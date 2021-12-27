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«Поступок труса, а не мужчины». Тренер соперника сборной России не может сбежать из Польши

Паулу Соуза договорился с «Фламенго», но вдруг не смог договориться с польской федерацией футбола о расторжении контракта.
«Поступок труса, а не мужчины». Тренер соперника сборной России не может сбежать из Польши
27 декабря 2021 13:36
автор: Артем Зибрак
автор фото: Marca

Сколь неожиданные, столь и любопытные события происходят в стане соперника сборной России по стыковым матчам за выход на чемпионат мира. Главный тренер поляков, с которыми нам играть в «Лужниках» 24 марта, собрался в Бразилию.

В последние сообщения об этом приняли лавинообразный характер, хотя первые новости появились еще неделю назад. Тогда СМИ расходились во мнении – идет ли речь об «Интернасьонале» (второе место в прошедшем сезоне) или финишировавшем вторым «Фламенго». Более того, второй клуб в российской прессе упоминался на фоне интереса к экс-тренеру «Спартака» Рую Витории. «Стервятники» вроде бы составили шорт-лист португальских тренеров, в котором Витория считался фаворитом, поскольку был единственным, кто не обременен контрактными обязательствами.

Тем более лихо оказался закручен этот сюжет, поскольку красно-черные все-таки остановили выбор на Соузе. Журналист Николо Скира даже уточнил, что стороны согласовали двухлетний контракт с опцией продления еще на год. Желание тренера покинуть сборную подтвердил и президент польской федерации футбола Цезари Кулеша, отказавший просителю.

«Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что хочет расторгнуть контракт с Польским футбольным союзом по соглашению сторон из-за предложения другого клуба. Это крайне безответственное поведение, не соответствующее прежним заявлениям тренера. Поэтому я категорически отказался», - заявил Кулеша.

Казалось бы, на этом инцидент исчерпан, но если задуматься, то теперь маловероятно, чтобы ситуация разрешилась мирно. Хотя бы потому, что в Польше сильно недовольны поступком тренера. Его жестко критикуют все, кому не лень, а местный журналист Мацей Васовски даже назвал Соузу трусом.

«Дорогой Паулу Соуза, спасибо, что был честен и показал свое истинное лицо. Ты никогда не был достоин работы со сборной Польши. Ты уходишь перед важнейшими матчами. Позор. Поступок труса, а не мужчины», - заявил Васовски.

Недовольство тренером настолько велико, что не станет неожиданностью, если федерация все-таки сама отправит его в отставку. Согласитесь, не очень логично удерживать тренера, максимально немотивированного продолжать работу. В том числе и потому, что ему достаточно начать проигрывать все подряд, чтобы наконец получить желанную свободу, а у команды решающие матчи в стыках к ЧМ-2022 и важные матчи в Лиге наций в июне. Стоит ли рисковать? И как футболисты будут реагировать на тренера после такого демарша?

В то же время сложно представить, чтобы тренера смогли удержать насильно. Бывший президент местной федерации футбола легендарный Збигнев Бонек рассказал, что контракт Соузы составлен таким образом, что не допускает его досрочного расторжения.

«Контракт с Соузой составлен очень умно и не допускает никаких лазеек. Там не прописаны никакие условия для его досрочного расторжения, хоть за полмиллиона евро, хоть за другую сумму. Единственный вариант — это желание нашей федерации, но тут Соуза выбрал неправильный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго»», - заявил Бонек.

Однако есть впечатление, что это не исчерпывающий ответ. Любой трудовой договор носит гражданско-правовой характер. Это значит, что в случае решения тренера (или любого другого работника) перестать его исполнять, его можно наказать, но насильно заставить работать. А поскольку речь не идет об уголовном преследовании, максимум, что можно сделать – выкатить через суд адский штраф и запретить через ФИФА заниматься профессиональной деятельностью. Второе для Соузы опаснее (хотя и тут есть лазейки), а вот деньги на штраф вполне могут предоставить во «Фламенго», если действительно так заинтересованы в 51-летнем наставнике.

Таким образом, после произошедшего сохранение Соузы во главе сборной Польши пойдет во вред всем сторонам, тогда как расставание – максимально логичный шаг. Силой тренера не удержать, а рисковать чемпионатом мира ради каких-то принципов странно, даже если учесть, что поступок Соузы не делает ему чести.

Португалец возглавил сборную Польши менее года назад, сменив на этом посту Ежи Бржечека. Под его руководством команда с одним очком финишировала на последнем месте в группе Евро-2020 (после Швеции, Испании и даже Словакии) и на второй строчке в квалификации ЧМ-2022, всего в двух очках от Албании и трех – от Венгрии. Причем 12 очков из 20 поляки набрали в матчах с Андоррой и Сан-Марино, а в заключительном туре проиграли дома венграм – 1:2. Так что цепляться за Соузу у федерации особых причин нет, кроме разве что мести за понесенное оскорбление.

В качестве наблюдения добавим, что Соуза в среднем работал с каждой командой около года. Он трудился в родной Португалии (ассистент Карлуша Кейруша в сборной), Англии («КПР», «Суонси», «Лестер»), Венгрии («Видеотон»), Израиле («Маккаби», Тель-Авив), Швейцарии («Базель»), Италии («Фиорентина»), Китае («Тяньцзинь Тяньхай»), Франции («Бордо») и Польше. А вот Бразилии в его биографии пока еще нет. Это пробел, который необходимо заполнить.

источник: «Советский спорт»
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