Жирков на медосмотре в «Химках», Смолов и Мурило покинули «Локо». Обзор трансферов РПЛ

«ЗЕНИТ»: ПОДПИСАЛИ СЕРГЕЕВА, ПРОСЯТ ЗА АЗМУНА У «ЮВЕ» 20 МЛН

Пришел: Сергеев («Крылья Советов»)

Ушел: Маммана («Ривер Плейт»)

В стане чемпионов главная новость последних дней – официальное подтверждение трансфера Ивана Сергеева. Контракт подписан до лета 2025 года. Сумма перехода оценивается около 2,2 млн евро.

«Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня», - заявил форвард. Журналисты тут же вспомнили, что в прошлом Сергеев признавался в симпатиях к московскому «Спартаку».

Теперь питерцам надо договориться о переходе сильного иностранного форварда, который заменил бы сидящего на чемоданах Сердара Азмуна. «Лион» повысил предложение за иранца уже до 6 млн, включился в борьбу и «Ювентус». Сообщается, что «Зенит» у туринцев запросил 20 млн, но это больше похоже на шутку. Впрочем, если Азмун и правда является для «старой синьоры» приоритетной целью…

Еще один оформленный трансфер – уход Эмануэля Мамманы. Защитнику после двух разрывов крестов так и не удалось закрепиться в команде. Последние полтора года он провел в аренде в «Сочи», а теперь выкупил свой контракт и вернулся на родину в «Ривер Плейт». На его позицию «Зенит» пригласил (пока на просмотр) Наралы Алипа из «Кайрата». Утверждается, что за желанием взять 22-летнего казахстанского защитника (то есть не подпадающего под лимит на легионеров) стоит Андрей Аршавин.

«ДИНАМО»: ВЕРНУЛИ СМОЛОВА

Пришел: Смолов («Локомотив»)

Ушел: Игбун

Бело-голубые не случайно расторгли соглашение с Сильвестром Игбуном. На замену ему из «Локомотива» приехал воспитанник «Динамо» Федор Смолов. Дважды лучший бомбардир РПЛ обошелся родной команде в символические 120 тысяч евро (данные transfermarkt), контракт подписан на полтора года с возможностью продления еще на сезон. Смолов будет выступать под 40-м номером, под которым начинал в команде в 2007 году.

«СОЧИ»: ЗАРАБОТАЛИ НА УХОДЕ ДУБЛЕРА

Пришел: Варданян (из аренды, «Пюник»)

Ушли: Маммана (из аренды, «Зенит» - «Ривер Плейт»), Дуганджич («ЧФР Клуж»)

Сочинцы продали практически не игравшего форварда (100 минут в текущем сезоне РПЛ) в «ЧФР Клуж» и даже умудрились заработать на этой сделке 500 тысяч. Ровно за ту же сумму Марко Дуганджич приезжал из Румынии полтора года назад.

ЦСКА: ЖДУТ МЕДИНУ И ЯЗЫДЖИ

Пришли: -

Ушли: Бистрович (в аренду, «Карагюмрюк»), Гогуа

Основной задачей в зимнее трансферное окно армейцы видят усиление средней линии. Под новых игроков потихоньку расчищается заявка – в Турцию отправился редко игравший Кристиян Бистрович. Не исключен уход и Константина Кучаева, по которому ведет переговоры «Рубин». С игроком казанцы уже договорились. Красно-синие могут его отпустить, поскольку список потенциальных новичков в полузащиту очень широк.

В ближайшее время ожидается появление 24-летнего парагвайца Хесуса Медины, чей контракт с «Нью-Йорк Сити» истек в декабре. Уже оговорена его зарплата – около 1,8 млн евро. Одновременно с ним может приехать хавбек «Лилля» Юсуф Языджи. Это будет аренда с правом выкупа за 12 млн. В конкурентах у армейцев «Ньюкасл» и «Трабзонспор», но L'Equipe убежден, что переговоры идут хорошо.

Впрочем, это ничего не значит. Ранее армейцы уже договорились с «Баварией» о переходе Михаэля Кюизанса, но тот предпочел «Венецию». После этого они обратились к «Анже» по поводу Анжело Фюльжини, но получили отказ.

Считается, что третьим новичком ЦСКА может стать 30-летний Неманья Гудель из «Севильи», за которым также охотятся «Валенсия», «Гранада» и «Алавес».

