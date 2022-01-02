Андрей Калайчев: Переход Смолова в «Динамо» – тот редкий случай, когда есть только победители

– Предстоящий переход – тот редкий случай, когда есть только победители, а проигравших нет. В том смысле, что всем это пойдет на пользу: и самому игроку, и «Динамо», и «Локомотиву».

«Локо» омолаживается, ему и так надо было искать перспективного растущего форварда, да и, насколько понимаю, разгрузить ведомость, «Динамо» с его молодыми нападающими Грулевым и Тюкавиным, напротив, нужен был человек впереди еще и опытный, а Федору требовалось сменить обстановку, в «Локомотиве» он начал немного закисать, собирался даже за границу, плюс бело-голубые – родной клуб. А ради возвращения в родные команды игроки часто даже на понижение зарплаты идут.

«Локо» надо сказать Смолову спасибо, он на каком-то этапе помог, это однозначно, но в последнее время у него не заладилось, может в схему тренера просто не вписывается. Недаром «Локомотив» уже давно ищет форварда на перспективу.