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Алексей Сафонов: Дзюба не прижился в «Спартаке» и в «Зените» не стал своим. А «Рубину» поможет

Известный футбольный менеджер Алексей Сафонов считает, что переход Артема Дзюбы в «Рубин» совершенно реален, и пойдет на пользу казанской команде и самому форварду.
Алексей Сафонов: Дзюба не прижился в «Спартаке» и в «Зените» не стал своим. А «Рубину» поможет
26 декабря 2021 13:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

- Появилась информация, что Дзюба может перейти в «Рубин». Что об этом думаете?
- У Дзюбы неплохие отношения со Слуцким, для нашего чемпионата это очень хороший нападающий. Так что все вполне реально.

В последнее время Дзюба получает все меньше игрового времени. Да, и отношения в Питере у него не очень сложились. В «Спартаке» стал изгоем и в «Зените» своим не стал.

- Была информация, что Семак вовсе не против его ухода…
- А почему он должен быть против? У них явно натянутые отношения. Все же видели, как Дзюба вышел на замену, не помню, с кем «Зенит» играл, и тут же забил переломный гол. А потом показывал Семаку, что я должен быть здесь, на поле. Вся страна это видела. Зачем Семаку это нужно?

Тем более, ему говорят: уберешь Дзюбу – возьмем тебе какого-нибудь бразильца. Вон, Клаудиньо здорово играет, приятно смотреть.

- Как может отнестись к этой истории руководство клуба?
- Как оно может отнестись, если хороший игрок с зарплатой 3,5 млн евро сидит на лавке? Давайте, я трех своих родственников посажу с хорошей зарплатой на лавку «Зенита». Понимаю, что Газпром – мечты сбываются. Но не настолько же.

Ракицкий - умный парень, уже заявил, что готов на понижение зарплаты. Когда его агент начал ставить ультиматум «Зениту»: мол, до Нового года ничего не ответите, будем рассматривать другие варианты. Сам Ракицкий понимает, что очередь за ним не стоит, и от добра не стоит искать другого добра.

- Разумное поведение…
- И потом, как могут болельщики уважать Дзюбу, когда его команда бьется в мороз с «Динамо», а он выкладывает фотографии с Мальдивов. За такие вещи в серьезных клубах вообще-то штрафуют на приличную сумму. Роналду такие вещи себе не позволял. А игрок сборной Италии прилетел на финал Евро-2020 в Лондон на костылях, поддержать партнеров.

- Да, «Рубин» Дзюба безусловно усилит…
- Конечно, усилит, и еще станет звездой КВН.

- Что «Рубину» делать с его зарплатой?
- Если Дзюба хочет играть – пойдет на понижение. Он же не молодеет.

источник: «Советский спорт»
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