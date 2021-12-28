Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Понсе в «Дженоа», Сергеев вместо Дзюбы, Мхитарян и «Краснодар». Обзор трансферных новостей

С каждым днем сообщений о потенциальных трансферах с участием российских клубов все больше. «Зенит» готовится подписать Сергеева, а «Дженоа» может приобрести у «Спартака» Понсе.
Понсе в «Дженоа», Сергеев вместо Дзюбы, Мхитарян и «Краснодар». Обзор трансферных новостей
28 декабря 2021 15:48
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

«ЗЕНИТ»

Пришли: Сергеев («Крылья Советов»), Альберто («Интернасьонал»), Кабрал («Базель»), Альварес («Пеньяроль»), Фариас («Колон»), Адамов, Кузьмичев (оба – «Урал»), Хайкин («Буде-Глимт»), Вити («Эмполи»), Медина («Бока Хуниорс»)*

Ушли: Азмун («Лион», «Эвертон», «Ньюкасл»), Дуглас Сантос («Фламенго»), Дзюба («Рубин»), Одоевский, Кравцов (оба – «Нижний Новгород», в аренду)

В первую очередь питерцы планируют закрыть вопрос по нападающим. У Сердара Азмуна и Артема Дзюбы летом истекают контракты, и надо искать им замену уже сейчас. Первым новичком может стать Иван Сергеев из «Крыльев Советов». Он уже проходит в Санкт-Петербурге медобследование. А вот Юри Альберто, о котором писали ранее, не хочет переезжать в Россию. За ним следят «Арсенал», «Милан» и «Барселона».

После подписания контракта с Сергеевым клуб, вероятно, отпустит одного из нападающих. В гонку за Азмуна включился «Ньюкасл», а на Дзюбу претендует «Рубин». За каждого из футболистов «Зенит» может выручить около 3 млн евро.

Также питерцы рассматривают возможность усиления и других линий. Они заинтересованы в российском вратаре норвежского «Буде-Глимта» Никите Хайкине, в сделку по которому готовы включить возвращающегося из аренды Александра Васютина, защитнике «Эмполи» Маттиа Вити (по нему собирают информацию) и полузащитнике «Бока Хуниорс» Кристиане Медине. К последнему интерес также проявляют ПСВ и «Вильярреал», а питерцы готовы заплатить 6 млн при сумме отступных в контракте в размере 12 млн.

«ДИНАМО»

Пришли: -

Ушли: Захарян («Реал»)

Появилась информация о том, что спортивный директор «Реала» Предраг Миятович ведет работу над летним трансфером Арсена Захаряна. Якобы агент Луки Модрича Владо Лемич в ноябре уже прилетал в Москву для общения со спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем. Сумма трансфера может составить 20-25 млн. В то же время представитель Захаряна Геннадий Голубин назвал эту новость «фейковым вбросом».

«СОЧИ»

Пришли: -

Ушли: Маммана («Ривер Плейт»), Кассьерра

Арендованный у «Зенита» защитник Эмануэль Маммана хочет вернуться в «Ривер Плейт», воспитанником которого является. Его контракт с питерцами истекает летом, поэтому у него есть шанс отпроситься на родину уже в январе.

Классная игра нападающего Матео Кассьерры привлекла к нему внимание со стороны клубов из Шотландии и МЛС, но подробности неизвестны.

ЦСКА

Пришли: Лантратов («Химки»), Кекчю («Фейенорд»)

Ушли: Гогуа (без клуба), Васин («Химки»)

Армейцы не прочь провернуть парную сделку с «Химками». Их интересует вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов, а в обратном направлении может проследовать защитник Виктор Васин. Трансфер Лантратова оценивается в 3 млн, на него также претендует «Локомотив», находящийся в поиске замены травмированному Маринато Гилерме.

Также красно-синие следят за полузащитником «Фейенорда» Оркуна Кекчю. Голландцы не против расстаться с футболистом, но в гонке помимо ЦСКА участвуют «Фиорентина», «Рома» и «Аталанта».

