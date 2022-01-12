Азмун много сделал для «Зенита», клуб должен отплатить Сердару тем же, отправив его в «Ювентус»

С «Лионом» все понятно – об этом давно говорят. Идет торг между клубами о цене трансфера. Сообщается, что сам Сердар уже согласовал личный контракт с французским клубом и лишь ждет, когда клубы договорятся между собой.

Ранее СМИ сообщали, что «Лион» предложил за Азмуна 3 млн евро, «Зенит» хотел больше, и вроде бы французы готовы заплатить уже 4 млн. Но аппетиты у руководства питерского клуба растут – в Санкт-Петербурге хотят за иранца уже 5 млн.

Учитывая, что контракт Азмуна с «Зенитом» заканчивается летом, если «Зенит» будет задирать планку, тот после окончания сезона уйдет бесплатно. Не говоря о моральной стороне – Азмун столько сделал для «Зенита», а клуб не хочет пойти навстречу игроку и торгуется за лишний миллион евро. Хочется спросить: этот миллион спасет «отца русской демократии?»

А теперь на горизонте появился сам «Ювентус». Пишут, что Массимо Аллегри лично хочет видеть иранца в команде. «Юве» именно сейчас нуждается в легком подвижном форварде, так как в последнем матче против «Ромы» Федерико Кьеза получил травму крестообразной связки левого колена и ему предстоит операция.

По сообщению итальянских СМИ, «Ювентус» уже запросил у «Зенита» информацию по Азмуну.

При этом Азмун не приоритетная цель для «Старой сеньоры» - на столе у руководства клуба список из нескольких нападающих, которых хотели бы видеть в Турине. Правда, «Юве» нужно куда-то «сбагрить» Деяна Кулушевски – очевидно, что у шведа здесь не получилось.

А «Зенит» на время забыл про «Лион» и хочет заработать на трансфере иранца в «Ювентус». Питерский клуб просит за форварда 20 млн евро. Это вам не жалкие 3-4 млн от «Лиона».

На мой взгляд, Азмун ничуть не слабее чемпиона Европы Кьезы. И в игре возле штрафной и в самой штрафной даже посильнее будет. Азмун похитрее, поумнее как игрок, Кьеза более прямолинейный, любит идти на пролом.

Сердару 1 января исполнилось 27 лет, самый расцвет для футболиста, чтобы, наконец, сменить обстановку.

Азмун выиграл в России все, он и так, по моему мнению, пересидел в РПЛ лишний годик.