Андрей Червиченко: Смолов полезен на позиции под нападающими – может сам забить, может отдать

Сегодня «Локомотив» отзаявил Федора Смолова. По некоторой информации, форвард уже прошел медосмотр в «Динамо».

Мы же поговорили с экс-президентом «Спартака» Андреем Червиченко, насколько может усилить атаку бело-голубых на данный момент основной центрфорвард сборной России.

– Кардинально противоположные мнения по поводу перехода Смолова в «Динамо». Одни считают, что нападающий давно уже едет с ярмарки, его время прошло. И он будет только вносить дисбаланс в игру атакующей линии команды. Другие полагают, что Смолов тот самый дядька-наставник, который всегда нужен любой команде. Вы какого мнения придерживаетесь?

– Федя взялся за голову. Не знаю, кто в этом «виноват», может, его девушка. Это насчет едущего с ярмарки. А что касается чисто футбольных аспектов, то он будет очень полезен на позиции под нападающими. Федор и сам может забить и отдать пас молодым быстрым игрокам «Динамо», и подержать мяч, когда того стребует ситуация.

Думаю, что Смолов принесет большую пользу команде.

Андрей Воронин, который входит в тренерский штаб, видимо, видит в Смолове себя, когда он сам играл за «Динамо».

Вспомните, сколько тогда было разговоров: зачем Воронин нужен «Динамо», он старый уже? А как тогда играла команда – в спартаковско-барселоновский футбол. Воронин как раз тогда играл под нападающими. И, возможно, он решил, что Смолов сейчас сможет исполнять такую же роль, как он сам в «Динамо» 10-летней давности.

«Динамо» сейчас играет в агрессивный, напористый футбол. С приходом Смолова команда может заиграть более разнообразно. Чего им не хватает в каких-то моментах. Поэтому трансфер Смолова – сильный ход менеджмента клуба.