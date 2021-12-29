Дмитрий Селюк: «Зенит» делает ошибку с переходом Сергеева, Семаку нужно найти общий язык с Дзюбой

- Появились новости, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев проходит медосмотр в «Зените». Похоже, скоро будет подписан контракт с форвардом. На мой взгляд, Сергеев не равноценная замена Азмуну и Дзюбе.

- Считаю, что «Зенит» делает ошибку. Этот переход ничего не даст футболисту и клубу.

- Почему?

- Для Сергеева единственный плюс в том, что вырастет его зарплата. А «Зениту» этот переход ничего не даст. Футболисты «Крыльев» долго играют вместе, они еще в «Чертаново» играли. Это сыгранная команда, играет в привлекательный футбол. При этом в нынешнем сезоне Сергеев забил шесть голов и два из них с пенальти.

Да, он россиянин. Но «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов, а Сергеев игрок не уровня Лиги чемпионов. И если команда хочет играть в еврокубках и проходить далеко, она должна искать форвардов в Европе. При всей моей любви к российским футболистам. Такова объективная реальность. Дзюба в этом плане последний из могикан, который может играть на достаточно высоком уровне. С ним на сегодня из российских форвардов никто не может сравниться.

- Согласен по поводу Дзюбы, но, похоже, у Семака с ним не сложились отношения. Плюс, видимо, создает излишнюю турбулентность в команде.

- Если уйдет Дзюба, а еще и Азмун, «Динамо» станет чемпионом. Но если Семак хочет что-то выиграть, он должен находить общий язык с игроками, в том числе, и с Дзюбой.

Возможно, Дзюба по частоте упоминаний, по созданию информповодов затмевает Семака. Я хорошо знаю Сергея, он - бесконфликтный парень и с Дзюбой должен найти общий язык.

Дзюба - лидер, он может повести за собой. Если он уйдет, кто будет вести команду?

- Ловрен…

- Да ну, какой Ловрен? Если хорват уйдет, никто этого даже не заметит. Если Дзюба уйдет, во-первых, команда потеряет очень хорошего нападающего а, во-вторых, он дает харизму.

А Сергеев посидит на лавке, потом отправится в аренду. Он может пропасть, как футболист. Игроки уровня Сергеева не для «Зенита».

Не хочу ничего плохого сказать про Сергеева, он хороший футболист, но «Зенит» не для него.