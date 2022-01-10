Сергеев одной ногой в «Зените», Аршавин нашел защитника в Казахстане, Оздоев ждет звонка из Москвы

АЗМУН В ОЖИДАНИИ ПРЕЕМНИКА

Главная трансферная сага зимы – возможный отъезд Сердара Азмуна в «Лион». Поначалу французы предлагали за иранца, чей контракт истекает уже летом, 3 млн, затем повысили трансферную сумму до 4 млн, но так и не добились от питерцев благословения на переход. По последней информации, цена вопроса – еще 0,5 млн сверху.

Кроме того, вероятность данной сделки зависит от того, удастся ли чемпионам России найти Азмуну замену. «Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», - заявил генеральный директор сине-бело-голубых Алексей Медведев.

Последним названным кандидатом в преемники Азмуна назывался нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза, на которого также претендует «Вест Хэм» (предлагают аренду с правом выкупа за 30 млн).

Сам Азмун опроверг слухи о достижении договоренности с каким-либо клубом: «СМИ пишут обо мне такие новости, о которых я даже не слышал. Хотел бы сказать, от каких клубов есть предложения, но боюсь, что мои слова будут использованы против меня. Новости о том, что у меня уже есть договоренность с какой-то определенной командой – ложь. Как и новости о том, что моя мать искала для меня дом во Франции, ведь она в то время находилась в Иране».

Претендентом на игрока также считается «Ньюкасл».

СЕРГЕЕВ СОГЛАСОВАЛ КОНТРАКТ, ОЗДОЕВ ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев одной ногой в «Зените». Медосмотр он уже прошел, контракт практически согласован. Его агент Юрий Штромбергер прогнозирует официальное подтверждение перехода в течение двух-трех дней.

А вот центральный полузащитник Магомед Оздоев, вероятно, покинет Санкт-Петербург. Его контракт истекает летом, и футболист не хочет его продлевать из-за слишком высокой конкуренции в центре поля и перспективы лишиться игровой практики. Полузащитник сборной России намерен вернуться в Москву и может сделать это уже зимой, если потенциальный покупатель договорится с «Зенитом».

МАММАНА ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

Защитник Эмануэль Маммана, с августа 2020 года выступавший на правах аренды за «Сочи», окончательно покинул «Зенит» и подписал контракт с родным «Ривер Плейт». Официально питерцы расторгли с игроком соглашение по обоюдному согласию, по другой информации аргентинец сам выкупил свой контракт, истекавший в конце текущего сезона.

Эмануэль Маммана покидает «Зенит» 🤝 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 7, 2022

«Для меня главное – играть за те команды, в которых я счастлив. Все, чего я сейчас хочу – это просто играть в футбол. В «Ривере» я был очень счастлив, у меня была такая возможность. Моя идея состоит в том, чтобы вернуться в «Ривер», закрепиться там и оказаться в сборной», — цитирует Мамману Toda Pasion.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел на поле 65 минут (60 в РПЛ и 5 в Лиге конференций), а за «Зенит», которым в июле 2017-го он был приобретен за 16 млн евро, аргентинец выходил на поле 41 раз. Сегодня его трансферная стоимость оценивается в 2 млн.

АРШАВИН НАШЕЛ УСИЛЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ

Позицию Мамманы в центре обороны может закрыть другой иностранец, только не «лимитный» – казахстанский центральный защитник Нуралы Алип. «Кайрат» уже получил письмо с приглашением 22-летнего игрока на первый тренировочный сбор, который пройдет в Дубае 13-25 января, и якобы одобрил отъезд своего воспитанника.

Алип дебютировал в профессиональном футболе в марте 2018 года и провел за «Кайрат» 99 матчей (5 голов и 4 передачи). Имеет опыт выступлений в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также в групповом этапе Лиги конференций. В 2020 году стал чемпионом Казахстана, тогда же стал стабильно вызываться в национальную сборную. Например, отыграл все 90 минут в ноябрьском матче с Францией (0:8).

В 2021 году провел в чемпионате 25 матчей из 26. Команда под руководством Курбана Бердыева финишировала на третьей строчке.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока – около 1,7 млн евро, но в контракте прописана сумма отступных в 5 млн. Сообщается, что «Зенит», «Рубин» и «Локомотив» интересовались игроком еще в 2020 году, а инициатором его приглашения на просмотр стал Андрей Аршавин.

«ЗЕНИТ» МОЖЕТ ВО ВТОРОЙ РАЗ ВЫИГРАТЬ ATLANTIC CUP

Клуб с берегов Невы дал согласие на участие в The Atlantic Cup – основанном в 2011 году и проходящем в Португалии традиционном турнире для клубов из Скандинавии, Северной и Центральной Европы. В 2016 году зенитовцы уже выигрывали этот турнир, а годом ранее аналогичного успеха добились динамовцы. Также в разные годы в нем принимали участие «Спартак», «Локомотив» и донецкий «Шахтер».

В 2022 году в Кубке Атлантики примут участие восемь команд, поделенные на две группы. Питерцам достались лидер чемпионата Дании «Мидтъюлланн» (3 февраля), вице-чемпион Швеции АИК (7 февраля) и «Брейдаблик». Каждая команда на групповом этапе сыграет только по два матча, после чего они в соответствии с занятым в группе местом разыграют первое, третье, пятое и седьмое места. Решающие игры состоятся 11 февраля.