«КРАСНОДАР»

Пришли: Намли («Колорадо», из аренды), Ботхейм («Буде-Глимт»), Портеус («Хиберниан»), Кастельянос («Нью-Йорк Сити»)

Ушли: Кабелла («Бешикташ»)

«Быки» подписали четырехлетний контракт с нападающим «Буде-Глимт» Эриком Ботхеймом. По разным данным его трансфер обошелся в 5-8 млн без учета бонусов в размере 2 млн. Этот трансфер прокомментировал даже товарищ Ботхейма Эрлинг Холанд. «Поздравляю, Эрик! Береги его, «Краснодар», - написал он в сториз инстаграма. По утверждению одного из первых тренеров Ботхейма Микала Асеруда, краснодарцы опередили клубы из Италии и Бельгии.

«ЛОКОМОТИВ»

Пришли: Мампасси («Шахтер»), Лантратов («Химки»)

Ушли: Смолов, Рыбус

Зимой «Локо» могут покинуть возрастные футболисты, не вписывающиеся в новую концепцию построения команды, Федор Смолов и Мацей Рыбус. Первого ждут в МЛС и Испании, на второго претендуют клубы из Франции и Германии.

Переездом Смолова в США занимается один из ведущих североамериканских агентов (преимущественно хоккейный) Дэн Мильштейн, в числе клиентов которого Никита Кучеров и Андрей Василевский. Мильштейн утверждает, что МЛС для форварда в приоритете.

«АХМАТ»

Пришли: Раванелли («Шапекоэнсе», из аренды), Мбенг («Динамо» Мн, из аренды)

Ушли: -

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Пришли: -

Ушли: Зеффан (без клуба), Сергеев («Зенит»), Пруцев («Спартак»)

«СПАРТАК»

Пришли: Хлусевич («Арсенал»), Свинов («Факел»), Николсон («Шарлеруа»), Боженов, Глебов (оба – «Ростов»), Классен («Тироль»), Пруцев («Крылья Советов»), Мурильо («Андерлехт»), Мхитарян («Рома»)

Ушли: Ребров (приостановил карьеру), Тиль («Эвертон»), Понсе («Дженоа»)

Красно-белые приобрели ямайского нападающего «Шарлеруа» Шамара Николсона. Стоимость трансфера составила 10 млн. Также им приписывают интерес к полузащитнику «Крыльев Советов» Даниле Пруцеву, выступавшему с Наилем Умяровым за «Чертаново». Сообщается, что стороны уже согласовывают детали перехода.

Косвенно это подтверждает сообщение пресс-службы о том, что переход Данилы Глебова из «Ростова» не состоится. Об интересе к этому игроку ранее сообщал его агент Павел Банатин. Также в клубе опровергли информацию об интересе к защитнику «Андерлехта» Майклу Мурильо.

Итальянские СМИ сообщают также о попытках красно-белых подписать контракт с полузащитником «Ромы» Генрихом Мхитаряном, с которым римляне не планируют продлевать соглашение. При этом сам футболист хотел бы продолжить карьеру в серии A. Любопытно, что к нему обратились и из «Краснодара», но с целью пригласить его на пост директора по завершении карьеры.

В то же время «Дженоа» включил Эсекиэля Понсе в шорт-лист нападающих. В нем также значатся Йорген Ларсен («Гронинген»), Жордан Сибачо («Янг Бойз») и Игнасио Пуссетто («Удинезе»).

«РУБИН»

Пришли: Апшацев («Томь»), Дзюба («Зенит»)

Ушли: Шатов (приостановил карьеру), Кварацхелия («Вест Хэм»)

Фаворитом за полузащитника Хвичу Кварацхелия называется «Вест Хэм», в составе которого уже числятся экс-спартаковец Алекс Крал и экс-армеец Никола Влашич. Лондонцы готовы выплатить за него необходимые 15 млн.

