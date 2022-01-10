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Алексей Березуцкий: Офигел от слов Олича о том, что я ему не помогал

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о том, как отреагировал на интервью Олича после увольнения, о своем удивлении увольнению Виктора Гончаренко, а также отметил, что трех игроков армейцам будет достаточно для усиление в зимнее трансферное окно.
Алексей Березуцкий: Офигел от слов Олича о том, что я ему не помогал
10 января 2022 16:50
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Д. Тырин / ЦСКА

- Вы для себя поняли, почему уволили Олича?
- Причины мне понятны, но я не буду их озвучивать.

- Как отреагировали на его интервью, когда он намекнул, что вы особо не помогали ему?
- Это было интервью расстроенного человека. Он переборщил.

- Это не правда?
- Нет, конечно. Такое просто невозможно. Зачем делать какую-то работу, если ты не хочешь делать ее нормально? Я могу себе позволить просто ее не делать.

- Вы были шокированы его словами?
- Чуть-чуть офигел. Зато про себя он ничего не сказал. Это меня удивило. И вообще, от этого интервью никому не стало ни холодно, ни жарко. Ничего не произошло. После ухода Олича мы с ним не общались. А о чем нам общаться?

- Когда из ЦСКА убрали Гончаренко, многие были уверены, что тренером станет Василий Березуцкий. Почему этого не произошло?
- Какая разница? Это тоже нормальный вариант. Я был больше удивлен, что Гончаренко убрали, потому что в этом не было глобального смысла, потому что сезон заканчивался. Для того, чтобы новому тренеру влиться в команду, нужно время.

- Кто главный в ЦСКА? Гинер, Орешкин, Бабаев, Березуцкий?
- Не знаю. Меня эти вопросы, как главного тренера, сильно не интересуют. Есть совет директоров.

- Сколько раз общались с Гинером в этом году?
- С лета было шесть - семь раз. Говорили о разном. Иногда просто о жизни.

- Почему никого не купили на место Влашича?
- Об этом можно говорить, но если нет возможности, то ситуация не изменится. Я понимаю причины того, почему мы не усилились летом. Сейчас есть возможности для усиления, но мы можем не договориться.

- Сколько игроков может прийти в ЦСКА зимой?
- Я жду восемь игроков, но это должно быть адекватно. Думаю, трех будет достаточно.

- Что происходит с Фуксом?
- Фукс год лечился. Вернуться обратно в таком возрасте не так просто. Он совершил большую ошибку, поехав на Олимпиаду и пропустив подготовку к сезону. Я ему сказал об этом. Сказал, что месяц не буду его видеть. Фукс провел всего несколько тренировок, пропустив год, и все же поехал. Но я оказался прав. Он вернулся, когда начался чемпионат России, и какие-то футболисты уже играли в составе. Фукс набирал форму, когда остальные играли.

- Чья была инициатива пригласить в ЦСКА Заболотного?
- Не одного человека. Заболотный – хороший российский футболист, в его приглашении не было риска. Это не Левандовски, конечно. Олич тоже давал добро на этот трансфер. И меня спрашивали. Я отозвался хорошо. Сейчас Заболотный играет достойно, и мне он импонирует.

- Чалов разочаровал? Что с ним происходит сейчас?
- Ему надо немного переформатироваться. Не в смысле позиции на поле, а просто перезагрузиться. Где-то ему не везет.

- Вам не кажется, что он перегрузился с историей с приглашением от «Кристал Пэлас»? Он уже два или три года об этом думает.
- Возможно. Поэтому ему и надо перезагрузиться. Если у него получится это сделать, то все будет хорошо. Я с ним разговаривал. И не только я. Но глобальных изменений, которые мы должны увидеть на поле, пока нет. Надеюсь, это случится.

- Акинфеева легче тренировать или играть с ним в защите?
- Надо ли его тренировать? Сложно и тренировать его, и играть с ним, но у нас все нормально. Сложнее не стало.

- Как его сейчас воспринимаете: как обычного игрока или своего ассистента внутри коллектива футболистов?
- Как он может быть обычным игроком? Это капитан команды и лидер. Сложно воспринимать Мухина и Акинфеева одинаково. Конечно, Игорь еще и помогает. И не важно, я тренирую, или был бы другой наставник. А то, что мы с ним знакомы двадцать лет, никогда не сказывалось на наших рабочих отношениях.

- Почему с Акинфеевым до сих пор не продлили контракт?
- Не знаю.

- Для вас, как тренера, не проблема, что у лидера команды контракт истекает через полгода?
- Для меня это не проблема, потому что никак не сказывается на работе. Это больше вопрос к клубу.

- А вы не хотите пойти в клуб и сказать, что надо продлить капитана?
- Это уже было сделано. Контракт в любом случае будет продлен, не сомневаюсь.

- Акинфеев может играть до 42-х лет, как Буффон?
- Он легко может играть и до пятидесяти, если здоровье позволит. Вопрос только в его колене.

- Вам комфортно быть главным тренером?
- Да.

- Допускаете, что можете воссоединиться с братом Василием?
- Почему нет?

- Была информация, что вы хотите взять на полгода Вагнера Лава. Это правда?
- Не раз говорил о том, что не против его возвращения. Может даже больше, чем на полгода.

- Зимой это возможно сделать?
- Почему нет?

- По моей информации был подписан годичный контракт. Это было в 2020-м году.
- Все может быть. Я понимаю ситуацию, про которую вы говорите.

- Я же тогда просто пошутил.
- Какая же это шутка? У человека был годичный контракт с ЦСКА, а в итоге он оказался в «Кайрате». Это же не шутка. Ехал в Россию, а оказался в Казахстане. Вполне возможно.

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