«КРАСНОДАР»: МЕНЯЮТ ОДНИХ ЛЕГИОНЕРОВ НА ДРУГИХ

Пришли: Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Ботхейм («Буде-Глимт»)

Ушли: Намли (в аренду, «Спарта» Роттердам»)

На редкость активен зимой «Краснодар». «Быки» уже нашли новую аренду вернувшемуся из «Колорадо» Юнесу Намли и готовятся расстаться с Тони Виленой. Его услуги предложены «Галатасараю». Сам футболист вроде бы хочет переехать в Турцию.

Есть у «горожан» предложения и по Даниилу Уткину, находящемуся в аренде в «Ахмате». Им интересуются «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». Также может уйти Дмитрий Стоцкий, которого обратно зовет «Уфа», о чем сообщил его агент Олег Еремин.

Сами краснодарцы ищут усиления за рубежом. Помимо нападающего форварда Эрика Ботхейма они приобрели 28-летнего центрального защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо. Сумма трансфера составила 8 млн плюс 2 млн бонусами, контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

«ЛОКОМОТИВ»: ЗАМЕНЯТ СМОЛОВА НА КУХТУ

Пришел: Мампасси («Шахтер» Донецк)

Ушел: Смолов («Динамо»)

«Локо» не менее активен. Томас Цорн продолжает обновление команды. По информации «РБ-Спорт» он обзванивал клубы премьер-лиги с предложением приобрести нескольких футболистов, включая Антона Миранчука и Дмитрия Баринова. Правда, последний готов к отъезду только в Европу. А вот Смолову найти новую команду проблем не составило.

Также не планирует возвращаться в Москву защитник Мурило. Он подпишет пятилетний контракт с «Палмейрасом», который заплатит за 80% прав на игрока 2,2 млн.

Заменить Смолова должен нападающий «Славии» Ян Кухта. 9 января его агент сообщил, что рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры, осталось утрясти несколько деталей по контракту.

«СПАРТАК»: ЖДУТ РЕШЕНИЯ ЖИГО

Пришли: Николсон («Шарлеруа»), Хлусевич («Арсенал»), Классен («Тироль»), Свинов («Факел»)

Ушел: Ломовицкий («Рубин»)

Защитник Самуэль Жиго, у которого летом истекает контракт, имеет предложения от «Марселя», «Ромы» и «Трабзонспора». Что же он выберет?

«РУБИН»: ОТПРАВЛЯЮТ ВРАТАРЯ В ШОТЛАНДИЮ

Пришли: Ломовицкий («Спартак»), Апшацев («Томь»),

Ушли: Степанов (выкуп, «Арсенал»), Саито (из аренды, «Сенан Беллмаре»)

Вратарю Ивану Коновалову пришло приглашение из шотландского «Ливингстона». Стороны согласовывают детали контракта. За три последних сезона голкипер провел в РПЛ один матч.

«УРАЛ»: ПРИОБРЕЛИ ЛУЧШЕГО БОМБАРДИРА ФНЛ

Пришли: Юшин («Нефтехимик»), Динга (из аренды, «Динамо» Минск)

Ушли: -

Уральцы за 120 тысяч приобрели у «Нефтехимика» лучшего бомбардира ФНЛ Александра Юшина (18 голов в 25 матчах).

«РОСТОВ»: НАШЛИ В ЧЕХИИ РОССИЙСКОГО ФОРВАРДА

Пришли: Кнудсен («Лиллестрем»), Селява («Динамо» Минск), Боженов (из аренды, «Химки»)

Ушли: Рудаков (в аренду, «Хонка»), Мамаев

Ростовчане договорились о трансфере российского нападающего «Сигмы» Егора Голенкова. Transfermarkt оценивает его переход в 350 тысяч евро. Форвард приехал в Чехию из «Крыльев Советов» прошлым летом, но из-за травмы не провел ни одного матча.

«ХИМКИ»: ВОЗВРАЩАЮТ ЖИРКОВА В ФУТБОЛ

Пришел: Мамаев («Ростов»)

Ушел: Боженов (из аренды, «Ростов»)

Юрий Жирков прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра. «Посмотрим, что там с ногой. Будем думать. Если все нормально, то, скорее всего, перейду в этот клуб. Почему выбрал «Химки»? Если мне 38 лет, то куда меня возьмут? «Зенит», «Спартак», еще куда-то?», - приводит слова Жиркова «СЭ».

Также ряды игроков может пополнить полузащитник «Славена Белупо» Неманья Главчич. Ожидаемая сумма трансфера – 50 тысяч.