Алексей Березуцкий: Была вероятность, что я не буду готовить команду к сезону

- Как изменилась ваша жизнь после назначения главным тренером ЦСКА?

- Нельзя сказать, что она изменилась кардинально, но теперь все время, которое у меня есть, я посвящаю этой работе. Когда ты футболист – это одно, а когда становишься ответственным за все и всех, со временем проблемы появляются. Футболисты меньше себе забивают этим голову. Ты можешь сходить вечером в ресторан, потом идут тренировки. Ты думаешь о том, что тебе можно съесть и выпить, а что нельзя. В этом плане сейчас проще, но голова больше забита футболом.

- Какой период был самым сложным за те полгода, что вы тренируете ЦСКА?

- Вначале было сложнее, потому что все произошло довольно неожиданно. Надо было втянуться и понять, какие есть нюансы. А так, все дни тяжелые, за исключением отпуска. Но и тогда приходилось решать разные вопросы.

- Раньше вы сомневались в том, подойдет ли вам профессия тренера. Когда поняли, что можно рискнуть?

- Глобальных сомнений не было, а были раздумья. После завершения карьеры надо снова окунаться в бешеный ритм, бесконечные поездки. Но в процессе сомнения отпали.

- Когда вы стали главным тренером ЦСКА, кому первому набрали?

- Начальнику команды и сказал, что завтра едем на сбор. Я общался с Леонидом Слуцким, но через какое-то время. Все ответы я постарался получить для себя до момента назначения, когда был помощником у Слуцкого и Гончаренко. Даже когда был футболистом, разговаривая с медицинским штабом, тренером по физподготовке, когда ты задаешь вопросы, уже начинаешь развиваться в этом направлении. Другой вопрос, что звонок другу можно использовать всегда. Практически любой тренер этим пользуется, чтобы проконсультироваться. Всегда есть, кому позвонить.

- Слуцкому?

- Леонид Викторович один из них.

- Вы едете на сборы с командой, но не уверены, что будете работать тренером в сезоне. Верно?

- Была договоренность с Гинером. Принцип был простой: ЦСКА продолжает искать тренера. Евгений Ленорыч меня об этом предупредил. Была вероятность, что я не буду готовить команду к сезону или вообще, в принципе. Сейчас не знаю, стоит ли еще этот вопрос или нет. Но как только ЦСКА найдет хорошего, качественного топ-тренера, и это будет необходимо, то без каких-то вопросов может произойти смена.

- Даже зимой?

- Я не знаю, идет ли этот процесс сейчас. Зачем мне этим интересоваться?

- Пока главное впечатление от вас, как от тренера – это спокойствие. Где ваши эмоции?

- Внутри. Это не значит, что я спокоен. Естественно, я нервничаю, как и любой нормальный человек, который переживает за результат. Я переживаю, просто держу эмоции в себе. Если я буду танцевать Самбу на скамейке, не думаю, что от этого что-то изменится.

- Все тренеры реагируют на события на поле, а вы просто спокойно смотрите футбол.

- Да. Чтобы вычленять для себя моменты, о которых надо поговорить в перерыве и после матча.

- В какой футбол играет ЦСКА?

- Схемы у нас менялись, но игра пока не идеальная, мягко говоря. Люди могут не понимать, во что мы играем в атаке. Тут у нас есть сложности. Нам надо найти баланс. А в обороне всем понятно. В первом тайме выездного матча с «Крыльями Советов» было действительно непонятно, во что мы играем. Это невозможно смотреть.

- У вас есть проблемы отсутствия тренерского опыта?

- Она существует. Сейчас после паузы все это анализирую и понимаю, в какой игре что-то сделал не так. Ошибки неизбежны даже у опытных тренеров. Не могу сказать, что их было много. Катастрофических ошибок, которые влияют вдолгую, я не делал.

- В этом году у ЦСКА глобальная перестройка. Вы понимаете, кто готов остаться и кого хотите взять?

- Эта работа ведется постоянно во всех клубах. Я бы под любую тактику в свою команду взял Левандовски. Подбор игроков под философию, которая должна быть выстроена – долгая работа. Нельзя поменять в команде двадцать человек.

- Вам ставили цели в клубе?

- Конечно. У нас всегда есть цель выиграть чемпионат России. Она стоит. Возможно, ли ее выполнить? Еще возможно. Но не факт.