«АРСЕНАЛ»

Пришли: Громыко (БАТЭ, из аренды)

Ушли: Хлусевич («Спартак»), А. Денисов (СКА-Хабаровск)

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»

Пришли: Жирков (без клуба), Одоевский, Кравцов (оба – «Зенит», в аренду)

Ушли: Бумаль, Галаджан, Синицын, Могилевец (все – без клуба)

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о том, что клуб сделал предложение Юрию Жиркову, последним клубом которого был «Зенит». Переговоры продолжаются. Также Измайлов сообщил об интересе к двоим воспитанникам питерского клуба Даниилу Одоевскому и Кириллу Кравцову. Они могут прийти в аренду.

«РОСТОВ»

Пришли: Боженов («Химки», из аренды), Джебов (УОР №5), Кнудсен («Лиллестрем»), Покатилов (Кайрат»)

Ушли: Мамаев («Химки»), Рудаков («Хонка», в аренду), Боженов, Глебов (оба – «Спартак»)

Ростовчане подписали контракт на 4,5 года с полузащитником «Лиллестрема» Магнусом Кнудсеном. Он обошелся клубу примерно в 1 млн.

«УФА»

Пришли: -

Ушли: Агаларов («Базель»)

По утверждению гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, к нападающему Гамиду Агаларову проявляет интерес «Базель», но до переговоров дело пока не дошло.

«ХИМКИ»

Пришли: Мамаев («Ростов»), Васин (ЦСКА)

Ушли: Боженов («Ростов», из аренды), Лантратов (ЦСКА, «Локомотив»)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Самая красивая гимнастка показала жаркие фото на КарибахАвербух обратился к Туктамышевой после ее провала на чемпионатеАвербух не смолчал после краха Туктамышевой на чемпионате
Есть первая победа, но опять с ошибками и с нервами. Как Россия раскатала Швейцарию на МЧМ
В своем втором матче на молодежном чемпионате мира российская сборная одержала первую победу, испытав немало проблем с командой Швейцарии (4:2).
Левандовски снова прокатили с призом лучшему футболисту года. Но теперь — за компанию с Месси
В Дубае состоялось награждение футбольных лауреатов 2021 года по версии Globe Soccer.
Зарема в телеграме, Губерниев с «коньяком для Бузовой» и неискренний Дзюба. Мастера хайпа-2021
Спортивный 2021 год был бы не таким ярким, если бы его не раскрашивали своими высказываниями популярные спикеры. Мы выбрали тройку самых острых на язык. Причем возглавила наш рейтинг дама – супруга босса «Спартака» Леонида Федуна.
Гонка в небо — время Большунова! На «Тур де Ски»-2021/22 русский суперлыжник может установить рекорд
Во вторник 28 декабря в Швейцарии начинается крупнейшая лыжная многодневка «Тур де Ски». Она завершится 4 января традиционным подъемом на жуткую итальянскую гору Альпе-де-Чермис.
Мощные трансферы «Спартака» и ответ Евсеева Журовой про Мальдивы в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости недели в картинках.
«Да какая я звезда?» Никита Гусев — о подвиге Пхенчхана, Олимпиаде без НХЛ и камбэке в СКА
Есть Мичков и русский характер, но этого маловато будет. Выводы из матча Россия — Швеция
В стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею россияне проиграли «Тре Крунур» - 3:6, оставив двоякое впечатление от своей игры.
У Мичкова залетало всё, у наших вратарей — увы, тоже… Как Россия начала МЧМ с поражения от Швеции
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде сборная России уступила шведам со счетом 3:6, провалив игру в неравных составах.
«Компенсация» за Туктамышеву? А что за анекдот с Муравьевой? В заявке сборной России на Евро нахимичили
Исполком ФФККР утвердил список фигуристов, которые будут представлять Россию на чемпионате Европы в Таллине с 12 по 16 января. Если никто из команды не провалится на ЧЕ, этот состав поедет затем и в Пекин на Олимпийский игры.
«Повторяй себе: я — Гладиатор!» Шесть шагов к полному отказу от спиртного на Новый год
Отказаться от алкоголя на Новый год не так сложно, как кажется, говорит психолог Виталий Кашлаев. Наградой за воздержание станут нормальное самочувствие, здоровая голова и чувство морального превосходства над «слабаками, которые пали перед соблазнами плоти».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика