будут рады мне (смеется).

- Футбол для своего удовольствия смотрите?

- Футбол у меня буквально везде. Не получается для удовольствия. Потому что смотрю не на команды по большей части, а на судей. Многих из них знаю, за работой Сергея Карасева, например, постоянно слежу.

- Есть ли у судей время на отдых?

- По большому счету, нет. Только в декабре можно позволить себе какую-то перезагрузку. Собираюсь улететь ненадолго, а в остальное время настроение будет создавать мой четвероногий друг.

- У него, наверняка, футбольная кличка?

- А вот и не угадали. Его зовут Блейд, что значит «лезвие» по-английски, потому что характер такой.