Зидан будет тренировать Месси, если тот летом не сбежит из Парижа

Зидан возглавит парижан после окончания этого сезона. В последнее время все чаще были слышны разговоры, что только легенда уровня Зидана может совладать с перенасыщенным звездами «ПСЖ».

У Маурисио Почеттино это не очень получается, видимо, для некоторых игроков он недостаточно авторитетен.

Например, Лионель Месси всем своим поведением показывает, что этот тренер для него не авторитет. В нынешнем сезоне он пропустил уже кучу матчей Лиги 1 по разным причинам. Например, в течение всего первого круга Лео периодически отправлялся за океан, чтобы сыграть за сборную вначале на Копа Америка, который, наконец, выиграл, затем, чтобы сыграть в отборе к ЧМ-2022.

И каждый раз после возвращения находились причины, что Лео не сможет выйти на поле в ближайшем матче чемпионата Франции – то ссылался на усталость, мол, не до конца восстановился после игр за сборную, то на микротравму, то на недостаточную форму. Все это не мешало ему успешно играть за сборную.

Месси пришел в Париж за Кубком чемпионов, вот его главная цель. А чемпионат Франции «ПСЖ» с таким-то составом выиграет и без него.

И еще напомню один эпизод, характеризующий трудности взаимоотношения Почеттино и «волшебника». В одном из матчей тренер посмел заменить Лео, тот всем своим видом показал, насколько он недоволен таким решением. Прошел в направлении скамейки мимо Почеттино, и что-то нелицеприятное отпустил в его адрес.

Пресс-служба парижан скандал замяла, мол, возникло небольшое недопонимание, никакого конфликта нет - мир, дружба, жвачка.

Тяжело Почеттино управляться с этим звездным десантом в Париже. Это очевидно. Также приходилось несладко в «ПСЖ» и Томасу Тухелю, в чем он сам признавался после отъезда в Лондон.

Ну а самого Почеттино настойчиво сватают в «Манчестер Юнайтед». И это очень вероятный и приемлемый вариант для аргентинца.

Команду лихорадит – игра совсем разладилась, пишут и о склоках между игроками. Тем более, Ральф Рангник в Манчестере в любом случае только до лета.

Итак, Зидан может встретиться с Месси, с которым они были много лет непримиримыми соперниками в чемпионате Испании. Очевидно, что к такой легенде Лео будет относиться с уважением. Но вот только вероятность их встречи не так высока.

Появилась информация, что Месси очень рассчитывает выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В противном случае, он покинет Париж. Это очень похоже на правду. Но учитывая, как играет «ПСЖ» в этом сезоне, при нынешних «Баварии», «Ман Сити», «Ливерпуле», да и том же «Реале», шансы на победу в Лиге чемпионов парижан выглядят призрачными. Поэтому может не случиться, что Зидану и Месси удастся поработать вместе.